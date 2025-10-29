Nisu isti kao kod muškaraca: Najčešći simptomi moždanog udara kod žena

Postoje simptomi moždanog udara koji su zajednički muškarcima i ženama, no i oni koji su tipični za žene, a time i manje poznati jer su istraživanja donedavna bila usredotočena na muškarce

Svjetski dan moždanog udara obilježava se 29. listopada, a cilj je upozoriti javnost o važnosti prevencije moždanog udara koji je jedan od vodećih uzročnika smrti u svijetu i u Hrvatskoj. Statistike pokazuju da godišnje oko 15 milijuna ljudi u svijetu doživi moždani udar, a od toga ih čak šest milijuna umre od posljedica udara. Svake druge sekunde u svijetu netko doživi moždani udar, a svakih šest sekundi jedna osoba od njega umre.

U Hrvatskoj, moždani udar je na drugom mjestu po smrtnosti, kao i na razini Europe, a jesi li znala da su žene ranjivija skupina od muškaraca? Naime, simptomi moždanog udara drugačiji s obzirom na spol te ih žene ne prepoznaju i prekasno prime liječničku pomoć.

Zašto je to tako?

Ranija su istraživanja bila usredotočena na muškarce i simptomi su se generalizirali. Osim toga, žene žive dulje od muškaraca, a dob je još jedan važan faktor rizika za moždani udar. Veća je vjerojatnost da će u starijoj životnoj dobi imati visok krvni tlak koji je faktor rizika za moždani udar. Trudnoća i kontrola rađanja također povećavaju rizik od moždanog udara kod žena.

Prema podacima HZJZ-a u Hrvatskoj - jedna od pet žena doživi moždani udar, u usporedbi s jednim od šest muškaraca, a čak 60 posto umrlih od moždanih udara su žene. Jedino u fertilnoj dobi žene su u manjem riziku od muškaraca da dožive moždani udar. Ulaskom u menopauzu rizik se izjednačava.

Bitno je znati prepoznati simptome moždanog udara te na vrijeme reagirati ukoliko do njega dođe. Naime, upravo pravodobna reakcija može itekako smanjiti štetu koju bi izazvao moždani udar.

Obratite pozornost na ove simptome

Žene češće od muškaraca imaju atipične simptome moždanog udara, koje nerijetko ne prepoznaju.

To su: gubitak svijesti, opća slabost, mučnina i povraćanja, štucanje, problemi s disanjem, bolovi u tijelu, halucinacije, nagla promjena ponašanja i dezorijentacija.

Ostali simptomi moždanog udara zajednički su muškarcima i ženama: iznenadni problemi s vidom, iznenadna utrnulost ili oduzetost jedne strane tijela, primjerice ruke, noge i lica, iznenadne smetnje s govorom - gubitak govora, otežano izgovaranje riječi i razumijevanje, iznenadni problemi s hodanjem - zanošenje, vrtoglavica, gubitak ravnoteže i iznenadna jaka glavobolja koju može pratiti povraćanje.

Rizik od moždanog udara kod žena povećavaju migrene s aurom, preeklampsija u trudnoći, oralna kontracepcija i korištenje hormonske terapije. Tu su i genetski čimbenici na koje ne možeš utjecati.

Kako smanjiti rizik?

Ono što možeš učiniti kako bi smanjila rizik od moždanog udara, odnosi se na stil života, a podrazumijeva uvođenje zdravih navika - redovitu rekreaciju, zdravu, izbalansiranu prehranu, odmor te obavezno prestanak pušenja i konzumacije alkohola. Naravno, tu je i stres s kojim se treba naučiti nositi te ga izbjeći kada god je moguće. Najbolji način za to je pronalazak hobija u kojem ćeš, barem na sat vremena, zaboraviti na vrijeme i na sve ono što te opterećuje.