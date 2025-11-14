Bolja ja
MEĐUNARODNI DAN DIJABETESA

Prepoznaj znakove dok nije kasno: Prvi simptomi dijabetesa koje žene obično previde

14. studenoga 2025.
Prepoznaj znakove dok nije kasno: Prvi simptomi dijabetesa koje žene obično previde
Tvoje tijelo ti šalje poruke — poslušaj ga. Prvi znakovi dijabetesa možda su vrlo diskretni, ali ipak nisu nevidljivi. Što ih prije prepoznaš, to ćeš imati bolje šanse sačuvati svoje zdravlje

U brzom ritmu svakodnevice lako je zanemariti signale koje nam tijelo šalje - osobito kad su tihi. Dijabetes tipa 2 često se razvija polako, gotovo neprimjetno, a upravo zato mnoge žene prve simptome pripišu stresu, hormonskom disbalansu ili manjku sna. No prepoznati promjene na vrijeme znači zaštititi vlastito zdravlje i spriječiti da se mala upozorenja pretvore u veliki problem.

Pet ranih znakova šećerne bolesti

1. Stalna žeđ i učestalo mokrenje

Ako primijetiš da ti je voda “nikad dosta” i da češće nego inače trčiš do toaleta, tvoje tijelo možda pokušava izbaciti višak šećera. Povećan unos tekućine bez jasnog razloga vrijedi zapamtiti.

2. Neobjašnjiv umor

Osjećaš li se iscrpljeno i nakon dobrog sna? Kada je razina šećera povišena, stanice ne dobivaju energiju na način na koji bi trebale, što dovodi do konstantnog osjećaja umora.

3. Pojačana glad

Paradoksalno, iako šećera u krvi ima previše, tvoje ga tijelo ne koristi učinkovito, pa možeš osjećati napadaje gladi, čak i nakon obroka.

4. Zamagljen vid

Promjene u razini šećera mogu utjecati na tekućinu u očima, što dovodi do privremenog zamućenja vida. Ako ti se to dogodi iznenada, vrijeme je za posjet liječniku.

5. Sporije zacjeljivanje rana i učestalije infekcije

Male porezotine, rane koje se sporo povlače ili česte gljivične infekcije (osobito kod žena) mogu biti znak da tijelo teško održava ravnotežu.

Kako dijabetes možeš spriječiti — korak po korak

Dobra je vijest da se dijabetes tipa 2 u velikoj mjeri može spriječiti, a promjene koje uvodiš u svoj život čak ne moraju biti drastične. Zapravo, već male navike čine veliku razliku.

Kreći se svaki dan - ne moraš nužno u teretanu. Već i brza šetnja od 30 minuta, ples u dnevnoj sobi ili lagana joga smanjuju rizik od pojave ove bolesti i ujedno poboljšavaju raspoloženje.

Obrati pažnju na svoj jelovnik - biraj cjelovite žitarice, proteine, puno povrća i zdrave masti. Ne radi se o tome da trebaš slijediti neku određenu dijetu, nego o ravnoteži koja drži razinu tvoje energije stabilnom tijekom dana.

Prepoznaj znakove dok nije kasno: Prvi simptomi dijabetesa koje žene obično previde
Koliko možeš, smanji stres - stres povisuje razinu kortizola, što može utjecati na razinu šećera u krvi. Pomaže sve što te opušta: šetnja, meditacija, masaža, dobar film, mir u kući.

Dovoljno spavaj - kvalitetan san regulira hormone gladi i sitosti te općenito čuva metabolizam.

Idi na redovite kontrole -  ako netko u tvojoj obitelji ima dijabetes, ako si imala gestacijski dijabetes ili osjećaš da nešto “nije kako treba”, dogovori jednostavnu provjeru šećera u krvi. Prevencija je uvijek mnogo lakša od liječenja.

