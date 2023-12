Pomoć kod prehlade: Kako se i čime inhalirati kod kuće

Kad smo bili prehlađeni kao djeca pred nas su postavljati lonac vruće vode pa bismo se prekrili ručnikom i udisali paru. Neki su posjedovali i plastične posude s grlom u koju se stavljala vruća voda s dodatkom kamilice.

Danas je sve mnogo jednostavnije i praktičnije jer na izbor imamo električne inhalatore koji se sastoje od maskice, posudice i kompresora.

Uređaj funkcionira tako da se u posudicu ulije fiziološka otopina, a kompresor je pretvara u vodenu paru koju udišemo uz pomoć silikonske maskice. Za razliku od metoda naših baka, moderni su inhalatori sigurni i za malu djecu pa i bebe. Za one koji su često na putovanjima dobar su izbor ultrazvučni inhalatori koji rade na baterije pa su praktični za ponijeti sa sobom.

Pravilno inhaliranje

Inhalirati se možemo više puta na dan, a savjetuje se da to bude barem 2 do 3 puta u trajanju od oko 20 minuta. U inhalator stavljamo fiziološku otopinu do linije označene na posudici. Po preporuci liječnika u otopinu se u slučajevima nekih infekcija gornjih dišnih puteva dodaje lijek u propisanoj dozi.

Foto: Pexels

Održavanje inhalatora

Više članova obitelji može koristiti isti uređaj, ali je poželjno da svaka osoba ima vlastitu maskicu. Neki uređaji dolaze s dvije veličine maskice, za djecu i za odrasle. Nakon svake upotrebe maskicu i cijev treba oprati i sterilizirati ili očistiti dezinfekcijskim sredstvom te ostaviti da se osuše na zraku.

Eterična ulja - da ili ne?

S inhaliranjem eteričnih ulja valja biti na oprezu jer neka ulja mogu ošteti uređaj. Osim toga, nisu sva eterična ulja dopuštena za inhaliranje male djece. Za eterična ulja bolje je koristiti difuzor koji ih raspršuju u zrak prostorije.

Foto: Pexels

Postoji i tako zvana suha inhalacija - na maramicu na koju se nakapaju dvije kapi eteričnog ulja te se ovo udiše nekoliko minuta više puta na dan. Eterično se ulje može nakapati i na jastuk, ali ne onaj koji će biti izravno u doticaju s licem jer može izazvati alergijsku reakciju na koži. Osobe koje pate od astme ili KOPB-a ne bi trebale provoditi suhu inhalaciju, kao ni inhaliranje vodenom parom.

Za inhaliranje se najčešće koriste eterična ulja čajevca, kajeputa, eukaliptusa globulusa i radiate, ravensare i niaulija. Ulje eukaliptusa u tu je svrhu vrlo popularno jer olakšava iskašljavanje. Mogu ga koristiti odrasli i djeca iznad 3 godine, dok bebe i trudnice mogu koristi eukaliptus radiatu. U prvom tromjesečju trudnoće treba izbjegavati izravnu inhalaciju, ali je dozvoljeno koristiti difuzor. Pogodna su ulja lavande, čajevca i ravensare.

Pogledaj video: Kako se zdravo hraniti na poslu?