Očevi iskreno: 6 najvažnijih životnih lekcija koje su naučili svoju djecu

Vjerujemo da za roditelja nema ljepšeg osjećaja nego li vidjeti da njegovo dijete izrasta u samostalnog, samosvjesnog i dobrog čovjeka. To se dakako pokazuje riječima i, još važnije, dijelima. Tijekom djetetova odrastanja puno je poruka koji bi roditelji htjeli usaditi mališanu u nadi da će ih zapamtiti. Važno je što govoriš djetetu jer ih nekad najviše odrede rečenice koje si im rekla onako usputno, možda ni ne razmišljajući koliko su snažne.

Jednako tako, ključno je da u odgoju djeteta sudjeluju oba roditelja. Djeca čiji su roditelji bili podjednako posvećeni ovoj ulozi izrastaju u sretnije i zadovoljne ljude. Budući da mališani uče primjerom, itekako je važno kako se otac odnosi prema djetetu, svojoj partnerici i djetetovoj majci, ali i životu općenito. Neke su se tate prisjetile koje su najvažnije životne lekcije kojima su naučili djecu, a mi ih prenosimo u nastavku.

'U redu je biti drugačiji'

Djeci su danas nametnuti brojni ideali vezani uz izgled, ali i ponašanje. Na društvenim mrežama viđaju ljude koji žive naizgled savršene živote, odijevaju se po najnovijoj modi i bez propitkivanja slijede trendove. Zato je važno naučiti dijete da je sasvim u redu 'furati' svoj stil, istaknuti se i zadržati stav. U redu je biti svoj i živjeti onako kako ti želiš. 42-godišnji tata Alexander iz američkog Colorada za portal Fatherly kazao je sljedeće: ''Drago mi je što sam svojoj djeci, dok su bila mala, rekao da smo svi jedinstveni i to je ono što nas čini posebnima. Ponosan sam što se ne boje izraziti, a ta im je lekcija pomogla da cijene i poštuju individualnost drugih''.

'Molim, hvala, izvoli, oprosti'

''Drago mi je što sam svoju djecu naučio govoriti stvari poput 'molim' i 'hvala'. Biti pristojan prekrasan je dar koji drugima može uljepšati dan. Ponekad mi se čini kao da sam jedini roditelj koji je djecu naučio da je važno biti ljubazan i pun poštovanja'', otkrio je 48-godišnja Justin iz New Hampshirea. Svijet je nažalost pun, sukoba, tenzija i narušenih međuljudskih odnosa, no važno je naučiti mališane da prije svega trebaju biti ljudi kojima neće nedostajati empatije.

'Budi iskren/a!'

Iskrenost je ključ svega. “Kao profesor engleskog, svjedočio sam ljepoti i snazi riječi. Ističe se jedan poseban savjet koji sam dao svojoj djeci. Jednom sam im rekao: U životu i jeziku nije važno samo što govorite, već i kako to govorite. To se odnosilo na činjenicu da je važno biti jasan, iskren, dosljedan te znati procijeniti situaciju. U doba u kojem se riječi mogu izvući iz konteksa, a tekstovi krivo protumačiti, želio sam da shvate snagu iskrenog razgovora. Vjerujem da ih je to učinilo empatičnijima, boljim slušateljima i pažljivijim govornicima'', kazao je 48-godišnji Clifford iz Kalifornije. Osim toga, bitno je dijete podučiti načinima zdravog rješavanja sukoba.

'Lijepo mi je s tobom'

Roditelji su danas često zatrpani poslom pa se čini da odgoj prepuštaju nekom drugom. No kvalitetno provedeno zajedničko vrijeme neopisivo je važno. Zna to i 44-godišnji Michael. ''Ponosan sam jer sam bio sa svoje dvije kćeri kad im je to bilo najvažnije. Uvijek ih nastojim inspirirati, a jedna mi je rečenica ostala u mislima: Život je poput velike knjige koja je ispunjena s puno poglavlja. Neka su nradosna, dok su druga puna izazova. No zapamtite da svako poglavlje, koliko god bilo teško, doprinosi i gradi našu priču. Životnu priču. Moj najstariji sin sada ima 18, a mlađi 15 godina, a i dalje znaju ponoviti ovu lekciju. Drago mi je što su je zapamtili''.

'Ne boj se pitati'

Djeca već oko treće godine pokazuju svoju znatiželju. Sve ih zanima i ne boje se postavljati pitanja. U tome bi ih trebala poticati jer je upravo znanje jako vrijedno. ''Postavljanjem pitanja ljudi uče i rastu. Vodili smo se tim i na primjer, moje najmlađe dijete razvilo je interes za astronomiju. Umjesto da odgovorima samo zadovoljim njenu znatiželju, potaknuo sam je da postavlja više pitanja te istražuje. Danas je tinejdžerica s golemim znanjem o svemiru. To ne bi bilo moguće da joj nisam u ranoj dobi kazao lekciju o važnosti postavljanja pitanja i traženja odgovora. Vjerujem da je poticanje znatiželje i potrage za znanjem jedan od najboljih darova koje možete dati djetetu. Promiče kritičko razmišljanje i strast za otkrivanjem, a to su ključne vještine u današnjem svijetu koji se brzo mijenja'', podijelio je za Fatherly 45-godišnji Liam.

'Nikada ne odustaj'

Za kraj, tu je jedna bezvremenska lekcija. Važno je biti dosljedan i uporan, a to ističe i 42-godišnji otac Matthew. ''Često sam im govorio, koliko god stvari izgledale teške, nikada ne odustajte. Nastavite i vjerujte u sebe. Vjerujem da je ustrajnost ključna za njihov osobni rast i uspjeh u životu. Stoga sam želio da moja djeca shvate da su neuspjesi i izazovi sastavni dio života, ali da ih nikada ne bi smjeli obeshrabriti. To je lekcija koja im je pomogla da prevladaju prepreke, razviju otpornost i zadrže pozitivan stav čak i u teškim vremenima.”