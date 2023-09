Odlična motivacija: Ovo su dobri razlozi zašto je je bolje ustati rano ujutro

Sve je užurbano i svi od jutra do večeri samo jure i pokušavaju uspješno odraditi sve obveze u životu. Posebno je ženama vrlo zahtjevno u svakodnevici koja je ispunjena poslom i obiteljskim obvezama. Opak još uvijek veliki dio obiteljskih obveza izvršavaju žene i onda vrlo teško pronalaze vrijeme za sebe i svoje hobije, možda čak nemaju vremena za ono najvažnije, samo malo mira u danu.

No možda je moguće ipak smireno ući u dan i imati nešto vremena za sebe. Rješenje je jednostavno - rano ustajanje. Možda si već razmišljala o tome kako trebaš budilicu naviti ranije i imati više vremena za sebe. Sigurno je da će se slijedeće stvari poboljšati promjenom sata buđenja.

Više vremena za sebe

Živiš s dugim ljudima, svejedno jesu li mali ili veliki? Upravo ranije buđenje bi ti moglo stvoriti prijeko potrebno vrijeme mira odnosno vrijeme za sebe. Bez obzira kako ćeš provoditi to vrijeme, vrlo je važno da ga ostvariš; možda ćeš polako ispijati kavu i listati novine ili ćeš samo sjediti u tišini kako bi se pripremila za užurbani dan ispred sebe i bila opuštena.

Više vremena za vježbanje

Naravno ovo vrijedi za ljude kojima je vježbanje važno, ali možda upravo više vremena za sebe kod nekih stvori dobru odluku o vježbanju. Vježbanje odmah nakon buđenja rješava puno stvari, manja je mogućnost da se preskoči trening zbog obveza ili umora. No ima još jedna važna stvar koja može ići u prilog odluci da se počne vježbati ujutro: tjelovježba pokreće val endorfina koji stvaraju dobro raspoloženje, smanjuje stres i tjeskobu te povećava razinu energije, piše Healthline.com.

Više vremena za obavljanje stvari

Sigurno si barem svaki drugi dan poželjela - da dan bar ima više sati. Uvijek je potrebno nešto obaviti, ponekad se sve zakomplicira i za mnoge situacije je potrebno više vremena. No ova želja se čak lako može ispuniti ako alara naviješ sat ili dva ranije nego inače. No to ne znači da moraš onda sve vrijeme ispuniti radom, ali ćeš opet imati više vremena za sebe i obavljanje onog što treba ili ono što inače ne bi stigla učiniti.

Kvalitetniji san

Istraživanja pokazuju da ljudi koji se ranije bude obično idu i ranije na spavanje, a to znači i da imaju kvalitetniji san. Dovoljno sna poboljšat će raspoloženje, koncentraciju, smanjiti vjerojatnost za razvoj pretilosti i drugih kroničnih bolesti. Treba naglasiti da izostanak kvalitetnog sna povećava rizik od razvoja visokog krvnog tlaka, bolesti srca i dijabetes, a može ostaviti i negativne posljedice na libido. Kvalitetniji san odnosno raniji odlazak i buđenje će općenito podići razinu energije, ali će povoljno utjecati na zdravlje kože jer će izgledati svježije.

Kako promijeniti navike i početi se buditi ranije?

Ako želiš biti jedna od ranoranioca onda možeš pročitati sljedeće savjete: