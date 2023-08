Oprezno s njima: 10 stvari koje mogu smanjiti učinkovitost kontracepcijske pilule

Baš kao i kod drugih lijekova, postoji niz kontraindikacija kad je u pitanju uzimanje tako zvane antibebi pilule i istovremene konzumacije određenih vsrta namirnica. Naime, neki suplementi, pića ili hrana mogu smanjiti učinkovitost same pilule – i naravno, to može dovesti do neželjenih posljedica.

Kod drugih je pak dodataka prehrani problem u tome što će pojačati neugodne nuspojave same pilule, kao što su mučnina ili glavobolja. Možda nisi nikad čula za tako nešto, ali vrlo je važno da proučiš i zapamtiš ovu listu stvari koje inače često konzumiramo – te da ih izbjegavaš. Jedino na taj način možeš biti doista mirna kad je u pitanju zaštita od neželjenog začeća. Evo popisa 10 'zabranjenih' biljaka, namirnica i dodatka prehrani od kojih su mnoge na popisu zdrave prehrane:

Grejp

Ovo voće bogato vitaminom C čest je dio jelovnika dijeta za mršavljenje jer navodno pomaže u sagorijevanju masti. Osim toga, ovaj popularni agrum ima niz dobrobiti za tvoj organizam, tako recimo djeluje antikancerogeno i pomaže regulirati razinu šećera u krvi. No, poznato je i kako ovo gorkasto voće u nekim slučajevima valja izbjegavati - jer umanjuje učinkovitost određenih lijekova pa tako i kontracepcijske pilule. Osim toga, grejpfrut smanjuje količinu estrogena koju tijelo razgrađuje, što će povećati razinu ovog hormona u organizmu. Zato bi konzumacija ovog agruma mogla pojačati i neke nuspojave same pilule.

Detoks čaj

Ovaj tip čaja može imati laksativni učinak što znači da bi pilula mogla izaći iz tvog organizma prije no što je počela djlovati. Na jednak način mogu djelovati i razne tablete za mršavljenje pa bi ih također trebala izbjegavati.

Vitamin C

Ovaj je vitamin oduvijek na dobrom glasu kao čudesni sastojak koji nam pomaže da ostanemo zdrave. Ipak, ni s C vitaminom ne valja pretjerati. Dobra je vijest kako konzumacija C vitamina neće smanjiti učinkovitost pilule, ali istraživanja koja su provedena na Sveučilištu Elon i Sveučilištu Penn State u Sjevernoj Karolini pokazuju da unos od 1000 mg na više može pojačati nuspojave pilule poput mučnine, nadutosti i glavobolje.

Crvena djetelina

Žene koje imaju problema s PMS-om ponekad svoje tegobe umanjuju koristeći crvenu djetelinu. Ova čudesna biljka pomaže i kod simptoma menopauze, poboljšava kardiovaskularno zdravlje, ublažava kožne upale, a sprječava i respiratorne infekcije. Ipak, ako si na piluli, ovu biljku trebaš izbjegavati jer sadrži izoflavon koji oponaša estrogen te može pojačati nuspojave same pilule.

Lanene sjemenke

Ove su sjemenke u posljednje vrijeme postale vrlo popularne kod onih koji paze na zdravu prehranu jer, između ostalog, odlično djeluju na probavu. Ipak, ako koristiš hormonsku zaštitu, bolje je da ih izbjegavaš. Naime, prema onom što navodi University Health News, lanene smjenke sadrže fitoestrogene, biljne kemikalije koje oponašaju estrogen te na taj način mogu utjecati na djelovanje kontracepcijske pilule.

Alkohol

Alkoholna pića doduše neće izravno utjecati na učinkovitost pilule, ali se događa da žene zaborave popiti pilulu jer su pod utjecajem alkohola. Također, ako se dogodi da pretjeraš i povratiš, pilula koju si uzela unutar dva sata prije toga neće imati dovoljno vremena da se razgradi i djeluje.

Alfa alfa

Ovo je sve popularnija biljka koja je poznata zbog svojih hranjivih sastojaka i ljekovitosti, a najčešće je konzumiramo u obliku klica. Posebna je po tome što njezin korijen doseže dubine od devet metara pa se smatra kako alfa alfa sadrži minerale i ljekovite tvari koje ne možemo naći u drugim biljkama. Ipak, ako uzimaš kontracepcijsku pilulu, trebaš pripaziti kod konzumacije ove biljke jer navodno sadrži estrogen – doduše, ne u tako velikoj koncentraciji kao što je to u samoj tableti, no dovoljno da može smanjiti njezino djelovanje. Preporuka je koristiti prezervativ ako si konzumirala ovu biljku.

Kamilica

Zvuči nevjerojatno, ali čak i nešto tako blago kao što je kamilica može poremetiti djelovanje kontracepcijske pilule. Čaj od kamilice omiljeno je piće za opuštanje, ali obje vrste ove biljke, rimska i njemačka kamilica, nisu najbolji izbor za žene koje su na piluli. Rimska se kamilica razgrađuje u jetri i zato može doći do međudjelovanja s antibebi pilulom. S druge strane, njemačka kamilica može pojačati nuspojave lijekova – među njima i one koje se dovode u vezu s kontracepcijskim pilulama. Dakle, oprezno s čajem od kamilice!

Čaj s teinom

Ovaj napitak smatra se dobrom i zdravom zamjenom za kavu, ali čaj koji sadrži tein, poput crnog ili zelenog, nije najbolji izbor za žene koje koriste pilulu. Naime, kad konzumiraš kofein, tableta će se dulje zadržati u tvom organizmu - što može dovesti do nekih prilično neugodnih nuspojava, kao što su anksioznost, glavobolja i ubrzani otkucaji srca.

Tablete češnjaka

Ljudi konzumiraju tablete češnjaka iz niza razloga, no ovaj suplement može smanjiti učinak pilule koja sprječava začeće. Naime, tvoje tijelo razgrađuje estrogen u kontracepcijskim pilulama kako bi ga eliminiralo, a koncentrirani češnjak pojačat će ovu razgradnju. Rezultat takve kombinacije jest taj da pilula neće djelovati onako kako bi trebala.