Ovo je šest najboljih pasmina za obitelj - dobroćudni i privrženi ​

Prijateljstvo između djeteta i ljubimca nešto je predivno – pas može obogatiti djetinjstvo na bezbroj načina. No, ruku na srce, sav 'posao' oko psa više-manje past će na odrasle članove obitelji. Zato odluka o tome kojeg psa nabaviti između ostalog ovisi i o karakteristikama same pasmine – i to ne samo vezano za to koliko je koja pasmina prikladna za djecu, već i vezano za to koje su pasmine 'lakše za održavanje'.

U obiteljskoj svakodnevici dani mogu biti vrlo kaotične i užurbani pa je mudro odabrati ljubimca koji neće zahtijevati previše. Naravno, svaki pas traži svoje, ali neke su pasmine jednostavno poznate po tome što su lakše za dresuru ili po tome što se manje linjaju - sve su to veliki plusevi kad je obiteljski pas u pitanju.

Ako si već previše puta čula rečenicu 'Mama, želim, psa' i na granici si da popustiš, najprije pročitaj naš mali vodič o idealnim pasminama. Predstavljamo ti 6 pasa koji će se tako dobro uklopiti u vašu obitelj da ćeš se jednom pitati kako ste uopće ikad mogli bez ove preslatke njuške:

Pogledaj video: Ivi je pas Buba pomogao nakon bolesti

Zlatni retriver

Ne čudi što se pri na našoj listi idealnih obiteljskih pasa našla ova predivna pasmina, poznata po tome da obožava djecu. Retriveri su znatiželjni, lako uče, poslušni su, vjerni, zaigrani – i umiljati. Zvuči kao idealna kombinacija koja će usrećiti svaku obitelj. No, trebaš znati da su se nekoć ovi psi uzgajali kao lovački, a to između ostalog znači da zlatni retriver treba duge i redovite šetnje – jer obožava puno kretanja. Zato ovaj pas nije najbolji izbor za osobe koje preferiraju slobodno vrijeme provoditi na kauču ispred TV ekrana ili čitajući. Što se čistoće tiče, ovi psi rado skaču po blatu i po lokvama pa će sigurno značiti i više nereda u kući. Iako su zaigrani, imaju uglavnom miran karakter pa neće baš biti velika pomoć protiv provalnika – umjesto da brane dom, prije će lopovu pokušati uvaliti jednu 'mokru pusu'.

Foto: Pexels

Labrador

Visoko na našoj listi omiljenih pasa za obitelj definitivno je i labrador. Po karakteru su prilično slični retriverima, a također zahtijevaju puno kretanja – kišni dan neće ih omesti u dugim šetnjama. Njegov lovački instinkt obično se može lako kontrolirati odgovarajućom dresurom. Šteta je, međutim, što je ovaj pas, zbog svoje popularnosti često žrtva neodgovornog uzgoja. Posljedice su često psihički, ali i fizički problemi vidljivi kod štenaca – kao što su oštećenja kukova i zglobova.

Foto: Pexels

Bigl

Osim tvrdoglavosti, ovu preslatku pasminu krase osobine koje je čine jako dobrim izborom za obitelj. Veličina mu je srednja pa ako je dobro dresiran, u šetnju ga može izvesti i mlađi član obitelji. Bigl je dobroćudan i prijateljski raspoložen, u obiteljskom se okruženju osjeća osobito dobro, no s druge strane, ne voli biti sam. Ako tvoja obiteljska svakodnevica izgleda tako da ste doma tek navečer, ovaj pas nije najbolji izvor za tebe jer će s osjećati usamljeno, tužno – a također, bit će mu i dosadno pa će si vjerojatno potražiti zabavu koju možda nećeš odobravati, kao što je uništavanje namještaja. U svakom biglu čuči mali lovac koji voli izazove. Zato s njim treba biti posebno strpljiv i dosljedan, ali trud će biti nagrađen.

Foto: Pexels

Bernardinac

Ovaj je veliki i simpatičan pas osobito veliku popularnost stekao nakon obiteljske komedije 'Beethoven' iz devedesetih. Bernardinac ima lojalni karakter i uvijek je uz 'svog čovjeka'. On je kao mirni, veliki medo kojeg gotovo ništa ne može izbaciti iz tata i koji se lako prilagođava svakom okruženju u kojem se nađe. Minus im je što, naravno, trebaju puno mjesta, a također zbog svoje veličine nisu pogodni da o njima brinu djeca. Kad odrastu, ovi psi više nisu zaigrani - što bi djeci moglo biti razočaravajuće. Za ovu je pasminu idealan život u kući s dvorištem, a treba znati kako nažalost obično ima kraći životni vijek od drugih pasa.

Foto: Pixabay

Mops

Riječ je o malenoj pasmini koja je dobroćudnog i zaigranog karaktera. Zbog svoje kompaktne građe lakše ga je povesti sa sobom na odmor ili u posjete prijateljima. Što se tiče sporta, mops je tu pomalo ograničen svojom veličinom i duljinom nogu, no daleko od toga da ne može postati savršen drug u igri tvom djetetu. Ovaj krzneni prijatelj svojim skrbnicima neće biti veli izazov po pitanju dresure, ali ponekad može pretjerati u izljevima privrženosti. Osim toga, može biti ljubomoran i izvesti scenu jer nevjerojatno talentiran glumac. Nažalost, zbog pretjeranog razmnožavanja, mopsovi se u sadašnjosti moraju nositi s brojnim zdravstvenim problemima, poput otežanog disanja.

Foto: Pexels

Škotski ovčar

Ova je pasmina osvojila naša srca još od kad je zvijezda malih ekrana bio Lassie, dugodlaki škotski ovčar koji je uvijek znao napraviti pravu stvar i priskočiti u pomoć svom prijatelju Timmyju. Ovo su inteligentni i osjetljivi psi, poznati po odanosti. Izuzetno su vezani za svoju ljudsku obitelj, ali to također znači da im je mrsko ako ih se predugo ostavlja same kod kuće. S druge strane, ako dobiju dovoljno njege, brige i ljubavi, sve će trostruko vratiti – svakom članu obitelji pa tako i onom najmanjem.