Bol u prsima na desnoj strani - koji su mogući uzroci?

Mogući uzroci boli u prsima na desnoj strani mogu biti infekcija, ozljeda, problemi s plućima i srcem, ali i refluks želuca. Bol je način na koji nam tijelo javlja da se u našem organizmu događaju promjene. Bez obzira na to što nitko od nas ne voli taj osjećaj vrlo je važno obratiti pažnju na signale koje nam tijelo šalje.

Bol u desnoj strani prsa

Nek uzroci boli na desnoj strani prsa, poput istezanja mišića, mogu nestati nakon nekoliko dana bez liječničke pomoći. No, bol u prsima na desnoj strani može i ukazivati na puno ozbiljnija stanja, na primjer na probleme s plućima i srcem. Svaka osoba koja osjeća ovakve probleme trebala bi potražiti liječničku pomoć, a u nastavku možete pronaći najčešće uzroke boli u prsima na desnoj strani.

Stres ili tjeskoba

Ozbiljan stres ili tjeskoba mogu biti okidači za napadaj panike ili tjeskobe. Ako je osoba već imala napad panike može razviti panični poremećaj, a onda se pojavljuje strah od sljedećeg.

Ljudi koji su doživjeli paniku ili tjeskobu također mogu imati i simptome slične srčanom udaru.

bol u prsima,

poteškoće s disanjem,

ubrzani otkucaji srca,

znojenje.

No neki ljudi mogu doživjeti tjeskobu, stres i paniku zbog zdravstvenih problema poput srčanih bolesti. Napad panike obično traje 5 do 10 minuta. No ako netko sumnja da bi ovi problemi mogli ukazivati na srčani udar, vrlo je važno da odmah potraži liječničku pomoć.

Istegnuće mišića

Puno različitih mišića se na nalazi u području prsa, a mišići se mogu istegnuti tijekom vježbanja ili drugih fizičkih aktivnosti. Kao rezultat toga može se pojaviti bol u prsima ili na dodir. Ova vrsti boli obično nestane nakon odmora i uz lijekove protiv bolova. Istraživanja pokazuju da su problemi s mišićima uzrok čak 28% posjeta hitnoj medicinskoj pomoći, piše Medical News Today.

Traumatične ozljede

Traumatična ozljeda poput pada, udarca u prsa ili prometne nezgode može oštetiti strukturu prsa, ali i pluća, srce i druge unutarnje organe.

Također se mogu pojaviti:

ogrebotine,

znojenje,

otežano disanje

Najbolje je potražiti liječničku pomoć kako bi se provjerila ozljede na prsima jer oštećenja ne moraju biti vidljiva.

Gastrointestinalni Problemi

Gastroezofagealni refluks (GERB) - GERB se javlja kada se želučana kiselina vraća u jednjak, uzrokujući peckanje i bol u prsima. Bol uzrokovana GERB-om može se proširiti na desnu stranu prsa.

Žučni kamenci -Žučni kamenci mogu uzrokovati bol u gornjem desnom dijelu trbuha koja se širi prema prsima. Ova bol može biti intenzivna i često je praćena mučninom.

Foto: Unsplash

Kostohondritis ili drugi upalni procesi

Kostohondritis je upala hrskavičnog spoja između prsne kosti i rebra odnosno rebrene hrskavice. Zbog toga se može pojaviti ozbiljna i snažna bol koja može biti jača ako osoba leži, duboko diše, fizički je aktivna i ima neku težinu na prsima.

Može se pojaviti zbog:

intenzivnog kašlja,

infekcije dišnih puteva,

traumatične ozljede prsa,

dizanja tereta ili vježbanja.

Kostohondritis obično samo nestane bez liječenja, ali su potrebni dodatni odmor, lijekovi protiv bolova i topli ili hladni oblozi. No bol na desnoj strani prsa se može pojaviti i zbog drugih upalnih stanja poput reumatoidnog artritisa, lupusa ili spondiloartritisa.

Upala pluća

Upala pluća je infekcija uzrokovana bakterijama, gljivicama ili virusima.

Simptomi uključuju:

kašalj,

ubrzane otkucaje srca

vrućicu.

Bol u prsima može se pojačati tijekom disanja i kašljanja. Vrlo je važno potražiti liječničku pomoć i provjeriti je li potrebno liječenje.

Fraktura rebara

Rebra su kosti koja štite unutarnje organe, a može doći do frakture rebra. Može biti vrlo bolno, a mogu se pojaviti i bolne komplikacije. Jedno slomljeno rebro obično neće uzrokovati veće komplikacije, ali ako se to dogodi na više rebara može biti opasno po život. Fraktura rebra obično je uzrokovana padom ili udarcem u prsa, ali snažan kašalj može uzrovati frakturu. Slomljeno rebro na desnoj strani može uzrokovati bol i znojenje.

Rak pluća

Bol u prsima može ukazivati na rak pluća ili rak koji se iz drugih dijelova tijela širi na pluća. Od 20 do 40% bolesnika s rakom pluća osjećalo je bol u prsima. Drugi simptomi ove bolesti uključuju:

kašalj,

kratak dah,

dispneja, to jest otežano disanje,

brzi gubitak kilograma,

slabost i umor.

Foto: Unsplash

Kada potražiti medicinsku pomoć?

Iako mnogi uzroci boli u desnoj strani prsa mogu biti raznoliki, važno je znati kada potražiti medicinsku pomoć: