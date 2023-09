Blizu si burnouta? Stručnjaci predlažu ove učinkovite strategije

Izgaranje na poslu poznatije kao 'burnout' definira se kao stanje iscrpljenosti, a rezultat je kroničnog stresa, uglavnom na radnom mjestu, iako može biti uzrokovan bilo kojom vrstom stresa.

Neki od najčešćih simptoma koje pripisujemo burnoutu su manjak energije, osjećaj iscrpljenosti i preopterećenosti, pad produktivnosti i problemi s koncentracijom. Uz to, mogu se pojaviti i anksioznost, napadaji panike pa čak i depresija.

Zbog brzog načina života i velike količine stresa s kojom se svakodnevno suočavamo, spomenuti simptomi i pojava burnouta sve su češći u današnjem modernom društvu, što su potvrdile i studije. Istraživanja su otkrila i da do izgaranja na poslu najčešće dolazi zbog nekoliko razloga: nedostatka podrške od nadređenih, nerealnih rokova, prevelikih očekivanja i prekomjernih sati rada, uključujući i vikende.

Učinci burnouta mogu negativno utjecati i na privatni život te uzrokovati brojne probleme u međuljudskim odnosima. Upravo je zato vrlo važno pronaći učinkovite strategije za rješavanje stresa i uspostavljanje ravnoteže između privatnog života i karijere. Osoba koja je doživjela izgaranje na poslu na radnom mjestu više ne pronalazi zadovoljstvo, a negativni učinci tada se počinju prelijevati i na privatni život što u konačnici uzrokuje ogorčenost i brojne frustracije.

Upravljanje stresom ključno je za oporavak od burnouta, a od velike koristi mogu biti brojne tehnike relaksacije poput meditacije i joge, redovita tjelovježba, provođenje vremena u prirodi, itd. Nažalost, burnout ne poznaje granice, a odgovornost je na pojedincu hoće li se od njega zaštititi. Briga o vlastitom mentalnom zdravlju i odvajanje vremena za sebe od vitalne su važnosti, a s tim se slažu i stručnjaci.

Postoje brojne metode za borbu protiv burnouta, kao i strategije koje mogu pomoći onima koji su doživjeli izgaranje na poslu, a u nastavku otkrivamo neke od njih.

POGLEDAJ VIDEO: Kako nam priroda može pomoći da poboljšamo psihofizičko zdravlje?

Prepoznaj problem na vrijeme

Možda se osjećaš iscrpljeno, no ključno je identificirati uzroke koji su te doveli do tog stanja. Zapitaj samu sebe zašto se osjećaš iscrpljeno. Je li to zato jer obavljaš posao umjesto drugih? Ili osjećaš da te šef ne podržava? Ili možda nemaš odgovarajuće resurse za obavljanje svojih poslovnih zadataka i sve te to frustrira i nervira? Možda radiš previše pa nemaš dovoljno vremena za druge stvari koje su ti važne? Mnogo je načina kako riješiti te probleme, no ključno je prepoznati i istražiti što ih uzrokuje.

Nemoj ignorirati signale koje ti tijelo šalje

Izgaranje na poslu često dovodi do emocionalne, fizičke i mentalne iscrpljenosti. Iako je važno pobrinuti se o svom mentalnom zdravlju, isto tako ne smijemo zanemariti ni brigu o svom tijelu. Ako ne spavaš dovoljno ili ako se uopće ne krećeš, to će se loše odraziti na tvoje fizičko zdravlje i uzrokovati pad energije. Kvalitetna rutina spavanja, zdrava prehrana te fizička aktivnost ključni su za energiju i raspoloženje. Čak i 20 minuta šetnje dnevno na svježem zraku može učiniti veliku razliku. Nemoj zanemarivati svoje tijelo i signale koje ti ono šalje kada nešto nije u redu.

Nauči reći 'ne'

Jedan od razloga zbog kojih veliki broj ljudi doživljava burnout je i taj što ne znaju reći 'ne'. Ne možemo udovoljiti svima i svačijim očekivanjima. Ako se osjećaš preopterećeno na poslu i rastrgano na sve strane, dobro razmisli kome ćeš udovoljiti, a kome ne. Ključno je odrediti si prioritete i naučiti reći 'ne' zahtjevima koji nisu toliko važni.

Budi primjer drugima

Imaj na umu da tvoj način rada može utjecati i na tvoje kolege. Ako radiš prekovremeno ili vikendima, time daješ loš primjer svom timu. Prema tome, ako vjeruješ da svatko ima pravo na slobodno vrijeme, budi uzor i motiviraj one oko sebe na pozitivne promjene.

Odvoji vrijeme za sebe

Ako se ne pobrineš za sebe, drugi od tebe neće imati nimalo koristi. Dakle, kada osjetiš da si na rubu iscrpljenosti, pritisni pauzu. Uzmi si malo vremena samo za sebe i posveti se svim onima hobijima ili aktivnostima koje ti donose zadovoljstvo. Radi nešto u čemu stvarno uživaš. Pogledaj epizode omiljene serije. Ili, ako voliš glazbu, uzmi si slobodno popodne i poslušaj svoju omiljenu playlistu kako bi napunila baterije. Ili otiđi na šetnju u prirodu. Želiš li ispuniti svoje odgovornosti prema drugima, moraš voditi brigu o sebi i o svom fizičkom i mentalnom zdravlju.