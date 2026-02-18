403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Bolja ja
DOBRO ZDRAVLJE

Vitaminski dodaci za žene: Što vam stvarno treba, a što je marketinška priča

Ana Ivančić
18. veljače 2026.
Vitaminski dodaci za žene: Što vam stvarno treba, a što je marketinška priča
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Dodaci prehrani mogu biti koristan alat za premošćivanje dokazanih nutritivnih nedostataka, ali nikada ne bi smjeli biti zamjena za uravnoteženu i cjelovitu prehranu. Hrana ostaje temelj zdravlja, a suplementi su tu da pruže ciljanu podršku tamo gdje je ona zaista potrebna

Police ljekarni i drogerija preplavljene su bočicama koje obećavaju blistavu kožu, hormonalnu ravnotežu, neiscrpnu energiju i jači imunitet. Suočene s beskrajnim izborom, mnoge se žene pitaju što od toga zaista djeluje, a što je samo vješto upakiran marketing. Istina je da suvremeni način života i specifične fiziološke potrebe doista mogu stvoriti nutritivne manjkove, no rješenje nije u nasumičnom uzimanju svega što je u trendu. Ključ je u ciljanoj suplementaciji koja se temelji na stvarnim potrebama organizma.

Stvarni deficiti: Pet ključnih nutrijenata koji ženama često nedostaju

Iako je svako tijelo jedinstveno, znanstvene studije i klinička praksa pokazuju da žene, zbog hormonalnih ciklusa, trudnoće i starenja, imaju veći rizik od nedostatka određenih vitamina i minerala. Umjesto da podliježete obećanjima s etiketā, provjerite pripadate li rizičnoj skupini za neki od ovih čestih deficita.

Vitamin D: Često nazivan "tihim deficitom", nedostatak vitamina D pogađa ogroman postotak populacije, osobito u podnebljima s manje sunčanih mjeseci. On je ključan ne samo za zdravlje kostiju i apsorpciju kalcija, već i za pravilno funkcioniranje imunosnog sustava i regulaciju raspoloženja. Istraživanja pokazuju da gotovo 70 posto žena ima neadekvatne razine ovog važnog vitamina.

Željezo: Kronični umor, blijeda koža i osjećaj "moždane magle" često su prvi znakovi nedostatka željeza, najčešćeg nutritivnog manjka kod žena reproduktivne dobi. Gubitak krvi tijekom menstruacije glavni je uzrok, a potrebe se dodatno povećavaju u trudnoći. Važno je naglasiti da se željezo nikada ne bi smjelo uzimati napamet, jer višak može biti toksičan. Prije suplementacije obavezno je napraviti krvnu pretragu.

Magnezij: Ovaj mineral sudjeluje u više od tristo enzimskih reakcija u tijelu, od proizvodnje energije do opuštanja mišića. Ženama je često saveznik u borbi protiv neugodnih simptoma PMS-a, grčeva u mišićima i loše kvalitete sna.

Vitamini B skupine (B9 i B12): Folat (vitamin B9) neophodan je za sintezu DNA i zdravlje crvenih krvnih stanica, a njegova je uloga ključna prije i tijekom trudnoće za prevenciju oštećenja neuralne cijevi fetusa. Vitamin B12 kritičan je za zdravlje živčanog sustava, a njegov manjak pogađa prvenstveno vegetarijanke i veganke, ali i žene starije od 50 godina jer sposobnost njegove apsorpcije iz hrane s godinama opada.

Vitaminski dodaci za žene: Što vam stvarno treba, a što je marketinška priča
Unsplash

Marketing i trendovi: Kada su obećanja veća od znanosti

Tržište dodataka prehrani je multimilijarderska industrija koja često koristi pametne marketinške trikove kako bi prodala proizvode čija je učinkovitost upitna.

Popularni "beauty" i "glow" vitamini često su samo multivitamini s malim, gotovo simboličnim količinama biotina ili kolagena. Iako biotin može pomoći kod dokazanog manjka, dodatne doze kod zdrave osobe rijetko će napraviti čudo za kosu i nokte. Slično vrijedi i za kolagen, čiji su učinci na kožu i zglobove još uvijek predmet znanstvenih rasprava. Jednako su popularni i "detox" dodaci, koji obećavaju čišćenje tijela od toksina. Međutim, naš organizam već ima savršeno učinkovit sustav za detoksikaciju koji čine jetra i bubrezi. Većina tih proizvoda zapravo sadrži diuretike ili laksative koji potiču izbacivanje tekućine, ali ne i stvarno čišćenje.

Kako odabrati kvalitetan dodatak prehrani?

Kada ste se, u dogovoru s liječnikom, odlučili za suplementaciju, važno je znati prepoznati kvalitetan proizvod. Cijena nije uvijek mjerilo, ali nekoliko tehničkih detalja može otkriti puno.

Prvo, obratite pozornost na bioraspoloživost, odnosno oblik u kojem se nutrijent nalazi. Tijelo će, primjerice, puno lakše apsorbirati magnezij u obliku citrata ili glicinata nego jeftinijeg oksida. Drugo, potražite proizvode s certifikatima treće strane (javne ustanove), koji jamče da se u bočici nalazi točno ono što piše na deklaraciji, bez štetnih tvari poput teških metala. Na kraju, proučite sastav i izbjegavajte proizvode s nepotrebnim punilima, umjetnim bojama i konzervansima.

Pročitajte još o:
VitaminVitamin DZdravlje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOBRO ZDRAVLJE
Vitaminski dodaci za žene: Što vam stvarno treba, a što je marketinška priča