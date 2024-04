Vječna dilema: Kada bi dijete trebalo početi spavati odvojeno od roditelja?

Spava li tvoje vrtićko dijete u vlastitoj sobi ili se više voli zašuškati blizu tebe? Većina roditelja suočila se sa situacijom u kojoj su željeli malo mira (i više mjesta na krevetu), no klinci su dotrčali i inzistirali na tome da žele spavati blizu vas. No, do kad je to u redu i postoji li određena dob do koje bi dijete trebalo spavati u vlastitom krevetu – bez izuzetaka? Dopustiš li, primjerice, petogodišnjaku da spava s tobom u krevetu i činiš li mu time medvjeđu uslugu?

Vjerujemo da svaki roditelj želi sve najbolje svom djetetu, no jako su podijeljenja mišljenja oko ove teme. Ako se dijete naučilo spavati s tobom i popuštaš mu, tranzicija u vlastitu sobu mogla bi biti stresna i puna suza. Važno je djetetu dati do znanja zašto je važno spavati u vlastitoj sobi te mu poručiti da ćete i dalje imati vremena za maženje i zajedničke trenutke. Koliko dugo će prijelaz trajati ovisi o djetetovu karakteru, ali i roditeljskoj dosljednosti, piše portal SUGAR POP.

''Ne postoji jamstvo da će zajedničko spavanje emocionalno koristiti djetetu'', kaže pedijatrica dr. Christina Johns premda treba reći da oba slučaja – i zajedničko spavanje i spavanje u dječjoj sobi ima pluseve i minuse.

Spavanje u dječjoj sobi može razviti neovisnost

Ipak, spavanje u odvojenim sobama roditeljima omogućava više odmora i privatnosti, a djeci to može biti važan korak u stvaranju samopouzdanja i neovisnosti. Osim toga, stručnjaci tvrde da odvojeno spavanje pogoduje emocionalnom razvoju i samoumirivanju. ''Prema Američkoj pedijatrijskoj akademiji, djeca bi trebala spavati u istoj sobi (no ne i u istom krevetu) s roditeljima dok ne navrše šest mjeseci", kaže Johns. Spavanje u istom krevetu s bebom generalno se ne savjetuje zbog rizika od ozljeda i gušenja.

Foto: Profimedia.hr

Dakle, preporučuje se da beba do šestog mjeseca života spava u istoj sobi, u kolijevci kraj roditeljskog kreveta. Beba je tako sigurna, a roditelji i dalje stignu reagirati u slučaju buđenja i plača. Ne postoji jamstvo da će zajedničko spavanje emocionalno koristiti djetetu.

Nakon prvog rođendana ili kasnije?

Opći je savjet da bi bilo dobro dijete premjestiti u odvojenu sobu nakon prvog rođendana. Ključ je, prema stručnjacima, pronaći ravnotežu između udobnosti, sigurnosti i neovisnosti koja vam odgovara. Razgovor je najvažniji od svega – djetetu treba izložiti valjane razloge i izdvojiti kvalitetno vrijeme za dijete. S prilagodbom treba ići postupno – stručnjaci predlažu da nekoliko noći provedeš u djetetovoj sobi i pokažeš da si blizu. Kad dijete uspije odspavati u svojoj sobi, u redu ga je nagraditi nečime i reći da ste se upravo zato svi bolje odmorili.

Foto: Profimedia.hr

U slučaju straha ili nervoze, roditelji trebaju procijeniti što se krije u pozadini. Možda se jednostavno boji biti samo – u tom ga slučaju trebaš uvjeriti da si blizu i da je dječja soba sigurna. No ako pak tjeskoba narušava kvalitetu sna ili uzrokuje probleme u drugim aspektima djetetova života, tada se vrijedno konzultirati sa stručnjakom.

POGEDAJ VIDEO: ZAJEDNIČKO SPAVANJE S DJECOM