Saveznik ženskog zdravlja: Koliko magnezija treba našem tijelu nakon 40-e

Magnezij igra ulogu u čak 300 različitih biokemijskih reakcija našeg organizma. Osim što je bitan za normalno funkcioniranje mišićnog i koštanog tkiva, magnezij je također važan za zdravlje naših zubi. Ženama je osobito bitno da paze na dovoljan unos ovog minerala jer ublažava PMS i bolne mjesečnice. Osim toga, ovaj će moćni mineral spriječiti da se osjećamo umorno i slabo, a smanjit će i glavobolje te će spriječiti grčenje mišića (poznato osobito u drugom stanju). Kad uđemo u menopauzu, ali i neposredno prije tog perioda, našem je tijelu magnezij još potrebniji jer znatno olakšava tranziciju i posljedice hormonalnih promjena koje nas očekuju.

Dakle, evo kako nam sve ovaj životno važni mineral pomaže oko simptoma koje možemo početi osjećati nakon što proslavimo 40. rođendan.

Dovoljan unos magnezija omogućuje:

Bolji san

Ublažavanje anksioznosti

Više energije

Snažnije kosti

Zdrave zube

Nižu razina kolesterola

Kako bi menopauzu dočekala što zdravijeg i snažnijeg tijela i duha, a i kako bi ti sama promjena kroz koju će proći tvoje tijelo što lakše 'pala', svakako trebaš pripaziti da se na tvom jelovniku što češće nađu namirnice bogate magnezijem - poput ovih:

zeleno lisnato povrće kao što su kelj i špinat, potočarka i raštika

kakao i čokolada s minimalno 70 postotnim udjelom kakaa

i čokolada s minimalno 70 postotnim udjelom kakaa banane

tofu

riba, a pogotovo losos, skuša, tuna i list

orašasti plodovi poput indijskih oraščića i badema

i badema sjemenke, a osobito sjemenke bundeve (buče)

punozrnate žitarice kao što su heljda i kvinoja

mahunarke poput graha, graška, soje i slanutka

Preporučene dnevne doze magnezija za odraslu žensku osobu su 310 mg, za trudnice se one penju na 350 mg, a za žene u menopauzi rastu i na 400 mg na dan. Ako nisi sigurna hraniš li se dovoljno kvalitetno, nije loše za svaki slučaj uzimati suplement magnezija.

No, treba biti na oprezu, liječnici naglašavaju kako ne valja ni pretjerati s unosom ove mineralne tvari jer u tom slučaju dolazi do stanja kojeg nazivamo hipermagnezemija. Simptomi koji ukazuju na to da smo pretjerali su, između ostalih, proljev, mučnina i povraćanje, letargija, nemogućnost mokrenja, nepravilan rad srca i srčani zastoj te otežano disanje. Ovo se stanje obično liječi uzimanjem kalcijevog glukonata koji umanjuje nuspojave prekomjernog unosa magnezija.

