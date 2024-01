Brazilska dijeta: Zdrava ili rizična za zdravlje?

Brazilska dijeta fokusira se na upotrebi svježih sastojaka i smanjenju unosa prerađene hrane. Potiče konzumaciju svježeg voća, povrća, mahunarki, nemasnog mesa i ribe, dok ograničava unos prerađenih namirnica. Neki su s ovom dijetom izgubili više od 10 kilograma mjesečno, no prema objašnjenju diplomirane nutricionistice Zale Mlinšek, takav intenzivan gubitak težine nije zdrav.

Brazilska dijeta potiče konzumaciju prirodnih i neprocesuiranih namirnica. Način prehrane temelji se na domaćoj i lokalno uzgojenoj hrani, preporučuje se izbjegavanje zasićenih masnoća, ulja, prerađene i konzervirane hrane te se predviđa minimalni unos soli i šećera.

Dijeta je prikladna za svejede i vegetarijance koji umjesto piletine i ribe mogu konzumirati biljne izvore proteina, poput leće, graha, graška, kvinoje, soje i zobi. Konzumacija alkohola se ne preporučuje zbog njegove štetnosti, visokog kalorijskog sadržaja i gotovo nikakve nutritivne vrijednosti.

Namirnice u brazilskoj prehrani dostupne su svima i zapravo su prilično osnovne. Na primjer, doručak može uključivati čašu svježe iscijeđenog voćnog soka (naranče ili limuna), komadić integralnog kruha s avokadom i šalicu crne kave ili čaja. Ručak se sastoji od otprilike 100 grama pilećih prsa ili ribe, pečenih na roštilju, kuhanog krumpira il rižota te velike zdjele zelene salate s maslinovim uljem i limunovim sokom. Za večeru može biti pečeno povrće, kvinoja i salata od rajčice s mozzarellom. Između glavnih obroka predviđene su dvije užine svaki dan, poput voća, običnog jogurta, orašastih plodova ili sira.

Pozitivno je to što su obroci prilično jednostavni, nije potrebno precizno brojati kalorije ili vagati namirnice. Također, naglasak je na svjesnom konzumiranju hrane i uživanju u njoj, što uključuje zajedničku pripremu obroka i uživanje u obroku s obitelji i prijateljima. Za optimalne rezultate preporučuje se redovito vježbanje, s naglaskom na vježbama snage te praćenje rezultata ne samo vaganjem na običnoj vagi, već i mjerenjem tjelesnog sastava kako bi se vidio napredak u dobivanju mišićne mase uz istovremeni gubitak masnoće.

Brazilski način prehrane u osnovi osigurava pravilnu ravnotežu proteina, ugljikohidrata i masti. Zbog velike količine konzumiranog voća i povrća, dijeta pruža visok udio vlakana, što je povoljno za probavu. Manje je unosa prerađenih namirnica, šećera, soli i dodataka, a prehrana sadrži dovoljno dobrih i manje štetnih zasićenih masti. Iako može biti mnogo koristi za zdravlje uz ovakav način prehrane, kao i u svemu, umjerenost i oprez su ključni. Navodno brzi učinci brazilske dijete, s gubitkom između 10 i 12 kilograma mjesečno, izazivaju zabrinutost jer prebrzo mršavljenje nije zdravo.

Bitno je mršavjeti na zdrav način

Dijete imaju različite učinke na ljude, a gubitak suvišnih kilograma ovisi o različitim faktorima. Na rezultate utječu početna tjelesna težina, tjelesna aktivnost, metabolizam, tjelesni sastav, zdravstveno stanje, životni stil i naravno, predanost praćenju dijete. Važno je mršavjeti na zdrav način, pri čemu kilogrami ne smiju naglo nestajati. Ne bi se trebalo gubiti više od pola kilograma tjedno, što se može postići smanjenjem unosa oko 500 kalorija (2093 kilodžula) dnevno, naglašava diplomirana nutricionistica Zala Mlinšek.

Mlinšek upozorava na opasnosti vrlo niskokaloričnih dijeta koje dovode do nedostatka nužnih hranjivih tvari, što može rezultirati slabošću, nedostatkom energije, oslabljenim imunološkim sustavom, problemima s kožom, lošim zdravljem kostiju i drugim zdravstvenim problemima.

Nakon završetka bilo koje dijete, a osobito one stroge, može doći do usporavanja metabolizma, povećavajući rizik od brzog dobivanja težine ili pojave jo-jo efekta nakon povratka na redovitu prehranu. Dijete s niskim unosom kalorija često dovode do gubitka mišićne mase, jer tijelo počinje koristiti mišiće kao izvor energije, što može rezultirati umorom, poremećajima spavanja i smanjenom sposobnošću koncentracije. Nedostatak kalorija može izazvati i tjelesne i emocionalne probleme, poput anemije, oslabljenog imunološkog sustava, depresije, tjeskobe i razdražljivosti.

Postoje i drugi rizici povezani s praćenjem restriktivnih dijeta s niskim unosom kalorija, piše Zadovoljna.si:

Pomanjkanje nužnih hranjivih tvari

Usporena probava

Smanjenje mišićne mase

Nedostatak energije

Zdravstveni problemi

Kako bi izbjegla ove probleme, preporučljivo je konzultirati se s liječnikom, nutricionistom ili drugim stručnjakom prije početka programa mršavljenja. Stručnjaci će moći prilagoditi odgovarajući jelovnik pojedinačnim zdravstvenim uvjetima, eventualnim prehrambenim ograničenjima i postavljenim ciljevima.

Naglasak treba biti na dugoročnom održavanju zdravlja, dobrobiti i održavanju prikladne tjelesne težine. To se postiže uravnoteženom i raznovrsnom prehranom, redovitom tjelesnom aktivnošću te usvajanjem zdravih prehrambenih navika koje se mogu održavati tijekom cijelog života, a ne samo kratkoročno. Osim toga, prebrzo gubljenje kilograma obično nije preporučljivo, jer može dovesti do neželjenih zdravstvenih problema i poteškoća u održavanju postignutih rezultata.

