Naše čitateljice podijelile su s nama savjete za povratak u školu - od smijeha do stresa

I dok se jedni s povratkom u školu i novim rasporedom nose s lakoćom i osmijehom, drugima polazak djeteta u školu donosi stres i nedoumice

Nakon godišnjih odmora ispunjenih bezbrižnim trenucima, vraćamo se svakodnevnim izazovima i rutini. Kraj ljeta uvijek donosi posebnu atmosferu, a školska zvona vraćaju djecu, ali i njihove roditelje u svakodnevicu. Djeci je to ulazak u novi svijet izazova, poznanstava, prijateljstva i znanja, dok najčešće roditelji to doživljavaju na drukčiji način - jutarnja buđenja, organizacija, raspored aktivnosti pa sve do emocionalne podrške i motivacije koju trebaju pružiti svojim školarcima neovisno jesu li prvašići ili u višim razredima. Ovaj prijelazni period može izazvati mješavinu uzbuđenja i nesigurnosti.

I dok se jedni s time nose s lakoćom i osmijehom, drugima polazak djeteta u školu donosi stres i nedoumice.

Savjeti naših čitateljica

Ipak, ono što svima pomaže jesu mali rituali, humor, ali i razmjena iskustava. Baš zato što se svi na različite načine nosimo s tim iskustvom, odlučili smo na našoj Facebooku stranici upitati naše čitateljice kako preživjeti povratak u školske klupe? Pristigli odgovori bili su različiti.

Neki smatraju da nema puno razloga za dramu, drugi sve okreću na šalu, pa tako ni duhovitih odgovora nije nedostajalo.

Za čitateljicu Ines R. odlazak djece u školu predstavlja olakšanje: "Preživjeti? Jedva sam dočekala. Veći mi je stres kombiniranje i organizacija što s njima skoro 3 mjeseca praznika."

"Pa i mi smo išli u školu i nije bilo drame, danas kao da idu u rat"- kaže čitateljica Ankica S. K.

Neke poručuju da škola treba biti obveza same djece: "Kad si posložite u glavi da je škola obaveza djece, a ne naša, sve je lakše vjerujte", kaže Branka.

Duhoviti komentari poput ovih izmamili su nam osmijeh na lice:

Aldijana J.: "Kupiš litru kruške i sve ravno."

Andrea K.: "Šampanjac."

Druge mame su ovome pristupile ozbiljno, i poručile da je cjelokupan proces stresan - od financijskog dijela do onog emocionalnog.

"Svaka mama koja kaže da je to rutina, ili ne govori istinu ili joj je svejedno. Naročito je stres za prvačiće i srednjoškolce. Osim toga, i financijski je stresno. Danas djeca doma imaju hrpu zadaće koju s njima rade roditelji. Mame uz to čekaju i svi ostali dnevni poslovi. Statistike pokazuju da je anksioznost kod djece u porastu. To su sve činjenice koje govore da je početak školske godine izuzetno zahtjevno razdoblje"- poručuje Ksenija N.

Dunja V. kaže: "Moja je srednjoškolka, i tek sam prošle godine, dok je trebala upisati srednju, shvatila da se ne treba sekirati, da prepustim 95% stvari njoj, i da imam povjerenja u nju. Od tada mi je život lakši, a ona sretnija i zadovoljnija."