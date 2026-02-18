Vitaminski dodaci za žene: Što vam stvarno treba, a što je marketinška priča

Dodaci prehrani mogu biti koristan alat za premošćivanje dokazanih nutritivnih nedostataka, ali nikada ne bi smjeli biti zamjena za uravnoteženu i cjelovitu prehranu. Hrana ostaje temelj zdravlja, a suplementi su tu da pruže ciljanu podršku tamo gdje je ona zaista potrebna

Police ljekarni i drogerija preplavljene su bočicama koje obećavaju blistavu kožu, hormonalnu ravnotežu, neiscrpnu energiju i jači imunitet. Suočene s beskrajnim izborom, mnoge se žene pitaju što od toga zaista djeluje, a što je samo vješto upakiran marketing. Istina je da suvremeni način života i specifične fiziološke potrebe doista mogu stvoriti nutritivne manjkove, no rješenje nije u nasumičnom uzimanju svega što je u trendu. Ključ je u ciljanoj suplementaciji koja se temelji na stvarnim potrebama organizma.

Stvarni deficiti: Pet ključnih nutrijenata koji ženama često nedostaju

Iako je svako tijelo jedinstveno, znanstvene studije i klinička praksa pokazuju da žene, zbog hormonalnih ciklusa, trudnoće i starenja, imaju veći rizik od nedostatka određenih vitamina i minerala. Umjesto da podliježete obećanjima s etiketā, provjerite pripadate li rizičnoj skupini za neki od ovih čestih deficita.

Vitamin D: Često nazivan "tihim deficitom", nedostatak vitamina D pogađa ogroman postotak populacije, osobito u podnebljima s manje sunčanih mjeseci. On je ključan ne samo za zdravlje kostiju i apsorpciju kalcija, već i za pravilno funkcioniranje imunosnog sustava i regulaciju raspoloženja. Istraživanja pokazuju da gotovo 70 posto žena ima neadekvatne razine ovog važnog vitamina.

Željezo: Kronični umor, blijeda koža i osjećaj "moždane magle" često su prvi znakovi nedostatka željeza, najčešćeg nutritivnog manjka kod žena reproduktivne dobi. Gubitak krvi tijekom menstruacije glavni je uzrok, a potrebe se dodatno povećavaju u trudnoći. Važno je naglasiti da se željezo nikada ne bi smjelo uzimati napamet, jer višak može biti toksičan. Prije suplementacije obavezno je napraviti krvnu pretragu.

Magnezij: Ovaj mineral sudjeluje u više od tristo enzimskih reakcija u tijelu, od proizvodnje energije do opuštanja mišića. Ženama je često saveznik u borbi protiv neugodnih simptoma PMS-a, grčeva u mišićima i loše kvalitete sna.

Vitamini B skupine (B9 i B12): Folat (vitamin B9) neophodan je za sintezu DNA i zdravlje crvenih krvnih stanica, a njegova je uloga ključna prije i tijekom trudnoće za prevenciju oštećenja neuralne cijevi fetusa. Vitamin B12 kritičan je za zdravlje živčanog sustava, a njegov manjak pogađa prvenstveno vegetarijanke i veganke, ali i žene starije od 50 godina jer sposobnost njegove apsorpcije iz hrane s godinama opada.

Unsplash

Marketing i trendovi: Kada su obećanja veća od znanosti

Tržište dodataka prehrani je multimilijarderska industrija koja često koristi pametne marketinške trikove kako bi prodala proizvode čija je učinkovitost upitna.

Popularni "beauty" i "glow" vitamini često su samo multivitamini s malim, gotovo simboličnim količinama biotina ili kolagena. Iako biotin može pomoći kod dokazanog manjka, dodatne doze kod zdrave osobe rijetko će napraviti čudo za kosu i nokte. Slično vrijedi i za kolagen, čiji su učinci na kožu i zglobove još uvijek predmet znanstvenih rasprava. Jednako su popularni i "detox" dodaci, koji obećavaju čišćenje tijela od toksina. Međutim, naš organizam već ima savršeno učinkovit sustav za detoksikaciju koji čine jetra i bubrezi. Većina tih proizvoda zapravo sadrži diuretike ili laksative koji potiču izbacivanje tekućine, ali ne i stvarno čišćenje.

Kako odabrati kvalitetan dodatak prehrani?

Kada ste se, u dogovoru s liječnikom, odlučili za suplementaciju, važno je znati prepoznati kvalitetan proizvod. Cijena nije uvijek mjerilo, ali nekoliko tehničkih detalja može otkriti puno.

Prvo, obratite pozornost na bioraspoloživost, odnosno oblik u kojem se nutrijent nalazi. Tijelo će, primjerice, puno lakše apsorbirati magnezij u obliku citrata ili glicinata nego jeftinijeg oksida. Drugo, potražite proizvode s certifikatima treće strane (javne ustanove), koji jamče da se u bočici nalazi točno ono što piše na deklaraciji, bez štetnih tvari poput teških metala. Na kraju, proučite sastav i izbjegavajte proizvode s nepotrebnim punilima, umjetnim bojama i konzervansima.