Izbacivanje toksina: Što jesti, a što izbjegavati za zdravlje crijeva?

Rak debelog crijeva sve je češći kod mladih ljudi. Yale Medicine tvrdi da danas ljudi mlađi od 55 imaju gotovo 60 posto veću vjerojatnost da će razviti bolest, dok neki istraživači tvrde da će rak debelog crijeva biti vodeći uzrok smrti u sljedećih šest godina kod onih između 20 i 49 godina. Te zastrašuje podatke navodi portal The Healthy Reader's Digesta. Stručnjaci nisu sigurni oko glavnog 'krivca' za sve češći rak debelog crijeva, no vjeruje se da zagađenje okoliša i brza prehrana povećava rizik od oboljenja.

Prevencija je zato najbolja obrana. Neke namirnice mogu zaštititi tvoja crijeva i smanjiti rizik od oboljenja. Pritom su ukusne i pristupačne, a pomažu crijevima u oslobođenju od toksina. Ukratko, pravilno odabrana hrana može poduprijeti zdravlje crijeva. S tim se slaže i Američko društvo za borbu protiv raka koje tvrdi da prehrana bogata voćem, povrćem i cjelovitim žitaricama čini jako dobru stvar u prevenciji raka.

Što jesti za zdravlje crijeva?

Zato bi trebala birati minimalno prerađene žitarice poput zobi, smeđe riže i kvinoje. One su pune vlakna i sjajne su za čišćenje debelog crijeva, piše The Healthy pozivajući se na istraživanje iz 2017. Harvardove Škole javnog zdravstva. Osim toga, trebala bi posezati za mahunarkama jer, uz to što sadrže vlakna, mogu imati fitokemikalije koje štite od raka – kako tvrde istraživači. Stoga zalihe graha i leće uopće ne zvuče loše. Za zdravlje crijeva dobra su opcija i chia sjemenke. Uz njih možeš unijeti i do 10 grama vlakna što je čak 40 posto preporučene dnevne doze.

A zašto su vlakna toliko korisna? Ukratko, ona pomažu izbaciti toksine iz tvog organizma. Hranjive tvari unutar vlakana također mogu utjecati na debelo crijevo na staničnoj razini u kontekstu zaštite od bolesti.

Naravno, na tvom bi se meniju trebalo naći i povrće poput kelja i brokule, ali i losos, sardine ili pastrve. Zašto? Znanost potvrđuje da unos omega-3 masnih kiselina smanjuje rizik od kobnih posljedica raka debelog crijeva.

Neka ti orah bude zdrav zalogaj nakon ručka. Ne samo da orasi sadrže nekoliko grama vlakana po porciji, već sadrže i omega-3 masne kiseline u obliku alfa-linolenske kiseline. Zato ih stručnjaci svrstavaju među najbolje namirnice za čišćenje debelog crijeva. Pokazalo se i da jogurti pogoduju zdravlju crijeva.

A što izbjegavati?

S druge strane, mesne prerađevine poput hrenovki i slanine, ali i pretjerane količine crvenog mesa mogu povećati rizik od ovog raka, navodi isti izvor. Ni pretjerivanje s alkoholom neće ti pomoći.

Zato je važno postupno graditi dobre navike i uravnoteženo jesti. Malo po malo jedi više povrća i zdravih grickalica i, naravno, pij dovoljno vode.

Neka zdrave navike što duže potraju. Bit će ti zahvalna ne samo crijeva, nego cijelo tijelo. Naravno, redovito se kreći i vježbaj.

