Ovo je šest najboljih pasmina za obitelj - dobroćudni i privrženi ​

Prijateljstvo između djeteta i ljubimca nešto je predivno – pas može obogatiti djetinjstvo na bezbroj načina. No, ruku na srce, sav 'posao' oko psa više-manje past će na odrasle članove obitelji. Zato odluka o tome kojeg psa nabaviti između ostalog ovisi i o karakteristikama same pasmine – i to ne samo vezano za to koliko je koja pasmina prikladna za djecu, već i vezano za to koje su pasmine 'lakše za održavanje'.

U obiteljskoj svakodnevici dani mogu biti vrlo kaotične i užurbani pa je mudro odabrati ljubimca koji neće zahtijevati previše. Naravno, svaki pas traži svoje, ali neke su pasmine jednostavno poznate po tome što su lakše za dresuru ili po tome što se manje linjaju - sve su to veliki plusevi kad je obiteljski pas u pitanju.

Ako si već previše puta čula rečenicu 'Mama, želim, psa' i na granici si da popustiš, najprije pročitaj naš mali vodič o idealnim pasminama. Predstavljamo ti 6 pasa koji će se tako dobro uklopiti u vašu obitelj da ćeš se jednom pitati kako ste uopće ikad mogli bez ove preslatke njuške:

Pogledaj video: Ivi je pas Buba pomogao nakon bolesti