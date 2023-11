Namirnice za koje mislimo da su zdrave, a zapravo štete zdravlju

O zdravoj prehrani puno se govori i piše, a mišljenja stručnjaka često su i kontradiktorna. Ponekad zbog toliko različitih informacija više ne znamo što je zdravo, a što ne. Postoje namirnice za koje ljudi često misle da su 'zdrave', a ustvari bismo ih trebali izbjegavati jer štete našem tijelu.

Studije o zdravoj prehrani često su pogrešno interpretirane, a nedavni primjer je studija koja je pokazala da voćni sok može dovesti do smanjenja krvnog tlaka ako se konzumira u umjerenim količinama. Takva otkrića, ako se shvate zdravo za gotovo, često dovode do naslova poput onih o tome kako su voćni sokovi zdravi, što je, nažalost pogrešno.

Naime, nutricionisti i zdravstveni stručnjaci reći će nam da voćni sokovi, čak i ako ne sadrže aditive ili dodane šećere, zapravo i nisu najbolji izbor za naše zdravlje. I to se ne odnosi samo na sokove. Puno je drugih namirnica koje se u trgovinama prodaju s etiketama koje ukazuju na njihove zdravstvene prednosti, a zapravo su ultra-prerađene i kao takve loše za zdravlje.

Medicinska znanstvenica i nutricionistkinja Federica Amati za Vogue je otkrila kako procesuirane namirnice i pakirana hrana često dolaze s naznakama kao što su 'dobar izvor vitamina D' ili 'puna vlakana' samo kako bi se kupce uvjerilo da je riječ o zdravim opcijama. Riječ o pomno osmišljenim marketinškim taktikama koje zavaravaju kupce, no istina je da se istinski zdrava hrana ne mora reklamirati kao zdrava.

Upravo zato je jako važno prilikom kupnje namirnica obratiti pažnju na sastojke, a ne na zavaravajuće etikete. Na taj način ćemo znati što točno kupujemo (i konzumiramo). Ako hrana ili piće sadrži niz sastojaka za koje nikad nisi čula, velika je vjerojatnost da je riječ o nezdravoj, ultra-prerađenoj namirnici.

Nutricionisti su otkrili pet namirnica za koje ljude misle da su zdrave, a ustvari su loš izbor za naše zdravlje:

Pogledaj video: Kako se zdravo hraniti na poslu?

Kupovni sokovi i smoothieji

Većina voćnih sokova i smoothieja koji se prodaju u trgovinama hranom ustvari su slatki napici koji sadrže puno šećera i raznih aditiva te izravno doprinose pojavi karijesa, povećavaju rizik od pretilosti i dijabetesa tipa 2 kod odraslih.

Foto: Pexels

Proteinske pločice

Često ljudi misle da su proteinske pločice i čokoladice jako zdrave jer sadrže proteine ili nizak udio šećera, no ustvari su ti proizvodi prepuni umjetnih zaslađivača i emulgatora koji loše djeluju na crijevnu floru i na zdravlje općenito.

Foto: Unsplash

Žitarice za doručak

Klasične žitarice za doručak reklamiraju se kao zdrave, a na kutijama često vidimo natpise 'izvor vitamina D' ili 'napravljene od cjelovitih žitarica', ali uglavnom je riječ o visoko prerađenim namirnicama s visokim udjelom šećera ili zaslađivača. Takvi proizvodi imaju nisku nutritivnu vrijednost i nisu dobar izbor za početak dana. Postoje puno zdravije opcije za doručak.

Pecivo i kruh iz supermarketa

Nažalost, kruh i pecivo tipičan su primjer ultra-prerađene hrane jer sadrže različite vrste konzervansa, emulgatore, škrob te umjetna bojila. Za svježi kruh ili pecivo potrebni su samo brašno, voda, kvasac te malo soli, a najzdraviji su oni koje sami radimo kod kuće.

Foto: Pexels

Dječje grickalice

Proizvođači grickalica koriste razne marketinške alate kako bi zavarali djecu i njihove roditelje, no nažalost ovi su proizvodi ultra-prerađeni stoga ih je bolje izbjegavati. Unaprijed zapakirana hrana djeci je ukusna i fina, no to bi trebala biti samo povremena poslastica, a ne veći dio njihove prehrane, upozoravaju nutricionisti.