Prepoznaj znakove dok nije kasno: Prvi simptomi dijabetesa koje žene obično previde
U brzom ritmu svakodnevice lako je zanemariti signale koje nam tijelo šalje - osobito kad su tihi. Dijabetes tipa 2 često se razvija polako, gotovo neprimjetno, a upravo zato mnoge žene prve simptome pripišu stresu, hormonskom disbalansu ili manjku sna. No prepoznati promjene na vrijeme znači zaštititi vlastito zdravlje i spriječiti da se mala upozorenja pretvore u veliki problem.
Pet ranih znakova šećerne bolesti
1. Stalna žeđ i učestalo mokrenje
Ako primijetiš da ti je voda “nikad dosta” i da češće nego inače trčiš do toaleta, tvoje tijelo možda pokušava izbaciti višak šećera. Povećan unos tekućine bez jasnog razloga vrijedi zapamtiti.
2. Neobjašnjiv umor
Osjećaš li se iscrpljeno i nakon dobrog sna? Kada je razina šećera povišena, stanice ne dobivaju energiju na način na koji bi trebale, što dovodi do konstantnog osjećaja umora.
3. Pojačana glad
Paradoksalno, iako šećera u krvi ima previše, tvoje ga tijelo ne koristi učinkovito, pa možeš osjećati napadaje gladi, čak i nakon obroka.
4. Zamagljen vid
Promjene u razini šećera mogu utjecati na tekućinu u očima, što dovodi do privremenog zamućenja vida. Ako ti se to dogodi iznenada, vrijeme je za posjet liječniku.
5. Sporije zacjeljivanje rana i učestalije infekcije
Male porezotine, rane koje se sporo povlače ili česte gljivične infekcije (osobito kod žena) mogu biti znak da tijelo teško održava ravnotežu.
Kako dijabetes možeš spriječiti — korak po korak
Dobra je vijest da se dijabetes tipa 2 u velikoj mjeri može spriječiti, a promjene koje uvodiš u svoj život čak ne moraju biti drastične. Zapravo, već male navike čine veliku razliku.
Kreći se svaki dan - ne moraš nužno u teretanu. Već i brza šetnja od 30 minuta, ples u dnevnoj sobi ili lagana joga smanjuju rizik od pojave ove bolesti i ujedno poboljšavaju raspoloženje.
Obrati pažnju na svoj jelovnik - biraj cjelovite žitarice, proteine, puno povrća i zdrave masti. Ne radi se o tome da trebaš slijediti neku određenu dijetu, nego o ravnoteži koja drži razinu tvoje energije stabilnom tijekom dana.
Koliko možeš, smanji stres - stres povisuje razinu kortizola, što može utjecati na razinu šećera u krvi. Pomaže sve što te opušta: šetnja, meditacija, masaža, dobar film, mir u kući.
Dovoljno spavaj - kvalitetan san regulira hormone gladi i sitosti te općenito čuva metabolizam.
Idi na redovite kontrole - ako netko u tvojoj obitelji ima dijabetes, ako si imala gestacijski dijabetes ili osjećaš da nešto “nije kako treba”, dogovori jednostavnu provjeru šećera u krvi. Prevencija je uvijek mnogo lakša od liječenja.