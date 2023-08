5 mitova o zajedničkom spavanju s djecom u koje trebamo prestati vjerovati

Sve što roditelji često žele je da se dobro naspavaju kako bi se mogli dobro brinuti za djecu, ali i obaviti sve što trebaju u danu, a kada imaju malu djecu, ovo je često nemoguće. Kada beba stigne u obitelj roditelji su često "bombardirani" savjetima sa svih strana, ako pak priznaju da spavaju s bebom mogli bi često biti osuđivani.

Naravno ono što je najvažnije i što svi stručnjaci naglašavaju je da uvijek treba razmišljati o sigurnosti djeteta i to je uvijek na prvom mjestu. No, također treba definirati što je to sigurnost i u koje mitove često nepotrebno vjerujemo.

Zajedničko spavanje je opasno

Sve dok se roditelji pridržavaju određenih sigurnosnih pravila, opasnosti povezane sa zajedničkim spavanjem mogu se ukloniti. Prema Sveučilištu Notre Dame, sigurno zajedničko spavanje znači staviti bebu uz krevet na zasebnu površinu (krevetić) i vrlo je važno paziti uzimaju li se lijekovi zbog kojih bi odrasle osobe mogle imati smanjenju reakciju dok spavaju.

Prema profesoru i autoru, Jamesu McKenni, istraživaču SIDS-a, zajedničko spavanje može potencijalno spasiti život. "Bebe daju signale na koje skrbnici trebaju reagirati i na njih odgovoriti. Spavajući pored djeteta, majka može potaknuti stabilnost disanja bebe. Ne postoji znanstvena potvrda koja kaže da je zajedničko spavanje loše ”, kaže on. "Nesreće se, naravno, događaju, a postoje čimbenici rizika, kao i u svemu", dodaje dalje.

