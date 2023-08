Pravilo 80/20 jako je popularno u prehrani: Evo kako izgleda u svakodnevici

Nutricionistica Martina Linarić već je poznato ime gledateljima RTL-a budući da u showu 'Život na vagi' brine o prehrani i zdravlju kandidata, a ususret novoj, sedmoj sezoni koja će se ove jeseni emitirati na RTL-u, Martina nam je objasnila kako popularno pravilo 80/20 funkcionira u prehrani.

Što je pravilo 80/20?

Paretovo pravilo u prehrani nije još jedna u nizu restriktivnih dijeta već se odnosi na promjenu navika. Dakle, ovo pravilo pomaže u gubitku kilograma, ali na siguran način budući da se fokusira na ravnotežu i umjerenost. Pravilo se zapravo temelji na tomu da 80 posto vremena jedemo namirnice koje su zdrave i nutritivno bogate dok u ostalih 20 posto možemo posegnuti za nečim što je manje zdravo, a što volimo jesti. Drugim riječima, većinu dana jedemo zdravo i kvalitetno, a u manjim dozama se opuštamo uz 'guilty pleasure' hranu.

Kako pravilo 80/20 izgleda u svakodnevici i zašto ga je dobro slijediti?

Mojim klijentima oduvijek dozvoljavam, odnosno preporučujem, male kikseve kroz tjedan. To bi značilo da se, primjerice, jedan dan u tjednu pojede obrok po želji. Osobe koje vole slatko mogu si priuštiti slatki zalogaj po izboru, a tko je više slani tip uglavnom izabere neko slano jelo po želji…primjerice lazanje, burger i slično.

Smatram da je to u redu, jer ako si isključimo ili još gore, zabranimo određene namirnice, skupine namirnica ili obroke tada naš mozak konstantno žudi za upravo onim što mu je na ''zabranjenoj'' listi i kad-tad će doći do toga da će u naletu negativnih emocija posegnuti za zabranjenim zalogajima…ali nažalost, onda to više nisu zalogaji već ogromne količine masne, slane ili pak slatke hrane prepune rafiniranog šećera u jednom obroku. I to onda nije samo jedan dan već se takve epizode krenu ponavljati iz dana u dan. Posebno je to izraženo kod osoba povećane tjelesne težine koje si samostalno kreiraju obroke ili instruirane od strane nestručnih osoba, medija, pa je takva prehrana onda izuzetnu restrikcijska, nutritivno nedostatna.

Osoba tada postaje ponovno nezadovoljna, frustrirana, smatrajući taj pad još jednim neuspjehom. Zato je od iznimne važnosti osobi dati do znanja da prilikom gubljenja suvišnih kilograma niti jedna namirnica nije na ''zabranjenoj listi'', ali naravno, za svaku namirnicu postoje normativi koje osoba s vremenom usvaja, odnosno usvaja kroz neki vremenski period pravilne prehrambene navike.

Zato je važno kod gubitka suvišnih kilograma biti pod nadzorom stručne osobe, koja će biti i edukator, jer je izuzetno važno takve osobe naučiti da pravilna prehrana mora postati način života i tek tada možemo govoriti o uspjehu na duge staze.

