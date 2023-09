Bezuvjetna ljubav: Stvari koje će se promijeniti nakon rođenja djeteta

Roditeljska ljubav nešto je posebno. Od trenutka kada na svijet doneseš malo biće preslože se prioriteti u tvom životu. Gledati svoje dijete kako čini prve korake, izgovara prve riječi, kreće u školu, a onda dok se još ni ne okreneš, doživljava prve ljubavi i maturalnu večer, za većinu je roditelja poseban osjećaj. Partner i ti svjesni ste da ste na noge podignuli osobu koja je u odrasli život ponijela moralne vertikale koje ste joj usadili. Nakon svih tih godina lijepo je vidjeti kako se tvoja kći ili sin osamostaljuje, pronalazi svoj put, a možda i zasniva svoju obitelj. I to je život - i baš zato ga treba voljeti.

No, dok sad ponosno promatraš svoje dijete, lako se prisjetiti da nije uvijek bilo lako. Koliko god roditeljstvo mnogim mladima bilo privlačno, treba reći da sa sobom nosi niz odricanja. Ljudi će reći da su to slatka odricanja, ali istini za volju, nekad nisu jednostavna.

Sumnjamo da roditelji ikad zaborave što su učinili za svoje dijete - ma većina bi sve to ponovila da treba. No, ovaj tekst ne posvećujemo samo roditeljima, već i njihovoj djeci, ali i svima onima koji planiraju svoju obitelj. Ovih 9 stvari, među ostalim, roditelji žrtvuju zbog svog djeteta - i zbog toga im nije žao. I baš im zato u svakoj prilici treba uputiti lijepu riječ te biti tu za njih. Kao što su i oni, ako se radi o zdravim obiteljskim odnosima, tu bili za nas. A možda su i dalje.

POGLEDAJ VIDEO: Odvikavanje od pelena može započeti već sa šest mjeseci

Društvo

Zanimljivo je kako nam se, kad postanemo roditelji, u tren oka izokrenu prioriteti. I dok smo u mladosti bili snažno povezani sa svojim prijateljima, kasnije se svi okrenu obiteljima. Vrhunac subote navečer više nije izlazak nego vrijeme provedeno s djetetom ili, imaš li sreće, trenutak opuštanja. Naravno da nije dobro zanemariti društveni život zbog obitelji, ali u prvim djetetovim godinama, klinac je većini prioritet. Interesi nam se mijenjaju pa se s vremenom zbližimo s roditeljima prijatelja našeg klinca, i tako širimo ili mijenjamo krug prijatelja i poznanika. Što je, dakako, dobro pod uvjetom da ne zaboravimo na one koji su nam do jučer bili dijelom života.

San

Koliko god da tvoja beba dobro spavala, prvih mjeseci djetetova života za roditelje obično prolaze neispavano. Budite se noću jer plače, jer je gladno, jer rastu zubići, a i kasnije mnoga mlađa djeca neko vrijeme spavaju s roditeljima. U toj se prvoj fazi čovjek jednostavno podredi djetetu i pritom sebe stave na sporedno mjesto. Kad je beba mala, sretna si ako barem jednu noć odspavaš kako treba, a nerijetko se dogodi da upravo sate bebina sna roditelji koriste za stvari koje ne stignu tijekom dana. Jer se brinu o malom biću. Srećom, razdoblje nespavanja ipak ne traje vječno. Zapravo se kasnije pitaš kako ti je dijete tako brzo odraslo, zar ne?

Trenuci mira

Neka istraživanja kazuju da se prosječni roditelji brinu čak 37 sati na tjedan! Možda zvuči ludo, ali kad imaš dijete (ili više njih) stalno ti je neka briga nad glavom. Što će jesti, tko će ju/ga odvesti na trening, je li napisao/la zadaću? I dalje zvuči ludo? Možda i je, ali većina roditelja daje sve od sebe kako bi dijete imalo sve što mu je potrebno - neki ga pritom i razmaze, no to je neka druga priča. Kako ti dijete odrasta shvatiš da ona izreka: ''Mala djeca, mala briga, velika djeca, velika briga'' i nije tako daleko od istine. Naravno da razina stresa i brige koju roditelji prolaze ovisi o mnogim stvarima, ali određena doza stresa ipak postoji.

Fiksnog rasporeda

E, sad. Otežavajuća - nazovi je kako god želiš - okolnost roditeljstva je ta što nikad ne znaš kad će nešto iznenada iskočiti ili kad će ti se dijete razboljeti. Naravno da ćete onda suprug ili ti juriti po dijete u vrtić i školu i otvoriti bolovanje kako biste bili s djetetom. Biti uz bolesno dijete znači i besane noći, brigu, ali i izostanak s posla. Ali da, na fiksan raspored i planiranje možeš zaboraviti. Barem u prvim djetetovim mjesecima.

Spontanost

Kad smo mladi može nam samo pasti na um da odemo na večeru ili u kino i za pola sata smo već tamo. S malim je djetetom to malo kompliciranije. Izlaske s partnerom i prijateljima treba planirati, dogovoriti čuvanje bebe i sve to uskladiti s njenom rutinom. Zato mnogi roditelji cijene takve trenutke opuštanja i izlaska iz rutine. Kasnije sve sjedne na svoje mjesto.

Privatnost

Još jedna slatko-gorka stvar roditeljstva gubitak je privatnosti. Ima roditelja koji kažu da ni na toalet ne mogu otići bez da ih dijete ne zove pa čak i tuširanje treba planirati. Ili, recimo, legneš odmoriti, a dijete ti uleti u sobu i počne vikati: ''Mama, mamaaa''. Poznato ti je to, zar ne?

Vlastite želje

Roditeljstvo ne znači da sebe trebaš ostaviti po strani ili zaboraviti tko si. Na sebe čovjek treba uvijek misliti i priuštiti si trenutke. No, dok je dijete malo mnoge se žene (i očevi) izgube u toj ulozi, uđu u rutinu, a svoje želje i ambicije ostave po strani. Balans između roditeljstva i ostalih životnih uloga mogao bi ti omogućiti izlazak iz osjećaja da si 'samo mama'. Biti mama težak je posao, a dijete će uskoro malo narasti pa ćeš se vratiti stvarima koje si zapustila. Do tad s ostalim članovima obitelji, ponajprije partnerom, napravi kompromis i dogovorite trenutak u danu koji će biti samo tvoj. U tome nema ničeg čudnog. Ti to zaslužuješ.

Nekad je i karijera 'na pauzi'

Dakako da je moguće majčinstvo kombinirati s ostalim ulogama. Ne samo da je moguće nego je za veliku većinu žena - ako ne i sve - to poželjno. U prvim djetetovim mjesecima tvoja će karijera vjerojatno malo pričekati jer će se tvoji prioriteti promijeniti, i to je sasvim u redu. Težit ćeš stabilnijem poslu i primanjima jer dijete zahtijeva financijsku stabilnost. Neki će raditi i dva posla samo kako bi djetetu omogućili sve što misle da mu je potrebno. To je žrtva koje se treba sjetiti.

Zona komfora

Stariji vole reći da čovjek uči dok je živ. Rijetko tko se osjeća dovoljno spremnim za roditeljstvo jer uvijek postoji trunka straha ili brige da nešto može iskočiti ili da nas, pak, može dočekati neka prepreka. No upravo je to čar roditeljstva. Odgajajući dijete, roditelj ponavlja i usvaja lekcije, prisjeća se kako biti bolja osoba i radi na sebi. Koliko god da naučimo dijete puno stvari, toliko nas roditeljstvo podsjeća da male stvari znače sve. A život čine baš te male stvari. I zato ih treba cijeniti.