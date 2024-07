Želiš imati bolji odnos sa svojim djetetom? Onda slijedi ove savjete

Dobra povezanost djeteta i roditelja nastaje jedino ako se roditelj potrudi aktivno i intuitivno odgovoriti na potrebe svojeg mališana. Dobar odnos s roditeljem nešto je što će dijete pratiti tijekom čitavog njegovog života i odrediti kvalitetu mnogih drugih njegovih odnosa u odrasloj dobi – kao i odnosa spram samoga sebe. Također, veza s majkom ili/i ocem utječe na to kako će se dijete nositi sa stresom te koliko će uspješno rješavati konflikte.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stručnjaci zato upozoravaju kako je odnos roditelj-dijete od temeljne važnosti i jedan od najsmislenijih međuljudskih odnosa uopće. Ako želimo svoju djecu podići u dobre, odgovorne i stabilne ljude, u interesu nam je u obzir uzeti riječ stručnjaka – ovih 7 jednostavnih savjeta ni jednom roditelju neće biti teško slijediti u svakodnevnom životu:

Pazi na djetetove osjećaje

Ovaj je savjet lako slijediti kad je dijete, na primjer, tužno i treba našu utjehu, no mnogo je teže kad pokazuje osjećaje kao što je bijes. Ipak, za dobru povezanost ključno je u obzir uzeti djetetove osjećaje – one pozitivne, ali i one negativne koji nam možda stvaraju nelagodu. Pogotovo manja djeca mogu imati ispade bijesa i tantrume jer ih frustrira što se ne mogu izraziti. Roditelj bi trebao biti taj koji u takvim izazovnim situacijama zadržava emocionalnu stabilnost – umjesto da pokaže vlastitu emocionalnu nezrelost i sam postane ljut. Tantrum je kao oluja u kojoj je miran i staložen roditelj svjetionik za dijete koje su preplavili intenzivni osjećaji s kojima samo ne može izaći na kraj.