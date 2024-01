Želiš imati bolji odnos sa svojim djetetom? Onda slijedi ove savjete

Dobra povezanost djeteta i roditelja nastaje jedino ako se roditelj potrudi aktivno i intuitivno odgovoriti na potrebe svojeg mališana. Dobar odnos s roditeljem nešto je što će dijete pratiti tijekom čitavog njegovog života i odrediti kvalitetu mnogih drugih njegovih odnosa u odrasloj dobi – kao i odnosa spram samoga sebe. Također, veza s majkom ili/i ocem utječe na to kako će se dijete nositi sa stresom te koliko će uspješno rješavati konflikte.

Stručnjaci zato upozoravaju kako je odnos roditelj-dijete od temeljne važnosti i jedan od najsmislenijih međuljudskih odnosa uopće. Ako želimo svoju djecu podići u dobre, odgovorne i stabilne ljude, u interesu nam je u obzir uzeti riječ stručnjaka – ovih 7 jednostavnih savjeta ni jednom roditelju neće biti teško slijediti u svakodnevnom životu:

Pazi na djetetove osjećaje

Ovaj je savjet lako slijediti kad je dijete, na primjer, tužno i treba našu utjehu, no mnogo je teže kad pokazuje osjećaje kao što je bijes. Ipak, za dobru povezanost ključno je u obzir uzeti djetetove osjećaje – one pozitivne, ali i one negativne koji nam možda stvaraju nelagodu. Pogotovo manja djeca mogu imati ispade bijesa i tantrume jer ih frustrira što se ne mogu izraziti. Roditelj bi trebao biti taj koji u takvim izazovnim situacijama zadržava emocionalnu stabilnost – umjesto da pokaže vlastitu emocionalnu nezrelost i sam postane ljut. Tantrum je kao oluja u kojoj je miran i staložen roditelj svjetionik za dijete koje su preplavili intenzivni osjećaji s kojima samo ne može izaći na kraj.

Ne uvjetuj svoju ljubav

Jedina ljubav koja je bezuvjetna u našem životu – jest ona koju roditelj ima za svoje dijete – barem bi tako trebalo biti. Pokaži svom mališanu da ga voliš bez obzira na sve, čak i kad griješi, čak i kad se ponaša kako ne želiš, čak i ako naizgled namjerno krši pravila. Naravno, to ne znači da ne trebaš postaviti jasne granice, ali tvoje dijete mora znati da je tvoja ljubav nešto za što se nikad neće morati boriti i nešto na što uvijek može računati.

Govori istinu

Ponekad nam se čini da je lakše izreći laž nego djetetu objašnjavati nešto što ili ne može shvatiti ili će uzrokovati daljinu raspravu i komplikacije. No, trebaš biti svjesna da laganjem dugoročno gledano štetiš svom odnosu s djetetom. Kad dijete jednom otkrije laž, može biti teško ponovno pridobiti njegovo povjerenje. Naravno, ovo ne uključuje svijet mašte u koji pripadaju likovi poput Zubić Vile ili Djeda Mraza koji obogaćuju djetinjstvo.

Ne pretjeruj s objavama

Jedan od izazova suvremenog roditeljstva definitivno su i društvene mreže i pitanje o tome je li uredu da roditelj objavljuje fotografije i informacije o svojoj djeci. Jasno nam je da je ponekad doista teško odoljeti – želiš da svi tvoji prijatelji vide fotografiju tvoje bebe ili se želiš pohvaliti djetetovim uspjehom u školi, ali generalno previše izlaganja na društvenim mrežama nije dobra ideja. Istraživanje Sveučilišta u Michiganu i Sveučilišta u Washingtonu pokazuje da djeca vezano uz ovakvo objavljivanje njihovih roditelja osjećaju zabrinutost, ali i frustriranost, čak i sram. Djeca žele da ih roditelji prije objavljivanja pitaju što misle o tome – a to je nešto što velika većina roditelja još uvijek ne radi. Prema istraživanju iz 2020, čak 8 od 10 roditelja redovito objavljuje povjerljive informacije i fotografije svoje djece na svojim društvenim mrežama.

'Helikopter roditelji'

Vjerojatno si čula za ovaj izraz – odnosi se na roditelje koji žele kontrolirati svaki aspekt djetetova života i uvijek su tu, pretjerano zabrinuti i zaštitnički nastrojeni. Ovakav stil roditeljstva djetetu ne dozvoljava da postane samostalno, donose odluke i da uči na vlastitim greškama. Istraživanja pokazuju da 'helikopter roditelji' negativno utječu na mentalno zdravlje svoje djece i da ovaj stil odgoja povećava rizik od anksioznosti, depresije i ostalih psihičkih poremećaja.

Dijete nije naš produžetak

Oduvijek si sanjala o tome da postaneš pjevačica i sada svoje dijete 'guraš' u tom smjeru? Očekivati da će dijete ostvariti naše vlastite snove u najmanju ruku nije pošteno i također je vrlo štetno za istinsku povezanost. Naša djeca zapravo nisu 'naša', oni su ljudi za sebe i imaju pravo na vlastite snove – a roditeljev je zadatak da ih poštuje i podrži njihovo ostvarivanje.

Ispričaj se ako si pogriješila

Ljudski je griješiti, ali je važno moći priznati svoju grešku i iskreno se ispričati. To je ono čemu želimo učiti i svoju djecu - koja, poznato je, najbolje uče primjerom. Ako se ispričaš svome djetetu nakon što si pogriješila pokazuješ mu da ga poštuješ, a na duge staze, dijete će ti na uzvratiti isto.

