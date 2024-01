Razdoblje promjena: Što jesti nakon četrdesete za bolje zdravlje?

Ponovimo za početak: žene se nakon četrdesete mogu susresti s izraženim simptomima promjene jer lagano izlaze iz fertilne dobi. U razdoblju perimenopauze (razdoblje prije tvoje zadnje menstruacije) proizvodi se manje spolnih hormona, estrogena i progesterona što može rezultirati promjenama ponašanja, valovima vrućine, poremećajima spavanja, vaginalnom suhoćom, smanjenom seksualnom željom...

Ovi se simptomi najčešće javljaju u srednjim i kasnim četrdesdetima premda se mogu pojaviti i ranije, odnosno kasnije. Neće kod svih žena biti jednako intenzivni – jedne će itekako znati da im se tijelo mijenja, dok će druge perimenopauzu jedva osjetiti.

Razdoblje je to u kojem će ti trebati puno strpljenja i razumijevanja – osobito nosiš li se s promjenama raspoloženja. No isto tako u razdoblju perimenopauze preporučljivo je ostati tjelesno aktivan i promijeniti način prehrane to jest okrenuti se uravnoteženoj i zdravoj prehrani. Kako piše britanski Vogue, pozitivne promjene životnih navika mogle bi ublažiti simptome perimenopauze i olakšati ti ovaj prijelaza. O čemu se radi, saznaj u nastavku!

'Izbaci' brzu hranu

To podrazumijeva izbjegavanje hrane s puno masti, šećera i soli. Obično za brzom i nezdravom hranom posežemo kad smo u žurbi, ali i kad se osjećamo loše misleći da će nas mast i šećer 'podići', no dogodi se da nakon nekog vremena naše tijelo traži još i postaje otporno na male količine šećera. Osim toga, trebala bi smanjiti unos gaziranih pića i kofeina jer potiču dehidraciju, utječu na isušivanje kože, a mogu i pogoršati valunge. Svakako trebalo bi izbjegavati previše začinjenu hranu.

Tvoja bi prehrana trebala biti bogata svježim voćem i povrćem, cjelovitim žitaricama, zdravim masnoćama, kvalitetnim vlakinima i proteinima. Posezanje za zasitnim proteinima i ugljikohidratima poput nemasnog mesa, ribe, zobi i batata dobro je za održavanje razine šećera u krvi. To je ključno želiš li 'eliminirati' nedostatak energije i želju za šećerom.

Priroda ti je saveznik

A kako u perimenopauzi opada razina estrogena, stručnjaci savjetuju da nakon četrdesete posežeš za fitoestrogenima. Iako nisu zamjena za opadajući estrogen, biljni estrogeni ili fitoestrogeni trebali bi biti u izobilju uključeni u prehranu jer se vežu na tjelesne estrogenske receptore na sličan način kao hormonski estrogen.

Lanene sjemenke – koje se može lako uvrstiti u smoothije, juhe, ali i jogurt bogat je fitoestrogenom. Sjemenke sezama i bundeve su mali, ali moćni izvori koje treba imati pri ruci kao i brokulu te kelj. Ni soja nije loša opcija. Osim što pomažu nadoknaditi pad estrogena, fitoestrogeni sadrže antioksidanse koji pomažu u borbi protiv kroničnih bolesti. Ako nisi do sad, pravo je vrijeme za osloniti se na moć biljaka!

Također, na tvom bi se dnevnom meniju obavezno trebao naći jogurt i kiseli kupus. Osim što održavaju crijeva, dobri su i za kožu te opće zdravlje. Također, za zdravlje kostiju treba birati namirnice s D vitaminom, magnezijem i kalcijem. To dakako sadrže mliječni proizvodi, ali i kelj i kupus. Hrana bogata magnezijem može ublažiti simptome poremećaja spavanja.

Zdrave su masti važne

Uz to, pokušaj uključiti zdrave masti. Losos, skuša, sardine i inćuni dobar su odabir barem jednom tjedno, a imaju i omega-3 masne kiseline koje mogu ublažiti simptome depresije i tjeskobe. Sve u svemu, zdrave masti mogu poboljšati zdravlje mozga to jest 'zaoštriti' ti pamćenje. Ako ti riba ne može biti na jelovniku, povećaj unos jaja, avokada i maslinovog ulja.

Unos zdravih masti podmazuje zglobove, a može ti čak biti i prirodni saveznik suhoće kože pa i rodnice. To je zato što ima moć ojačati barijeru kože te ju održavari hidratiziranom. Zdrava prehrana ide ruku pod ruku s redovitom tjelesnom aktivnosti stoga se, ako nisi, uključi na neki sport, ples ili grupni trening. U konzultaciji sa stručnjacima, pronađi što ti najviše treba i odgovara te budi dosljedna.

Dobre navike i aktivan život pomoći će ti lakše se nositi sa simptomima promjene.

