Razdoblje promjene: Kako si olakšati simptome perimenopauze?

Mijenjamo se cijeli život, no otprilike u četrdesetima ženska se plodnost smanjuje i izlazimo iz fertilne dobi. Menstruacije postaju neredovito, nekima se smanjuje seksualna želja i vlažnost, a valunzi mnogima postane dio svakodnevice. Uz to, nerijetko se javljaju nagle promjene raspoloženja koje nalikuju drugom pubertetu.

Naravno, ovo razdoblje perimenopauze (razdoblje prije zadnje menstruacije), ne zahvaća sve žene jednako. Neki podaci kazuju da neugodni simptomi zahvaćaju tri četvrtine žena. Moguće je, dakle, da ćeš izrazito osjetiti utjecaj hormona i da ti se tijelo mijenja, dok kod drugih možda nije toliko izraženo. Kako god bilo, perimenopauza nije nešto čega se trebaš bojati ili čega te treba biti strah. No ako ti, recimo, valovi vrućine remete kvalitetu života, svakako se dobro javiti liječniku.

Prosječno trajanje perimenopauze je dvije do četiri godine premda može trajati i nešto duže. Uvođenjem zdravih navika možeš si olakšati ovo životno razdoblje odnosno olakšati si. Evo nekoliko savjeta kako preživjeti perimenopauzu.

Vitamin D, kalcij i proteini

Jako je važno hraniti se zdravo i uravnoteženo bez obzira na dob. No u perimenopauzi glavni je savjet uključiti puno voća i povrća. Ne samo što si tako smanjuješ rizik od pretilosti nego je i manja šansa za bolesti srca i krvnih žila. Osim toga voće i povrće pomaže očuvati kosti što je jako važno za – među ostalim – pokretljivost i mobilnost. Zdrave kosti nose i manji rizik od osteoporoze stoga, uz povrće i voće, treba konzumirati jogurt, mlijeko i sir. Neka ti na jelovniku budu jaja, ali i riba, a ne zaboravi ni na proteine kojima ove namirnice obiluju.

Dakle, kalcij, vitamin D i proteini jako su važni dok s druge strane, treba smanjiti unos rafiniranih šećera i ugljikohidrata jer oni mogu povećati rizik od raznih oboljenja. Osim toga, previše šećera uzrokuje skokove šećera u krvi koji brzo padnu što se može odraziti na psihičko zdravlje.

Foto: Pexels

Jedi fitoestrogene namirnice

U perimenopauzi je poželjno u prehranu uključiti grah, soju te sjemenke lana i sezama jer su to fitoestrogene namirnice. One su važne u razdoblju u kojemu se smanjuje razina estrogena, a uz to štite od krvožilnih bolesti.

Ostani aktivna!

I ptice na grani znaju da se ne treba zapustiti. To znači da, ako si u mogućnosti, ostaneš aktivna. Sjedilački način života i nezdrava prehrana mogu samo pogoršati neugodne simptome. Umjesto toga uključi se u treninge, plivaj, vozi bicikl i pleši. Ne zaboravi ni na vježbe snage, vježbanje balansa i istezanje, a za dodatnu motivaciju možeš vježbati s partnerom, prijateljicom, sestrom... U društvu je mnogima lakše, a uz to se i socijaliziraš što je jako važno za kvalitetan život. Održavanje forme često smanjuju intenzitet valunga, a i smanjuje stres što je u perimenopauzi izrazito poželjno.

Foto: Unsplash

Dovoljno vode i dovoljno sna

Hidratacija i kvalitetan odmor preduvjet je kvalitetnog života pa se toga treba držati u zreloj dobi. Uz dovoljno vode bit će ti zahvalno cijelo tijelo, a koža bi mogla biti više sjajna. Upravo je suha koža jedan od simptoma perimenopauze uslijed pada estrogena. S druge strane, u tom razdoblju često nije lako naspavati se. Izbjegavaj sintetičku odjeću i biraj lagane tkanine, izbjegavaj kavu, alkohol i teške obroke prije spavanja te se pokušaj opustiti. Bolje je spavati u prostoriji niže temperature, no glavno je da sat do dva prije spavanja izbjegavaš korištenje mobitela, tableta i ostalih uređaja koji zbog plavog svijetla mogu poremetiti san.

Savjet za kraj

Generalni je savjet da se u razdoblju perimenopauze okreneš svjesnim aktivnostima poput joge koja može smanjiti razinu kortizola. To bi moglo rezultirati s manje valunga, a onda i boljim snom, ali i boljom formom. Misli na zdravlje i ostani u pokretu – to nije na odmet ponovno ponoviti. A ne treba zaboraviti ni na trenutke nježnosti i intimnost. Redoviti seks, naime, može pozitivno utjecati na razne aspekte tvog života.

