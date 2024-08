Ovaj ukusni snack može ti pomoći kod mršavljenja

Iako se nekada vjerovalo da orašasti plodovi debljaju, neka novija istraživanja pokazuju da bi oni zapravo mogli pomoći kod mršavljenja. Istraživanje iz veljače 2024. godine objavljeno u časopisu Nutrition Research Reviews otkriva da orašasti plodovi poput badema, kikirikija, pistacija i oraha mogu pomoći ljudima da lakše ostvare svoje ciljeve vezane uz gubitak težine ako se konzumiraju kao dio prehrane s kontroliranim unosom kalorija, piše Health.com.

Studija je otkrila da orašasti plodovi mogu biti dio prehrane onih koji žele smršavjeti bez da ograniče učinkovitost mršavljenja – zapravo mogu potaknuti gubitak kilograma, rekla je autorica studije Alison Coates.

Dakako, treba imati na umu da su orašasti plodovi i dalje kalorična hrana s visokim udjelom masnoća, ali unatoč tome mogu pospješiti mršavljenje. Evo što trebaš znati.

Mitovi o orašastim plodovima i debljanju

Godinama je orašaste plodove pratila loša reputacija da potiču debljanje, no te su zabrinutosti uglavnom ukorijenjene u zastarjelim strahovima od masti iz prošlih desetljeća. U konačnici, danas znamo da su masnoće potrebne našem tijelu i da ih ne trebamo u potpunosti eliminirati iz prehrane kako bismo se riješili viška kilograma.

Jasno je da su neke masti korisne kada govorimo o kardiovaskularnom zdravlju, dijabetesu i upravljanju tjelesnom težinom. Mast u bademima, primjerice, može pomoći u smanjenju lošeg kolesterola te stabilizirati razinu šećera u krvi, navodi Health. Iz tog razloga, zdrave masnoće koje orašasti plodovi sadrže su zdrav izbor ako ih jedemo u umjerenim količinama.

Neke dodatne studije sugeriraju i da tijelo možda neće apsorbirati sve kalorije koje orašasti plodovi sadrže, što ih čini boljim za mršavljenje nego što se dosad vjerovalo.

Foto: Pexels

Kako orašasti plodovi potiču mršavljenje?

Važno je imati na umu da orašasti plodovi nisu niskokalorična hrana i da sadrže visok udio masnoće, ali uz to, sadrže i hranjive tvari koje obuzdavaju glad, što pomaže kod gubitka težine.

Orašasti plodovi su bogat izvor proteina i vlakana, nutrijenata koji potiču sitost, a to može pomoći u obuzdavanju gladi i smanjiti prejedanje. Uz to, sadržaj proteina u orašastim plodovima pomaže u održavanju mišićne mase koja je vrlo važna kad je u pitanju mršavljenje. I u konačnici, stručnjaci smatraju da masnoće iz orašastih plodova mogu povećati oksidaciju masti i rad metabolizma nakon obroka. To znači da više energije trošimo umjesto da je pohranjujemo u obliku sala.

Foto: Pexels

Kako uključiti više orašastih plodova u svoju prehranu?

Dodavanje orašastih plodova u prehranu može biti jednostavno koliko i ukusno. Neki od prijedloga nutricionista su:

dodavanje orašastih plodova u zobenu kašu ili drugim žitaricama

dodavanje u salate

konzumacija orašastih plodova kao popodnevni međuobrok

dodavanje u kruh i peciva

zamjena pšeničnog brašna s onim od badema.

Samo treba imati na umu da je moguće pretjerati, čak i s namirnicama koje potiču mršavljenje poput badema ili oraha. Kako bismo iskoristili sve njihove prednosti, ključno je konzumirati ih u umjerenim količinama.