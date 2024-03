Idealno za mršavljenje: Ukusan smoothie od avokada produljuje osjećaj sitosti

Avokado je posljednjih godina jako popularan u zdravoj prehrani i dijetama. Hranjiv je pa ga je dobro jesti za doručak. Kako piše BBC Good Food, avokado je izvrstan izvor nezasićenih masti i vitamina E te je dobar izvor folata. SadržI više vlakana od drugog voća kao i niz korisnih minerala uključujući željezo, bakar i kalij.

Upravo su te nezasićene masnoće dobre za zaštitu od bolesti srca i snižavanje krvnog tlaka. I minerali pogoduju kardiovaskularnom sustavu. Zbog nutritivne vrijednosti, ljudi su često u nedoumici trebaju li ga jesti tijekom mršavljanja. Odgovor je: da, i to zbog svih zdravstvenih dobrobiti, povoljnog utjecaja na srce i kolesterol. Avokado jest hranjiv, no imaj na umu da će te zato i brzo zasititi. To se događa zbog masti i vlakana kojima obiluje, a posljedično bi mogla regulirati apetit.

Osim kao dio obroka, avokado je postao popularan i zbog pića s avokadom. Zapravo se radi o zdravom smoothiju koji možeš piti za doručak i ostati sita. Razrjeđuje se vodom i nije toliko kremast, a opet stvara dobar osjećaj i snižava razinu šećera u krvi. Tako bi mogla eliminirati žudnju za slatkim i dugoročno prosperirati. Ipak, treba naglasiti da avokado kao takav nije čarobna formula za mršavljenje nego se općenito trebaš držati zdrave i uravnotežene prehrane, izbjegavati šećer i masnu, brzu hranu te se dovoljno kretati.

Evo kako pripremiti zdrav smoothie s avokadom.

Sastojci:

• 1 avokado

• 4 žlice soka od limete

• 2 šalice vode

• med ili agavin sirup za zaslađivanje

• 1 šalica bademovog mlijeka

• kockice leda

Priprema:

Oguli avokada i ukloni košticu. Zatim iscijedi limetin sok pa sve sastojke stavi u blender i izmiješaj kao pire. Manjka li ti slatkoće, smoothie zasladi zdravim zaslađivačem, a po potrebi dodaj još vode. Na kraju, serviraj i pripremi se za dan!

POGLEDAJ VIDEO: KAKO SE ZDRAVO HRANITI NA POSLU