Što znači SPF i koliko često ga trebamo obnavljati? Otkrivamo sve o zaštiti kože od sunca

Zaštita kože od sunca važna je uvijek, bez obzira na godišnje doba. Zaštitni faktor odnosno SPF ne bi trebao biti rezerviran samo za vruće ljetne dane i odlazak na plažu jer sunce i zimi može naštetiti našoj koži.

Štetne sunčeve zrake, osim opeklina, mogu uzrokovati čitav niz drugih problema kao što su hiperpigmentacija, preuranjeni znakovi starenja te, u najgorem slučaju, rak kože. Radi toga, vrlo je važno svakodnevno koristiti proizvode sa SPF-om, osobito na onim dijelovima kože koji su stalno izloženi suncu, poput lica.

Ako te zanima kako odabrati zaštitni faktor, koliko često proizvode sa SPF-om treba obnavljati i brojne druge informacije o zaštiti od sunca, u nastavku ti donosimo mali vodič o SPF-u.

Što je SPF?

SPF (sun protection factor) je oznaka koja nam otkriva koliko zaštite od sunca nam određeni proizvod osigurava. Jednostavnije rečeno, SPF zapravo označava koliko dugo možemo boraviti na suncu bez da dobijemo opekline. Primjerice, ako bez zaštite pocrveniš od sunca za 10 minuta, SPF 50 će ti osigurati da budeš na suncu 500 minuta, odnosno 50 puta duže bez opeklina.

Međutim, važno je znati i koji faktor je idealan i koliko SPF-a je potrebno nanijeti na kožu. Da bi se koža adekvatno zaštitila od štetnih sunčevih zraka, jako je važno SPF nanositi u pravoj količini. Osobe s osjetljivom kožom trebale bi koristiti SPF 50 ili viši, dok se onima s manje osjetljivom kožom preporučuje SPF 30.

Kod kupnje proizvoda za zaštitu od sunca, treba odabrati onaj koji štiti i od UVA i UVB zraka jer i jedne i druge mogu biti podjednako opasne za našu kožu. Sredstva sa SPF-om trebalo bi koristiti tijekom čitave godine, ne samo ljeti. Izlaganje kože suncu bez adekvatne zaštite može rezultirati prijevremenim starenjem i drugim kožnim problemima.

Foto: Profimedia.hr

Koliko SPF-a nam je dovoljno i koliko često ga trebamo obnavljati?

Većina ljudi ne nanosi SPF proizvode u dovoljnoj količini, a u tom slučaju ne može se osigurati zaštita koja je navedena na deklaraciji samog proizvoda. Stoga je potrebno kremu za sunčanje nanijeti u malo debljem sloju te, prema potrebi, ponovno nanijeti dodatan sloj proizvoda.

Što se tiče same količine, većina stručnjaka savjetuje oko 30 grama kreme za sunčanje za zaštitu cijelog tijela, što je malo više od jedne čašice za rakiju. Što više kože je prekriveno odjećom, to je potrebno manje proizvoda, s obzirom na to da nas odjeća štiti od sunčevih zraka. Za lice i vrat dovoljna je količina od dvije debele crte preko kažiprsta i srednjeg prsta ili ¼ žličice za lice i ¼ žličice za vrat.

Nanošenje SPF-a na lice trebao bi biti posljednji korak u beauty rutini. Prema tome, kremu sa zaštitnim faktorom trebalo bi nanijeti nakon seruma i obične hidratantne kreme. No, većina krema za lice sa SPF-om dovoljno su hidratantne pa se nanošenje obične dnevne kreme može i preskočiti.

Zbog znojenja, SPF bi trebalo obnavljati otprilike svaka dva sata, a kod kupanja u bazenu ili moru nakon svakog izlaska iz vode, čak i ako je na proizvodu naznačeno da je 'vodootporan'. U pravilu, kod boravka na otvorenom najbolje je obnavljati zaštitu u prosjeku svakih 40 do 80 minuta želimo li da nam koža ostane zaštićena od sunca.

SPF za lice

Većina dermatologa složno je u tvrdnji kako su proizvodi sa SPF-om neophodan korak svake dobre skincare rutine, bez obzira na godišnje doba i vremenske uvjete. Kremu za zaštitu od sunca trebalo bi nanijeti prije svakog izlaska iz kuće. Važno je imati na umu i da proizvodi koje na kožu nanosimo nakon SPF-a mogu smanjiti njegovu učinkovitost. Prema tome, SPF se na lice nanosi nakon 'obične' dnevne kreme ili seruma, kao posljednji korak u beauty rutini.

Šminka poput tekućeg pudera također može oslabiti učinkovitost kreme sa zaštitnim faktorom pa je u tom slučaju najbolje birati pudere ili pak tonirane kreme sa SPF-om 30 ili više. Puder se može nanijeti i na kremu sa SPF-om nakon što se ona upije u kožu, otprilike nakon 5 minuta, ali nježno i bez trljanja.

Tijekom uobičajenog radnog dana, SPF je na lice dovoljno nanijeti ujutro. Međutim, tijekom boravka na otvorenom, preporučuje se kremu za zaštitu od sunca obnavljati svaka dva sata. Kod pojačanog znojenja ili plivanja/kupanja, SPF bi se trebao ponovno nanositi na kožu svakih 40 do 80 minuta.

Kod izbora SPF-a za lice, najbolje je birati one sa faktorom 30+ ili više, a najbolja opcija su oni proizvodi na kojima je navedeno da imaju široki spektar zaštite od UVA i UVB zraka.

Foto: Profimedia.hr

Mineralni SPF

Prilikom izbora proizvoda sa zaštitnim faktorom, treba znati izabrati pravu vrstu SPF-a. Postoje mineralni i kemijski SPF pa je važno odabrati one proizvode koji će najbolje odgovarati tvojoj koži.

Razlika između kemijskih i mineralnih proizvoda za zaštitu od sunca je u tome što mineralni SPF fizički blokira ultraljubičasto zračenje. Kreme s mineralnim SPF-om su prirodnije i kao takve puno bolji izbor za osobe s osjetljivom kožom. Za razliku od proizvoda s kemijskim SPF-om, one se ne upijaju u kožu, već na koži stvaraju zaštitni sloj i tako je štite od štetnih sunčevih zraka. U svom sastavu najčešće imaju titanijev dioksid ili cinkov oksid.

S obzirom na to da kemijski SPF može uzrokovati kožne probleme, proizvodi s mineralnim SPF-om posljednjih godina postaju sve popularniji, no njihov je nedostatak što se teže razmazuju te mogu ostaviti bijele tragove na koži. Važno je istaknuti kako i kemijski i mineralni SPF imaju svoje prednosti i nedostatke pa je najbolje odabrati proizvode u skladu s potrebama svoje kože.

Iako volimo tople i sunačne dane, dokazano je da sunce može naštetiti našoj koži pa bi nanošenje proizvoda sa SPF-om trebalo biti sastavni dio naše svakodnevne rutine.