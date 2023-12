Problem za mnoge: Što uzrokuje akne u odrasloj dobi?

Možda si se nekad nadala da će se u srednjim dvadesetima riješiti mladenačkih akni, no to se nije dogodilo. Neovisno o danu u mjesecu, uvijek na licu imaš barem nekoliko prištića i nije ti jasno zašto se to događa. Svakako nisi jedina osoba koja se bori s ovim iritantnim problemom.

Kao što vjerojatno znaš, srž problema čini začepljena pora. Žlijezde lojnice kroz otvore pora izlučuju sebum što kožu čini mekom i zaštićenom. No, začepi li se pora prljavštinom, mrtvim stanicama kože, viškom masnoće ili možda bakterijama, pojavljuju se akne. To je obično najčešće u pubertetu iako se kod puno žena pojavljuju i nakon 25. godine – onda kada pomisliš da bi akne trebale biti iza tebe.

Možda su krivci hormoni

Ipak, neke navike, ali i utjecaj hormona značajno utječe na čistoću tena. Primjerice, vjerojatno ti je poznata situacija kada nekoliko dana prije očekivane menstruacije duž linije čeljusti i brade dobiješ prištiće.

To se događa zbog fluktuacije hormona pa je tako povezano da povišena razina progesterona (što se događa nakon ovulacije) može biti povezano s izbijanjem akni zbog povećane proizvodnje sebuma. Androgeni (muški hormoni) poput testosterona također mogu povećati proizvodnju sebuma i stoga mogu uzrokovati akne i kod žena i muškaraca.

Još jedan hormon – kortizol – mogao bi biti krivac aknama. Naime, kad si pod stresom tvoja nadbubrežna žlijezda oslobađa kortizol. ako se obično naziva "hormonom stresa", kortizol je zapravo važan spoj koji pomaže regulirati različite procese – od imunološkog sustava do tvog raspoloženja. Njegove razine prirodno fluktuiraju tijekom vremena (čak i unutar jednog dana).

No, ako si duže vrijeme izložena stresu, kortizol može 'buknuti' i pridonijeti stvaranju osobito upalnih akni. Stoga je važno regulirati stres, osloboditi si vrijeme za hobije i druženja, ostati tjelesno aktivna, boraviti u prirodi…

Dakako, na čistoću tena mogla bi utjecati i prehrana stoga treba nastojati jesti kuhano, zdravo i uravnoteženo te svakako uključiti voće i povrće, piletinu i ribu, a izbjegavati previše šećera i masne hrane.

Pripazi na njegu lica

Ali to nije sve – možda ti lice nije prepuno akni zbog utjecaja hormona nego loših navika poput lijeganja sa šminkom. To je najgore što možeš učiniti koži. Uz to, potrebno je često mijenjati jastučnice, izbjegavati dodirivati lice rukama te pažljivo čitati koje proizvode za njegu kože kupuješ. Nastoji koristiti proizvode na kojima stoji da su 'bez ulja i da 'neće začepiti pore', posebice imaš li masnu ili mješovitu kožu sklonu prištićima.

Zato se pri njezi kože drži pravila da je manje-više, izbjegavaj agresivne preparate za lice, ali i kosu (koji mogu završiti na licu) te pokušaj s redovitim nježnim čišćenjem ili pilingom. Vidiš li da nema pomaka, svakako se javi dermatologu koji će procijeniti situaciju i vidjeti što je najbolje za tebe.

