Nikako do idealne težine? Loše navike koje usporavaju metabolizam i potiču debljanje

Znamo da je za dobro zdravlje ključno održavati zdravu tjelesnu težinu, a to podrazumijeva zdravu prehranu te redovitu fizičku aktivnost. No, činjenica je da su neki ljudi skloniji debljanju, a veliku ulogu u nakupljanju suvišnih kilograma ima i metabolizam.

Metabolizam je zapravo skup procesa koji se odvijaju u našem tijelu i koji su ključni za život. Uz pomoć metabolizma kalorije koje unosimo hranom pretvaraju se u energiju koja nam je neophodna za životne funkcije poput kretanja, disanja, razmišljanja, itd.

I debljanje i mršavljenje ovise o metabolizmu, a određene navike i čimbenici utječu na rad našeg metabolizma. Ljudi često u želji da se riješe suvišnih kilograma rade pogreške koje im ustvari usporavaju metabolizam te doprinose porastu brojki na vagi.

Dobra je vijest da svatko u svoju rutinu može uvrstiti one navike koje će potaknuti sagorijevanje kalorija i tako doprinijeti mršavljenju. U nastavku otkrivamo samo neke od čimbenika i loših navika koji negativno utječu na rad metabolizma te potiču debljanje.

Stres

Kada smo pod stresom, naše tijelo izlučuje hormon kortizol, a to može škoditi metabolizmu, ističu liječnici. Povećana razina kortizola može uzrokovati prejedanje, a to pak vodi do debljanja. Iako stres zbog modernog načina života ne možemo izbjeći, trebali bismo ga kontrolirati te prakticirati tehnike opuštanja poput meditacije. Vježbanje i svakodnevne šetnje te provođenje vremena u prirodi također mogu pomoći kod rješavanja stresa.

Manjak sna

Nedostatak sna negativno utječe na fizičko i mentalno zdravlje, a brojne studije su pokazale i da doprinosi debljanju. Naime, kada se ne naspavamo dovoljno, naš se metabolizam usporava, a razina šećera u krvi raste. Visoka razina šećera u krvi povećava razinu inzulina, a povećanje inzulina potiče tijelo da neiskorištenu energiju pohranjuje kao masnoću. Upravo radi toga jako je važno svake noći spavati 7-8 sati te održavati zdravu rutinu spavanja (ići u krevet i buditi se svaki dan u isto vrijeme).

Hormoni

Hormonalna neravnoteža također može biti uzrok debljanju. Naime, kako starimo, tako razina određenih hormona u našem tijelu opada, a metabolizam se usporava.

Uzimanje određenih lijekova

Neki lijekovi mogu usporiti metabolizam i potaknuti debljanje. Primjerice, uzimanje antidepresiva, lijekova za dijabetes i hormonske terapije kod nekih osoba mogu dovesti do nakupljanja kilograma. Ako sumnjaš da si se udebljala zbog određenih lijekova, razgovaraj o tome s liječnikom. U tom slučaju on će ti možda propisati drugačiji lijek ili promijeniti dozu.

Bolesti

Klasičan primjer bolesti koja usporava metabolizam je hipotireoza – stanje kod kojeg štitnjača ne radi pravilno te ne proizvodi dovoljno hormona. Ako sumnjaš na bolest štitnjače, najbolje je otići kod liječnika i provjeriti krvnu sliku.

Smanjeni unos kalorija

Ljudi često nisu svjesni da će premali unos kalorija negativno utjecati na njihovo zdravlje, ali i na rad metabolizma. Radikalnim dijetama i izbacivanjem kalorija zapravo sabotiramo vlastiti metabolizam. U takvim slučajevima naše će tijelo početi sporije sagorijevati kalorije jer će misliti da smo gladni. Upravo je zato jako važno jesti dovoljno. Manji obroci tijekom dana – svaka tri do četiri sata – puno su bolji i zdraviji izbor.

Nedostatak fizičke aktivnosti

Stručnjaci ističu da je redovita tjelovježba od izuzetne važnosti za održavanje dobre forme. Kada se ne krećemo dovoljno, masnoće se nakupljaju u našem tijelu i naš se metabolizam usporava. S druge strane, kada vježbamo, srce mora jače pumpati krv, mišići rade i metabolizam se ubrzava. Redovita tjelovježba, a posebno oni malo intenzivniji treninzi mogu dugoročno potaknuti metabolizam.