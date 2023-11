Kako djetetu objasniti loše vijesti? Psihoterapeuti objašnjavaju i što izbjegavati

Većini nas je teško razgovarati o smrti i sličnim temama, a to je osobito istinito kada o tome moramo pričati s djecom. Bilo da je riječ o gubitku voljene osobe ili drugim lošim vijestima, razgovarati o tome s malom djecom prilično je komplicirano jer je njima teže shvatiti što to zapravo znači.

Ipak, ako si roditelj, tvoja je uloga da djetetu objasniš određene stvari, ali na način da mu bude razumljivo te da ga takve vijesti ne zbune ili ne uznemire. Izbjegavanje razgovora o smrti može uvelike otežati suočavanje s tugom i teškim emocijama stoga je ključno znati kako djetetu priopćiti loše vijesti ili mu objasniti smrt voljene osobe.

U nastavku smo izdvojile nekoliko korisnih savjeta psihologa o tome kako djetetu najbolje objasniti teške teme, a navodimo i neke stvari koje bi pritom trebalo izbjegavati.

Važno je uzeti u obzir djetetovu dob

Prva stvar koju je važno uzeti u obzir prilikom razgovora s djetetom o teškim temama svakako je djetetova dob. To će utjecati na razgovor jer je jezik kojim govorimo potrebno prilagoditi dobi djeteta. Primjerice, djeca mlađa od šest godina vjerojatno neće u potpunosti moći razumjeti što je smrt i što ona znači. Manjoj je djeci teže prihvatiti ideju da je smrt konačna i da više nikada neće vidjeti određenu osobu. S druge strane, starija djece imaju malo dublje razumijevanje i lakše im je objasniti takve stvari. Ako djetetu treba priopćiti vijest o tome da netko ima smrtonosnu bolest i da će umrijeti, važno je da dijete ima priliku razumjeti što to znači i reći zbogom voljenoj osobi. Ako je došlo do iznenadne smrti, ovisno o okolnostima, dijete bi možda htjelo napisati pismo u kojem će reći sve ono što nije imalo priliku reći toj osobi dok je bila živa.

Foto: Unsplash

Razgovor je najbolje obaviti na mjestu gdje se dijete osjeća sigurno

Kada se djetetu prenose teške vijesti, psiholozi ističu da je važno odabrati mjesto gdje će se dijete osjećati ugodno. Ako je dijete malo, možeš ga pustiti da se tijekom razgovora igra sa svojim igračkama. Za drugu djecu poznato mjesto može biti igralište ili neko mnogo mirnije okruženje. Sve, opet, ovisi o okolnostima. Šetnja parkom ili šumom također je dobro mjesto za obavljanje takvih teških razgovora, piše Daily Mail.

Djetetu treba dati do znanja da je u redu što osjeća tugu ili bijes

Djeca, baš kao i mi odrasli, prolaze kroz čitavi raspon emocija kada saznaju za lošu vijest. Uloga roditelja je da im pomogne da shvate da je sasvim u redu osjećati tugu, bijes i slične emocije. Jako je važno da dijete zna da je u redu to što osjećaju ili da mogu plakati, ističu psiholozi. Za djecu je korisno vidjeti odrasle kako govore o tome i što to znači za njih. Dakle, nemoj skrivati bol pred djetetom i pokaži mu da si i ti tužna kako bi dijete shvatilo da je to posve normalno.

Foto: Unsplash

Ključno im je objasniti i da to nije njihova krivnja

Mala djeca često se bore s tim da shvate što je smrt i zašto se ona događa. Ponekad, zbog nedostatka razumijevanja često pogrešno misle da je smrt voljene osobe nekako njihova krivnja. Psiholozi ističu da to nije neobično. Primjerice, ako su bili zločesti ili su radili nevolje u školi, mogli bi pomisliti da su oni uzrokovali nečiju smrt. Kada razgovaraš s djetetom, jako je važno da mu daš do znanja da to što se dogodilo ni na koji način nije njihova krivnja.

Foto: Unsplash

Treba im pružiti podršku i dati ohrabrenje da krenu dalje

Odrasli često brinu o tome kada je 'pravi trenutak' da prestanu tugovati i da nastave sa svojim životom, a slično se osjećaju i djeca. Daj djetetu do znanja da je u redu nastaviti sa životom i veseliti se, bez obzira na ono loše što se dogodilo. Dijete treba znati da se u životu događaju i dobre i loše stvari i da su takvi događaji neizbježni. U fazi tugovanja, djetetu je ključno pružiti podršku, a zatim ga ohrabriti da se vrati svom normalnom životu.

Što treba izbjegavati u razgovorima s djecom o smrti?

Roditelji često koriste izraze 'preminuo' ili 'zaspao' kada govore djeci o nečijoj smrti, no takav rječnik djecu bi mogao zbuniti. Djeca se pitaju što te fraze znače stoga je najbolje im reći da je netko umro ili da je mrtav, pojašnjavaju psiholozi. Najbolje je biti izravan u takvim razgovorima, a zatim djetetu dati dovoljno vremena da procesuiraju takve informacije. Također, treba im dati priliku da postave pitanja ako im nešto nije jasno.

