Odlučila si prestati koristiti kontracepcijske pilule? Evo što će se sve dogoditi

Milijuni žena diljem svijeta odlučuju se na hormonsku kontracepciju i to ne samo zato da bi spriječile neželjeno začeće. Naime, ova 'čudesna pilula' ima mnoge dobre strane: pomaže kod bolnih mjesečnica, regulira hormone, a smanjuje i rizik od nekih vrsta raka. Ako razmišljaš o tome da prestaneš koristiti pilule, bilo zato što želiš ostati trudna ili iz nekog drugog razloga, vjerojatno se pitaš koliko će vremena trebati tvom tijelu da se oporavi - osobito ako si pilulu koristila dulje vrijeme.

Dobra je vijest što, bez obzira na to koliko si godina koristila ovu popularnu vrstu kontracepcije, razdoblje prilagodbe organizma 'na staro' izgledat će otprilike isto. Zapravo, možeš očekivati da će se tvoja mjesečnica vratiti vrlo brzo.

"Doista nije važno koliko ste vremena koristili hormonsku kontracepciju, svejedno je li u pitanju jedna ili pet godina. Naime, hormoni se ne nakupljaju u krvi, nego se ponovno metaboliziraju na jednak način kad ih počnete uzimati i po nekoliko godina kasnije", tvrdi ugledna kalifornijska ginekologica Kelly Culwell. Zapravo, povratak tvojeg tijela na 'novo normalno' mogao bi se dogoditi čak i prije no što misliš.

"Već tjedan dana po prestanku uzimanja tablete, hormoni u najvećoj mjeri više neće biti u organizmu. Točan dan kad će se mjesečnica vratiti ovisi o tome u kojem smo dijelu ciklusa počeli koristiti kontracepcijsku pilulu. Tako da, ako se na prekid odlučiš u sredini svog ciklusa, teže je predvidjeti kad bi moglo doći do idućeg menstrualnog krvarenja".

Naravno, to znači da bi i ovulacija mogla nastupiti brzo po prestanku uzimanja pilule - a s njome i eventualno začeće.

"Neke žene ostanu trudne samo nekoliko dana nakon što su prestale koristiti ovu vrstu zaštite", potvrđuje Culwell i naglašava da ako planiranje obitelji nije bio razlog zašto si odlučila prestati koristiti pilulu, svakako trebaš bez odlaganja odabrati neku drugu vrstu zaštite.

No, ako si dulje vrijeme koristila pilulu, moguće je da će kad jednom prestaneš doći do nekih promjena. Naime, tvoj ciklus možda je nekoć izgledao drugačije, a sada će biti dulji, kraći ili ne sasvim redovit, što jednostavno može biti posljedica toga da više nisi iste dobi. Kako god bilo, ovulacija bi trebala nastupiti unutar nekoliko tjedana od prestanka uzimanja pilule.

Još neke promjene koje možeš očekivati

Neke korisnice kontracepcijske pilule žale se na nuspojave kao što su akne, povećanje težine radi zadržavanja vode u tijelu te promjene raspoloženja. Ako si patila od ovih pojava, donosimo ti dobru vijest - po prestanku korištenja pilule sve bi ovo vrlo brzo moglo postati prošlost. Tako barem tvrdi Erica Newlin, poznata američka ginekologinja i voditeljica podcasta na temu ženskog reproduktivnog zdravlja.

"Pacijentice koje su patile od ovih nuspojava javljaju mi nerijetko već nakon manje od mjesec dana da su njihove tegobe prestale. Zapravo, već nakon prvog tjedna većina se počinje osjećati bolje. Žene koje su osjećale kako kontracepcijska pilula povećava njihovu anksioznost prijavile su ublažavanje anksioznosti i osjećaja depresije unutar prvih nekoliko tjedana od prestanka uzimanja pilule. Savjetujem da se tijelu da oko mjesec dana vremena za oporavak, ali očekujte da će se to dogoditi i mnogo ranije".

Ima li razloga za zabrinutost?

Ipak, ako kod tebe nije došlo do poboljšanja u ovako kratkom roku, to nije razlog za paniku. Naime, period u kojem će doći do potpunog oporavka organizma ne samo da je individualan, nego ovisi i o vrsti kontracepcijske pilule koju si uzimala. Kod nekih taj proces jednostavno traje dulje. Ali ako mjesečnice nema ni šest tjedana po prestanku uzimanja pilule, vrijeme je da nešto poduzmeš.

"U tom bih slučaju najprije napravila test na trudnoću, no možda ne bi bilo loše ni otići na kontrolu. Naime, treba provjeriti je li nešto drugo razlog zašto nije došlo do mjesečnice. Hormonska kontracepcija ponekad može prikriti neke zdravstvene probleme Najčešći uzrok zašto nije počelo krvarenje jest taj da nije bilo ni ovulacije, a to nema veze sa samom kontracepcijskom pilulom. Razlog može biti sindrom policističnih jajnika", upozorava Culwell.

Ovaj sindrom svakako treba shvatiti ozbiljno jer može imati niz komplikacija, od dijabetesa tipa 2 do raka endometrija. Zato se svi ginekolozi slažu u jednom - u slučaju duljeg izostanka mjesečnice po prestanku uzimanja pilule svakako treba posjetiti svog liječnika.

