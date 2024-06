S dolaskom ljeta dolazi i oskudnije odijevanje što znači da ćeš više svoj kože izlagati suncu. Vrlo popularno pokazivati preplanuli ten pa da bi to postigle, neke se žene podvrgavaju sunčanju u solarijima ili vrijeme provode na terasi hvatajući boju da ne bi slučajno pokazale noge 'bijele kao sir'. Ako ti je izležavanje na plaži glavna zanimacija na ljetovanju, znaj da to nikako nije dobro za tvoju kožu, barem ne na temperaturi od oko 40°C. A temperature se na suncu tijekom ljeta kreću i do vrtoglavih 50°C.

Sunčanje je jedna od najgorih stvari koje možeš raditi za svoju kože, smatraju brojni stručnjaci i savjetuju da sunce izbjegavaš u ljetnim mjesecima koliko god je to moguće, ili barem od 10 - 16 sati kada je najštetnije. Sličnog su stava i kada je u pitanju odlazak u solarij, jer kako tvrde, nee postoji zdravi način tamnjenja, osim ako ne dolazi iz bočice kreme za samotamnjenje. UV zrake toliko su jake i štetne i osim površinskih opeklina nose rizik od nastanka raka kože (melanoma). Osim toga pretjerano izlaganje sunčevim zrakama ubrzava starenje kože, pogotovo kože lica koja je najosjetljivija i najizloženija. Iako su sve te informacije opće poznate i dalje se voliš pržiti na suncu, jer ako nisi pocrnila to je kao da nisi ni bila na moru (pa što će selo reći?).

Ako si ne možeš pomoći, i usprkos svim upozorenjima o štetnosti i dalje želiš ležati na suncu, obavezno koristi zaštitini faktor. Za one tamnije puti idealan je faktor 30, a za oe svijetlije faktor 50. I pripazi na opekline. Znat ćeš da si pretjerala ako primijetiš crvenilo kože koja je osjetljiva i vruća na dodir. Nakon toga javlja se zatezanje i guljenje kože. Blage opekline traju oko tri dana a teže mogu potrajati i mnogo dulje. Za neke je potrebna i liječnička intervencija.

Ne postoji specifičan lijek ili pripravak koji će izliječiti opekline, ali moguće je ublažiti bol na ove načine.

Ohladi opečeno područje

Prva pomoć kod nastanka opekline je ohladiti zahvaćeno područje. To će trenutno olakšati nelagodu i opustiti zategnutu opečenu kožu. Za tuširanje biraj hladnu vodu, izbjegavaj agresivne gelove za tuširanje i preparate koji ju isušuju. Dobar stari narodni recept s jogurtom uvijek pomaže. Mliječni proizvodi dugo zadržavaju hladnoću i kremaste su teksture pa će pomoći ohladiti opeklinu na tvom tijelu.

Ne guli opekline

Opekline je najbolje ne dirati. Ako ikako možeš izbjegavaj i dodir sa tkaninom jer te može dodatno iritirati i pogoršati stanje. Nikako nemoj guliti kožu koja je počela otpadati, a ni bušiti mjehuriće koji se mogu stvoriti od opekotine. Pusti da se to dogodi spontano jer u suprotnom riskiraš infekcije.

Hidriratiziraj kožu

Opekotina je iznimno suha i potrebna joj je obilna hidratizacija. Losioni nakon sunčanja obavezni su u obilnim količinama. Osim toga, opečena koža brže gubi vlagu stoga moraš piti više tekućine kako bi hidrirala tijelo i izbjegla moguću dehidraciju. Osiguraj si dovoljno vode i namirnica bogatim tekućinom.

Izbjegavaj sunce

S opekotinom nikako nemoj na sunce. Previše izlaganja suncu te i dovelo u ovu nezavidnu situaciju. Probaj se kontrolirati i drži se hlada. To ne znači da se ne možeš rashladiti u moru, ali na sunčanje zaboravi. Ne želiš doljevati ulje na vatru-doslovno. Izbjegavaj sunce između 10 i 16 sati. Obavezno nanesi visoki zaštitini faktor -30 ako si tamnoputa, 50 ako si svijetlije puti i prekrij odjećom kritična područja.

