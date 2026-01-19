Stručnjak otkriva ključnu jutarnju naviku uz koju ćete se osjećati mlađe i energičnije

Mnogi od nas započinju 2026. godinu s odlukom o zdravijem načinu života, a jedan stručnjak podijelio je savjet kako vam pridržavanje važnog vremena buđenja može pomoći da se osjećate mlađe i puni energije

Svi koji paze na zdravlje i tjelesnu formu bez sumnje znaju da je kvalitetan noćni san ključan za dobro raspoloženje. No, jeste li znali da vam pronalazak idealnog vremena za buđenje može pomoći sačuvati, ili čak vratiti, onaj mladenački sjaj?

Iako nitko od nas ne može vratiti vrijeme unatrag, novu godinu možemo započeti uvođenjem nekoliko malih poboljšanja u dnevnu, ali i noćnu rutinu. Te promjene mogle bi učiniti da se osjećate i izgledate življe, čak i dok se nastavljaju tmurne zimske večeri. Upravo bi vam pravilno buđenje moglo pomoći da postavite dobar temelj za ostatak dana i godinu koja je pred vama.

Dosljednost je važnija od točnog sata

Ovo tvrdi profesor Rob Galloway, savjetnik u britanskom javnom zdravstvu, koji je podijelio vlastitu rutinu za pridržavanje novogodišnjih odluka, a koja započinje onog trenutka kada mu zazvoni budilica. I da, riječ je o stvarnoj, staromodnoj budilici, a ne o mobitelu na noćnom ormariću koji potencijalno ometa san.

U članku za Mail Online, profesor Galloway otkrio je da ustaje u 5:30 ujutro, pojašnjavajući da se to vrijeme može razlikovati od osobe do osobe. Ovaj medicinski stručnjak i otac petero djece napisao je: "U redu, ne morate ustajati ovako rano. Ali ključno je ciljati na buđenje nakon sedam do osam sati sna, i to otprilike u isto vrijeme svakoga dana. Ta dosljednost važnija je od točnog sata. Ja volim zaspati do 22 sata i probuditi se do 5:30, a vi prilagodite vrijeme sebi. Prva promjena koju sam uveo jest da ne posežem za mobitelom. On sada ostaje u mojoj radnoj sobi preko noći, a ja koristim budilicu."

Prva jutarnja navika koju trebate promijeniti

Profesor je nastavio objašnjavati pozadinu svoje odluke o izbjegavanju pametnog telefona odmah nakon buđenja. Umjesto da gubi vrijeme na pregledavanje sadržaja na internetu, odmah ustaje i započinje dan.

"Tako, umjesto da do sat vremena besciljno pregledavam negativne sadržaje, ja ustanem. Postoje i dobri dokazi koji idu u prilog ignoriranju mobitela. Studija objavljena prošle godine u časopisu BioMed Central Medicine pokazala je da su ljudi koji su smanjili korištenje pametnih telefona, uključujući i fizičko distanciranje od uređaja, doživjeli značajna poboljšanja u razini stresa, raspoloženju i kvaliteti sna", pojasnio je.

Pronađite svoj idealan 'prozor za spavanje'

S obzirom na važnost sna, stručnjaci savjetuju onima koji traže najbolji mogući odmor da identificiraju svoj osobni 'prozor za spavanje', termin koji se odnosi na optimalno vrijeme za odlazak na počinak. Iako se razlikuje od osobe do osobe, razumije se da taj prozor obično pada negdje između 21:30 i 23:30.

Chloe Angus, menadžerica u tvrtki Cavendish Care, savjetovala je čitateljima kako mogu optimizirati svoj "prozor za spavanje". Pritom je naglasila da bi "idealno bilo izbjegavati kofeinske napitke poput čaja, kave i energetskih pića od podneva te završiti s jelom najmanje dva do tri sata prije nego što želite zaspati".

Umjesto gledanja "napetih i stimulativnih televizijskih ili filmskih sadržaja", stručnjakinja predlaže opuštanje uz dobru knjigu, slušanje lagane glazbe ili prakticiranje rutine njege kože korak po korak, ističući važnost uspostavljanja umirujuće večernje rutine.

U konačnici, dosljedan raspored spavanja, izbjegavanje ekrana prije spavanja i odmah nakon buđenja te stvaranje opuštajućeg večernjeg rituala jednostavne su, ali moćne promjene. One mogu značajno doprinijeti osjećaju energičnosti i vitalnosti u novoj godini.