Kada je najbolje vrijeme za večeru i što jesti ako pokušavaš smršavjeti?

Nije samo važno što jedemo nego i kada. To je još jednom potvrdila znanost, točnije studija koja je objavljena u listopadu prošle godine u časopisu Cell Metabolism. Možda i sama znaš da se prije spavanja nije poželjno pretjerati s hranom jer ćeš vjerojatno teže zaspati i probuditi se manje odmorna. Uz to, masna i teška hrana netom prije lijeganja mogla bi ti uzrokovati 'težinu' u želudcu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Spomenuta studija pokazala je da bismo svi trebali konzumirati ranu večeru, odnosno da bi naš posljednji obrok u danu trebao biti tri ili četiri sata prije spavanja. Dakle, ideš li spavati u 23 sata, trebala bi jesti najkasnije u 20 sati.

Bolje ćeš spavati i…

Ispitanici koji su redovito rano večerali imali su nižu razinu šećera u krvi, bolje su sagorijevali masti, kvalitetnije spavali te su sljedeće jutro imali više energije. To je zato a što je njihov organizam imao dovoljno vremena za probavljanje hrane i preradu hranjivih tvari. Nakon toga, slikovito rečeno, možemo prijeći u miran 'režim' spavanja.

Uz to, kako sugerira studija, rana bi večera mogla ubrzati gubitak kilograma. No, to je nekako samorazumljivo, zar ne? Svejedno, ovi rezultati trebali bi te potaknuti na preispitivanje prehrambenih navika i izbjegavanje 'teških' obroka. Posebno to vrijedi za one koji se suočavaju s pretilošću, kardiovaskularnim bolestima i dijabetesom – premda bi svi trebali izbjegavati večernje prejedanje i noćne obroke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

S obzirom na to da se naši rasporedi i navike spavanja razlikuju, svatko bi trebao odrediti koje je idealno vrijeme za večeru, ali pokušaj ju uvrstiti u rane večernje sate. Također, bilo bi poželjno jesti manje obroke i međuobroke svakih tri do pet sati. S druge strane, trebalo bi izbjegavati cjelodnevno izgladnjivanje ili nadoknadu kalorija u samo jednom obroku. Bolje je jesti manje, a češće. Tako ćeš izbjeći 'pretrpavanje'.

Lagane varijante

Što se večere tiče, dobro je birati obroke koji obiluju proteinima i zdravim mastima, a uz to imaju i malo ugljikohidrata. Općenito je dobro jesti jaja jer imaju malo kalorija i masti, zatim salate kojima možeš dodati sir, dodatno povrće ili mahunarke, a i pečeno povrće solidan je izbor za večernji obrok. Dakako, lagano varivo moglo bi ti dobro sjesti, a možeš se 'baciti' u izradu tortilja s povrćem, slanutkom ili batatom.

Naravno, niskokalorične, a hranjive su i vege opcije burgera. U ovom smo tekstu izdvojile nekoliko recepata za jednostavnu večeru gotovu u pola sata. Brzinske recepte najviše volimo ljeti kad biramo različite salate i lagane obroke. Isprobaj ih i ti, ali pripazi na to da ne jedeš prekasno, odnosno netom prije kreveta. Iskusi prednosti ranih večera!

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

POGLEDAJ VIDEO: Nauči kako kuhati prema načelu uravnotežene prehrane