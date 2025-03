Petra Meštrić za Žena.hr: Zašto je hidratacija ključna za zdravlje?

Dovoljna hidratacija je nešto o čemu trebamo voditi brigu u svako doba godine. Hidratacija je nešto na što nas mnogi stručnjaci i liječnici upozoravaju a ipak često na to zaboravljamo. Ljudsko tijelo je pretežno sastavljeno od vode – otprilike više od 60% ukupne tjelesne mase odrasle osobe čini voda. Svaka stanica, organ i sustav u našem tijelu zahtijevaju vodu za pravilno funkcioniranje. Iako je uobičajeno čuti da je važno piti dovoljno tekućine, mnogi ljudi nisu svjesni svih ključnih razloga zašto je to toliko bitno za zdravlje.

Što je hidratacija?

Hidratacija je proces održavanja odgovarajuće razine tekućine u tijelu. Voda je ključna za održavanje ravnoteže tjelesnih tekućina. Tijelo stalno gubi vodu kroz znoj, mokraću, disanje i stolicu. Zbog toga je važno nadoknađivati tekućinu. Gubitak vode može izazvati dehidraciju, što može imati ozbiljne posljedice na zdravlje.

Kako dehidracija utječe na tijelo?

Dehidracija nastaje kada količina gubitka tekućine iz tijela postane veća od količine tekućine koju tijelo dobiva. Dehidracija može izazvati niz problema, od glavobolje i umora do ozbiljnih stanja poput bubrežnih kamenaca, smanjenog mentalnog fokusa i smanjene tjelesne izdržljivosti. Ovisno o stupnju dehidracije, simptomi mogu varirati od suhe kože i smanjenog urina, pa do nesvjestice i ozbiljnih problema s krvnim tlakom. Bilo tko može biti dehidriran, ali u povećanom riziku su novorođenčad, mala djeca i stariji ljudi. Osobe s dijabetesom tipa 2 su isto u povećanom riziku, osobe koje uzimaju diuretike, psihički bolesne osobe.

Utjecaj na probavni sustav

Voda je jako važna za pravilno funkcioniranje probavnog sustava. Pomaže u razgradnji hrane, apsorpciji hranjivih tvari i transportu nutrijenata kroz crijeva. Ona olakšava i izlučivanje otpadnih produkata iz organizma. Pijenje dovoljno vode ključna je preventivna mjera u borbi protiv konstipacije. Voda omekšava stolicu i olakšava njezino izlučivanje. Time se sprječava začepljenje crijeva.

Regulacija tjelesne temperature

Voda igra važnu ulogu u termoregulaciji. Termoregulacija je održavanje stabilne tjelesne temperature. Kada temperatura tijela raste, znojimo se, tad se voda iz tijela izlučuje se kroz kožu. Proces znojenja hladi tijelo i pomaže u sprječavanju pregrijavanja. Bez dovoljno tekućine, ovaj prirodni proces može biti ugrožen, a to može dovesti do dehidracije i ozbiljnih zdravstvenih problema.

Zdravlje srca i krvožilnog sustava

Dehidracija može negativno utjecati na kardiovaskularni sustav. Kada smo dehidrirani, volumen krvi opada, što može uzrokovati povećanje srčanog ritma. Ako se ne nadoknađuje dovoljno tekućine, može doći do povišenog krvnog tlaka, a dugotrajna dehidracija može dovesti do povećanja rizika od razvoja hipertenzije.

Zdravlje bubrega

Bubrezi imaju ključnu ulogu u filtriranju otpadnih tvari iz krvi. Da bi bubrezi adekvatno funkcionirali, moraju imati dovoljno vode. Ako tijelo nema dovoljno tekućine, bubrezi mogu imati poteškoće u izlučivanju otpadnih tvari, što može povećati rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca i infekcija. Uzimanje dovoljne količine tekućine pomaže u razrjeđivanju mokraće, čime se smanjuje koncentracija minerala koji mogu kristalizirati i tvoriti bubrežne kamence.

Mentalno zdravlje i kognitivne funkcije

Dehidracija može negativno utjecati na našu sposobnost pamćenja, razmišljanja i na koncentraciju. Dehidrirana osoba može imati povećan stres i umor.Dehidracija može utjecati na naše raspoloženje, čineći nas razdražljivima, tjeskobnima i iscrpljenima.

Održavanje zdrave kože

Koža je naš najveći organ i kao takav zahtijeva veliku količinu vode kako bi ostala zdrava, hidratizirana i elastična. Nedostatak tekućine može uzrokovati suhoću kože, pojavu bora, smanjenje elastičnosti i ubrzano starenje.

Izvori tekućine

Tekućina ne dolazi samo iz vode, već i iz drugih napitaka i hrane. Namirnice bogate vodom, kao što su voće (npr. lubenica, naranče) i povrće (krastavac), doprinose unosu tekućine. Pića poput čaja, kave, i sokova mogu također doprinesi ali treba obratiti pažnju na sadržaj kofeina i šećera, koji mogu imati diuretičke efekte ili negativno uticati na zdravlje u velikim količinama. Pijenje dovoljno tekućine ključno je za očuvanje zdravlja i optimalno funkcioniranje tijela.

Koliko tekućine trebamo piti?

Voda je više od obične tekućine koju unosimo svakodnevno. Ona je osnova života. U svijetu u kojem često zaboravljamo na osnove, hidratacija postaje čin svjesnosti prema sebi. Pijenje tekućine nije samo fiziološka potreba, već znak naše odgovornosti prema zdravlju. Kroz pravilnu hidrataciju podržavamo brojne tjelesne funkcije, uključujući probavu, zdravlje bubrega, kardiovaskularno zdravlje, ravnotežu tjelesnih tekućina, zdravlje kože i mentalnu funkciju. S obzirom na to da dehidracija može imati ozbiljne posljedice, važno je redovito piti dovoljno tekućine i pratiti signale svog tijela.

Preporučena količina tekućine koju bi odrasla osoba trebala piti svakodnevno varira ovisno o tjelesnoj aktivnosti, vremenskim uvjetima, dobi i zdravlju. Međutim, opća smjernica je unositi oko 1,5 do 2,5 litre vode dnevno. U većini slučajeva, ovo uključuje sve tekućine koje konzumiramo (voda, juhe, biljni čajevi, itd.) Govoreći o čašama vode, to bi bilo otprilike 6 do 8 čaša. Osobe koje redovno vježbaju ili obavljaju fizički naporan rad imaju veće potrebe za vodom zbog gubitka tekućine kroz znojenje. Osobe sa bolestima poput dijabetesa, bubrežnih problema ili problema s disanjem mogu imati povećane ili smanjene potrebe za vodom. S godinama, sposobnost tijela da osjeća žeđ opada, pa je posebno važno da starije osobe svjesno prate unos tekućine.