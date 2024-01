Roditeljski izazovi: Što kad se mama i tata ne slažu oko odgoja?

Da svaki roditelj ima svoje ideje o tome kako najbolje odgajati dijete nešto je prilično uobičajeno. Te ideje mogu se donekle podudarati, ali mogu biti i posve različite. To što se mama i tata ne slažu u svim odgojnim pitanjima nije nešto samo po sebi loše, ali može postati takvim ako se rasprave takve vrste odvijaju pred djecom. Naime, prema mišljenju stručnjaka, djeca trebaju svoje roditelje vidjeti kao ujedinjene.

"Mislim da ćete u gotovo svakoj obitelji naići na neke nesuglasice. Znam da je u mojoj vlastitoj obitelji bilo trenutaka kada sam mislio da je moja žena prestroga, a bilo je i trenutaka kada je ona mislila da sam ja preblag… Ipak, ne biste se trebali raspravljati pred djetetom. Trebali biste to rješavati iza zatvorenih vrata", kaže Alan Ravitz, dječji i adolescentni psihijatar iz New Yorka.

Neslaganja oko odgoja mogu postati posebno izazovni ako su roditelji rastavljeni. U tom slučaju, Ravitz naglašava, od presudne je važnosti da su se oba roditelja spremna 'naći na pola puta'.

“Ali ako je sukob između roditelja takav da postoji refleksno nepromišljeno odbijanje onoga što drugi roditelj ima za reći, tada dijete uvijek pati jer nikada ne dobije tretman koji mu je potreban", upozorava Ravitz.

Ipak, postoji način kako najbolje pristupiti ovom obiteljskim problemu - ključe je, dakako, u kompromisu.

Ako se roditelji nikako ne mogu složiti, moraju pristati na kompromis. To često znači odabir ideje jednog roditelja za testiranje. Ako to ne uspije kod djeteta, isprobajte pristup drugog roditelja.

“Ono što obično kažem roditeljima jest da se mogu ne slagati, ali moraju pošteno i autentično testirati hipoteze. Dakle, ako je hipoteza da dijete nema ADHD i da mu ne trebaju lijekovi i samo treba intervencija u ponašanju—dobro, pokušajmo to 3 ili 6 mjeseci. Ako radi, sjajno. Ako ne, idemo na plan B. Ljudi moraju pristati na kompromis i ne smiju biti tvrdoglavi", zaključuje Ravitz.

Drugu perspektivu na ovu problematiku otkriva Laura Marshak, psihologinja i autorica knjige 'Married With Special Needs Children: A Couples Guide to Staying Connected'. Ona smatra kako djeca zapravo mogu profitirati od različitih odgojnih metoda svojih roditelja. Pri tom ona jasno razlikuje neslaganje koje se temelji na međusobnog nepoštivanju i koje je ima korijene u puno dubljem problemu od malo drugačijih roditeljskih stilova.

"Dosljednost može biti precijenjena u svom utjecaju na dijete s obzirom na to da će ono morati djelovati u svijetu koji nije posve dosljedan. Na primjer, moraju se prilagoditi stilu različitih učitelja u školskom okruženju, baka i djedova te članova šire obitelji", kaže Marshak.

