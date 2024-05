6 razloga zašto je dobro hodati nakon večere i kako lako poboljšati svoj život

Fizička aktivnost i redovita tjelovježba ključne su za održavanje dobrog zdravlja i vitalnosti, a i brojne su studije potvrdile kako su ljudi koji redovito vježbaju u prosjeku zdraviji i žive dulje. Na sreću, postoji uistinu puno aktivnosti koje su besplatne i dostupne svima te ih svatko s lakoćom može uključiti u svoju rutinu. Hodanje je jedna od njih.

Dokazano je kako šetnja nakon obroka pozitivno utječe na ljudsko zdravlje jer može potaknuti probavu, uravnotežiti razinu šećera u krvi, poboljšati raspoloženje i povećati razinu energije, a ima i brojne druge benefite. Kratka šetnja nakon jela, osobito nakon večere, na brojne načine može doprinijeti našem zdravlju navodi Vogue, a neke od glavnih prednosti ove jednostavne aktivnosti otkrivamo u nastavku.

Poboljšava probavu

Mnogima je večera jedan od najobilnijih obroka pa se samim time i teže probavlja. Upravo zato, šetnja nakon večere puno je bolji izbor nego izležavanje na kauču ispred tv-a. Hodanje pravilnim tempom je oblik kardiovaskularne vježbe i, kao takvo, potiče cirkulaciju krvi i tranzit hrane kroz probavni sustav te stimulira rad crijeva, što sprečava probleme s probavom. Zapravo, pokazalo se da lagana fizička aktivnost nakon jela sprečava brojne probleme, poput žgaravice, zatvora i sindroma iritabilnog crijeva, a može čak i smanjiti rizik od raka debelog crijeva. Također, može pomoći i kod nadutosti.

Potiče sagorijevanje kalorija

Svi dobro znamo da je navečer najbolje držati se laganijih obroka, no to nije uvijek moguće. Većini je večera najvažniji obrok u danu, a kada se jede vani, večera može sadržavati i hrpu visokokaloričnih namirnica. Večernja šetnja može potaknuti sagorijevanje kalorija i spriječiti debljanje. Iako hodanje nije intenzivna aktivnost, ono pomaže održati metabolizam aktivnim i doprinosi jačanju kondicije, a može čak i ublažiti neke od negativnih posljedica dugotrajnog sjedenja, navodi Vogue.

Smanjuje stres

Šetnja nakon večere lijek je ne samo za zdravlje tijela, već i za um. Nakon svakodnevnog stresa s kojim se svi suočavamo, hodanje nam daje priliku da se ponovno povežemo sa sobom i sa svijetom oko sebe. To je vrlo jednostavna aktivnost koja omogućava da se opustimo i pronađemo ravnotežu. Osim toga, tjelovježba potiče proizvodnju endorfina, koji pozitivno utječe na naše raspoloženje.

Foto: Profimedia.hr

Poboljšava kvalitetu sna

Kvalitetan san je neophodan za fizičko i mentalno zdravlje, a nedostatak sna ili loša kvaliteta sna loše utječe na razinu energije te, prema riječima stručnjaka, može dovesti i do loših prehrambenih i životnih navika, kao i do povećane razine stresa. Dugoročno, kronični nedostatak sna povezan je s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući bolesti srca, hipertenziju, depresiju i dijabetes. No šetnja nakon večere može pomoći u regulaciji cirkadijalnog ritma i pripremiti tijelo za dubok, miran i neprekidan san.

Podržava kardiovaskularno zdravlje

Redovita tjelesna aktivnost jedna je od najvažnijih praksi za zdravlje srca i krvožilnog sustava. U tom smislu, hodanje je najjednostavnija i vrlo korisna kardio vježba koju svatko može uvrstiti u svoju večernju rutinu. Šetnja nakon večere pospješuje cirkulaciju krvi i smanjuje krvni tlak i rizik od srčanih problema.

Regulira razinu glukoze u krvi

Uvrštavanje svakodnevne šetnje u svoju dnevnu rutinu odlična je strategija za održavanje razine šećera u krvi u ravnoteži. Hodanje pomaže stabilizirati razinu šećera u krvi te poboljšava osjetljivost na inzulin.

Kada je najbolje hodati i koliko dugo?

Prema mišljenju stručnjaka, u večernju šetnju najbolje je otići unutar sat vremena od večere. Duljina šetnje ovisi o osobnim preferencijama, no pokazalo se da čak i hodanje u trajanju od samo deset može povoljno utjecati na probavu. Za maksimalnu korist, stručnjaci preporučuju hodanje u trajanju od 30 minuta, ujednačenim i brzim tempom.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO SE ZDRAVO HRANITI NA POSLU?