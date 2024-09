Edukatorica Iva Brčić: Kako pripremiti dijete za jaslice i vrtić?

Polazak u jaslice ili vrtić često je velika promjena za svaku obitelj, ponekad se čak roditelji osjećaju lošije od djece. Trebaju se odvojiti od djeteta, boje se kako će dijete reagirati na drugu djecu, ali hoće li dijete loše reagirati na odvajanje od roditelja. Iva Brčić, praktičar terapijskih vještina i The Happiest Baby edukatorica, redovito savjetuje roditelje kako olakšati prijelazne faze u djetetovom životu te pomaže roditeljima kroz različite radionice. S Ivom Brčić razgovarali smo o različitim temama u životima djece, a jedna od njih je priprema djeteta za novu fazu u odrastanju - polazak u jaslice ili vrtić. U videu je podijelila jednostavne savjete o tome, a kako sama kaže najbolje je s djetetom puno razgovarati (bez obzira na dob).

"Bilo bi dobro kada bismo djecu dobro pripremili za polazak u jaslice i vrtić. Možemo im pokazati fotografije, na internetu postoje fotografije vrtića i vidjet će da tamo postoji puno ljudi i djece. Djeca će otprilike moći vidjeti kako prostor izgleda jer ovo je velika promjena u životu, ne samo za bebe nego i za roditelje. Pripremama olakšavamo strah od odvajanja. Osim tih fotografija bilo bi dobro da se s djetetom prošetate pokraj vrtića pogotovo kada su djeca vani. Tako će dijete čuti smijeh i vidjeti koliko je tamo zabavno", objašnjava Brčić te dodaje.

"Djeca su u strahu, pogotovo s godinu dana kada imaju izražen strah odvajanja. Kada im pokažemo neke lijepe elemente vrtića oni zapravo misle da je 'tamo sve lijepo i dobro, nemam se čega bojati'. Važno je razgovarati s djetetom bez obzira na to što dijete ima samo godinu dana i ne razumije puno toga. Ipak može razumjeti koncept - da će ići u jaslice i da će tamo biti druge djece i da će dijeliti igračke. Tamo će biti teta koja će ga paziti. Dijete ne razumije sve što su roditelji rekli, ali će razumjeti koncept da se radi o nečemu što će biti lijepo, zabavno i da nema razloga za brigu. Djetetu detalji nisu važni", kaže edukatorica.

Foto: Unsplash

Važno je uvijek razgovarati s djecom

"Za dijete koje ima 3 ili 4 godine vrijedi isto, treba mu pokazati mu fotografiju vrtića, a bilo bi dobro i otići u vrtić, naravno ako postoji mogućnost. Neki vrtići to dopuštaju, neki ne. Važno je da dijete razumije koncept i treba znati što će događati. 'Mama će te odvesti u vrtić, tamo ćeš se igrati pa ćeš imati doručak. Nakon doručka ići ćete van, pa ćete ručati i spavati i onda će mama doći'. Tako dijete uči što se događa kroz dan i stvara vremenski tijek i zna da tamo neće biti ostavljeno. Mama i tata će doći po dijete, a to je jako važno da znaju. Starijoj djeci se može reći da je vrtić jedno divno mjesto gdje se djeca igraju i zabavljaju, ali mame i tate ne smiju tamo ići. To je posebno mjesto za igru za djecu. Ovo sam ja govorila svom sinu i bilo mu je puno lakše. Ovakav opis daje dozu neke mistike i onda je to njima interesantno i žele vidjeti što se tamo događa", savjetovala je Brčić.