Promjene ne moraju biti velike: 6 sitnica koje vode do sretnog života

Mnogi ljudi boje se promjena. Koliko god da bi htjeli promijeniti neku naviku, krenuti u drugačijem smjeru ili ostvariti neki cilj, na kraju odustaju od te ideje. Možda je to zbog straha ili bojažljivosti što će se dogoditi, možda im manjka hrabrosti za izlazak iz zone komfora. No, koliko god da je nekad teško skupiti hrabrosti, promjena je moguća. Ona može biti dobra za nas i u privatnom i u profesionalnom smislu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Put do promjene može se podijeliti u nekoliko koraka. Izvanredni profesor Antony Grant sa Sveučilišta u Sydneyju savjetuje da počneš od pitanja što želiš promijeniti. Precizno odredi koju naviku ili ponašanje želiš promijeniti. Zapiši je na papir jer bi tako mogla učvrstiti svoju odluku i biti više predana cilju.

''Morate biti svjesni prepoznati dobrobit vašeg cilja, zašto vam on pridonosi i zbog čega biste se osjećali bolje'', kaže Grant.

Razmisli, dakle, zašto nešto želiš promijeniti i šteti li ti trenutno postojeće stanje. Zatim pokušaj vizualizirati tu promjenu, odnosno cilj. Kakav bi ti život bio kad bi promijenila to nešto i kako bi se tada osjećala? Korak vizualiziranja važan je jer te može 'gurati' i pomoći ti u dosljednosti. Dakako, trebaš biti svjesna i potencijalnih izazova i prepreka. Za svaki izazov trebala bi osmisliti plan kojim bi ga prebrodila, a konačno, važna je dosljednost i vjera da je moguće doći do cilja. Ako si u svoj život unijela neku novu naviku ili ponašanja, zastani na trenutak, razmisli kako ona utječe na tebe, dopusti osjećajima da te prožmu i dalje gradi osnažujuću priču.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

No promjene ne moraju biti velike. Već i uvođenje malih, ali pravih stvari te promjenom načina razmišljanja možeš život učiniti sretnijim. Ovih nekoliko promjena moglo bi pozitivno utjecati na tvoj život.

POGLEDAJ VIDEO: Kako biti sretan?

Nastoji gledati svijetlu stranu

Ne mislimo da uvijek trebaš biti sretna i da trebaš zatomiti sve druge emocije. Sve su one – i tuga i sreća i ljutnja – dijelom našeg života i prirodno ih je proživljavati. Ružni su događaji nažalost svuda oko nas, a ima dana kad ti se vjerojatno ništa ne da i najradije bi ostala u krevetu i odmaknula se od svijeta. Ono što možeš učiniti je pokušati 'reprogramirati' um na svijetliju stranu stvari.

Možeš preuzeti određenu kontrolu nad svojim mislima i razmišljati na sljedeći način: umjesto da brineš zbog onoga što nemaš ili što je 'loše', svaki dan vodi dnevnik zahvalnosti. Zapiši na čemu si taj dan zahvalna – to bi te s vremenom moglo učiniti sretnijom, povećati ti produktivnost i osigurati bolji san. Nastoji se pohvaliti za dobru stvar, a put do sreće bit će lakši uz ljude koji te cijene i poštuju. Zato se važno kloniti toksičnih odnosa i onih koji te iscrpljuju. Nadalje, ostani tjelesno aktivna jer to oslobađa hormone zbog kojih se osjećamo dobro. Sve su to naoko male, ali važne komponente sretnog života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Budi se pola sata ranije nego inače

Kako započinjemo dan može utjecati na to koliko ćemo biti produktivni i, naposljetku, zadovoljni. Ako si se dosad budila u 7 ujutro, od sutra to čini u 6 sati i 30 minuta. Na početku će ti se vjerojatno biti teško držati te odluke, no važno je ostati jak i ne se pokolebati. Ustajanje pola sata ranije nego obično dat će ti malo dodatnog vremena za lakši ulazak u dan, planiranje, kratku vježbu, čitanje, meditaciju ili doručak. To bi te moglo spasiti od nervoznog istrčavanja iz doma bez plana i reda.

Ne ostavljaj stvari za sutra

Odgađanje stvari pokazuje se kontraproduktivnim, a, opet, to većina nas čini. Nikako da obavimo taj telefonski poziv, ostavljamo suđe nakon večere za ujutro, kasnimo s predajom zadatka jer to planiramo učiniti noćas… ključ ljepšeg života je i u postavljanju prioriteta odnosno u tome da ne gomilaš obaveze. Jedan lijeni dan mogao bi te stajati toga da cijeli idući to trebaš nadoknađivati i da te cijeli dan prati misao da si to trebala na vrijeme. Kako bi to promijenila, možeš večer prije sastaviti popis obaveza. Jedva ćeš ih čekati prekrižiti, a osjećaj da si nešto napravila tada kada je trebalo, bez odgađanja, ispunit će te zadovoljstvom i dati ti više slobodnog vremena.

Odmah počisti za sobom

Ovo se veže uz prethodnu stavku. Puno ljudi na posao odlazi znajući da ih popodne čeka neoprano posuđe ili nepospremljen krevet. Tako se stvari gomilaju što izaziva glavobolju. Da bi bila sretnija i zadovoljnija, nastoji odmah počistit za sobom. To će ti dati osjećaj kontrole. Iako se banalna stvar poput pospremanja ujutro ne čini kao nešto što će ti promijeniti život, uvidjet ćeš koliko će takva mala stvar pozitivno utjecati na tvoje stanje uma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Živi u trenutku

Puno ljudi danas trči za uspjehom i materijalnim stvarima pa se od svih tih obaveza zatvaraju u svoja četiri zida. Zaboravljaju uživati u sunčanom danu, dobroj knjizi ili filmu, prirodi i malom krugu ljudi koji ih vole. Često kažemo da za sve ima vremena, no što ako tog vremena ipak nema dovoljno? Nitko ne može znati što će biti u budućnosti i hoće li ikada više dobiti određenu priliku stoga diši punim plućima, izdvoji vremena za drage ljude, iskaži ljubav i zapiši sve te lijepe i malo manje lijepe trenutke. Prepusti se, nekad malo uspori i – živi.

Ne uspoređuj se s drugima

Najgore je život podrediti tuđem mišljenju. Nije lako izaći iz tih 'okova', no kad to uspiješ, shvatit ćeš da je najvažnije živjeti onako kako ti želiš. Zaista, nije važno što će reći netko tamo. Možda i sama znaš da su ljudi često zavidni pa počinju širiti određene glasine ili te žele zaustaviti na putu uspjeha – ili te pak uvjeriti da oni UVIJEK znaju bolje. Naravno da treba poslušati savjet bliske osobe, ali treba i znati procijeniti čije su ti riječi važne, a čije potpuno nebitne. To što je netko nešto ostvario do određene godine, ne znači da se i tvoj život treba kretati u tom smjeru. Najvažnije je da si, u konačnici, sretna.

…i zapamti, promjena je moguća

Da, nekad je teška, no nije nemoguća. Nikad nije kasno za zaokret u život. Možeš pokušati promijeniti frizuru, a možeš se odvažiti na važan korak i konačno se odmaknuti iz toksične okoline, pronaći bolji posao ili isprobati nešto posve novo. Možda neće uvijek krenuti od prve, ali važno je biti dosljedan svom cilju – do sretnijeg života.