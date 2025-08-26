Kako djeci olakšati povratak u školu? Savjeti za bezbrižniji početak školske godine

Vraćanje u školu svake jeseni, nakon dugog i bezbrižnog ljeta, nije stresno samo za roditelje, već i za djecu jer se mijenjaju ritmovi i navike. Kako povratak u školu učiniti što lakšim, bezbrižnijim i mirnijim?

Još jedno ljeto je na izmaku i vrijeme je za povratak u školske klupe. Kada dođe taj trenutak, mnoga djeca se suočavaju s različitim i pomalo zbunjujućim emocijama. Praznici završavaju, a pred njima je još jedan novi početak pun izazova s kojima će se morati suočiti.

Vraćanje u školu svake jeseni, nakon dugog i bezbrižnog ljeta nije stresno samo za roditelje, već i za školarce jer se njima ponajviše mijenjaju ritmovi i navike. Kako povratak u školu učiniti što lakšim, bezbrižnijim i mirnijim? U nastavku donosimo nekoliko odličnih savjeta kako pripremiti mališane za početak nove školske godine.

Prilagodba rasporeda i rutina

Ljeti je dnevna rutina za djecu puno jednostavnija i fleksibilnija. Kad dođe rujan, roditelji često od djece traže da prenaglo mijenjaju svoje navike. Kako taj početak ne bi bio previše stresan, najbolje je početi postupno prilagođavati raspored i dnevne rutine otprilike 2-3 tjedna prije početka nastave. To će im omogućiti da se naviknu i budu bolje spremni za prvi dan škole.

Prisjećanje lijepih trenutaka

Tijekom ljetnih praznika djeca imaju brojne zabavne avanture: izlete, dane provedene na moru ili u bazenu i posjete zabavnim parkovima. Dobro je ljeto završiti prisjećajući se svih tih lijepih trenutaka gledajući fotografije i pričajući priče o tome što ste radili. To će pomoći djeci da završe praznike na najbolji mogući način i spriječiti ih da budu nervozni zbog novog početka.

Upravljanje emocijama

Tranzicija između završetka praznika i početka nove školske godine može biti naporna i sa stajališta društvenih odnosa – djecu možda čekaju novi učitelji, razredni kolege, nove aktivnosti ili drugačija okolina. Mališanima to može biti vrlo stresno i iscrpljujuće. U takvoj situaciji roditelji moraju pokazati suosjećanje te potaknuti svoje dijete da izrazi kako se osjeća. Razgovori o emocijama vrlo su važni, osobito usred takvih stresnih situacija.

"Pexels"

Zauzimanje pozitivne perspektive

Povratak u školu djeca često povezuju s mnogim negativnim aspektima – kraj ljeta, dolazak hladnijih dana, rano ustajanje, itd. Roditelji djeci moraju biti primjer i pomoći im da sagledaju situaciju s pozitivnije perspektive. Važno je podržati djecu i ukazati im na dobre strane dolaska jeseni i povratka u školu. Fraze kao što su: „Rasteš!“, „Naučit ćeš puno novih stvari!“ ili „Možda stekneš nove prijatelje“ potaknut će ih da razmišljaju pozitivno i da se vesele vraćanju u školske klupe.