Petra Meštrić za Žena.hr: 'Imala sam estetske operacije i korekcije. Ne žalim zbog tih odluka'

Kad god se spomenu estetske operacije, pa čak i nekirurške korekcije poput filera i botoksa, podigne se puno prašine. Jedni ih glorificiraju i vide u njima rješenje za sve svoje "nedostatke", dok drugi osuđuju i automatski lijepe etikete: "umjetna", "plastična", "površna". Istina je, kao i uvijek, negdje u sredini. Između luksuza, nepotrebnog igranja tijelom i zdravljem i potpuno normalne potrebe da se, u skladu s mogućnostima moderne medicine popravi ono što pojedinca godinama muči istina je puno složenija i nijansiranija.

Ono što se često zaboravlja reći jest da su estetske operacije – operacije. One nisu frizerski tretman. Dakle, ozbiljni medicinski zahvati koji nose rizik kao i svaki drugi. To nikada ne treba zaboraviti. Uvijek postoji mogućnost komplikacija, od anestezije pa nadalje, te postoperativnih komplikacija koje ovise i o pojedincu i brizi nakon. I zato odluka o takvom zahvatu ne može biti brzopleta, niti bi smjela nastati iz hira ili tuđeg pritiska.

Sami rizici mogu biti vezani uz:

Anesteziju - alergijske reakcije, poremećaji srčanog ritma

Krvarenje i infekcije - kao i kod svake operacije postoji rizik da rana ne zacijeli pravilno ili da dođe do infekcije.

Problemi s cijeljenjem i ožiljcima - ponekad tkivo ne reagira onako kako očekujemo i ožiljci mogu ostati veći i vidljiviji.

Asimetrija, nezadovoljstvo rezultatom - tijelo nije kao plastelin, masa za oblikovanje. Iako se sve napravi prema protokolu, rezultat može ne izgledati onako kako je pacijent zamišljao.

Psihološki - ako je motivacija pogrešna ili rezultat nije onako kako je pacijent zamislio, to može stvoriti novu frustraciju.

Potpuno je krivo negirati psihološke i emocionalne benefite estetskih zahvata. Ako netko godinama pati jer ga smeta vlastiti nos ili uši, ili ako žene nakon poroda žele vratiti osjećaj da su opet "ja", tko smo mi da im sudimo? Istina je da, kada nestane kompleks koji te pratio cijeli život, postaje se mirniji.

Ljudi postaju opušteniji u društvu, samopouzdaniji, lakše se smiju, kvalitetnije žive.

Benefiti:

Povećanje samopouzdanja - kad se riješi kompleks koji je osobu dugo tištio, osoba se može osjećati sigurnije i slobodnije.

Stvarno olakšanje - npr. kod operacije smanjenja grudi (smanjila se bol u leđima, lakše spavaju, treniraju), kod operacije nosa -bolje disanje...

Poboljšanje mentalnog zdravlja -manja anksioznost, veća usredotočenost na druge stvari, nestaje potreba da se skriva nedostatak

Važno je napomenuti da su benefiti stvarni.

Jako je važno ovdje napraviti jasnu razliku između pravih operacija i korekcija.

Estetske operacije i korekcije poput filera i botoksa razlikuju se prije svega po tome koliko su zahvati ozbiljni i trajni.

Estetske operacije su klasične plastične operacije koje uključuju rezove, šivanje i oporavak. Npr. operacija nosa, podizanje kapaka, povećanje grudi ili zatezanje lica. Radi se pod anestezijom, u operacijskoj sali, i zahtjeva vrijeme za oporavak. Rezultati su dugotrajni, često trajni.

S druge strane, botoks i fileri su nekirurški tretmani. Rade se brzo, najčešće bez anestezije, iglom ili kanilom, i bez dužeg oporavka. Botoks se koristi za ublažavanje mimičkih bora, najčešće na čelu i oko očiju. Djeluje tako da opušta mišiće, a efekt traje oko 3 do 6 mjeseci. Fileri, najčešće na bazi hijaluronske kiseline, koriste se za popunjavanje npr. usana, jagodica, bora oko usta, pa i za oblikovanje nosa ili brade. Njihov učinak traje od 6 mjeseci do godinu dana, ovisno o vrsti. Botoks i fileri su brze korekcije bez operacije, s kratkotrajnim učinkom, ali puno jednostavnije za izvesti.

Ključ svega je odabir kvalitetnog stručnjaka.

Ono što pacijenti znaju zanemariti je činjenica da rezultat ali i sigurnost samog procesa velikim djelom ovise o odabiru kvalitetnog stručnjaka. Estetska kirurgija nije mjesto za štednju improvizaciju.

Nažalost, iz želje da uštede ili iz straha od osude okoline mnogi odlaze kod neprovjerenih osoba ili u klinike koje nemaju potrebnu razinu sigurnosti. Rezultati toga mogu biti vrlo opasni, od komplikacija do trajnih estetskih i funkcionalnih deformacija. Isto tako važno je imati i realna očekivanja. Dobar kirurg nije onaj koji obećava sve što želite već onaj koji može realno ispuniti vaše želje ali u skladu sa stvarnim mogućnostima.

Zašto postoji sram i skrivanje

Mnogi se pacijenti boje priznati da su imali estetski zahvat. Razlozi su različiti, strah od osude, predrasude ili komentara okoline. Zna se dogoditi da pojedinci sebi skraćuju pravo na dovoljno dug period oporavka jer ne žele da itko zna. Takav pristup oporavku je opasan. Operacija zahtijeva mirovanje, kontrole i slično. Ako se taj proces skrati ili preskoči komplikacije i loši rezultati su puno vjerojatniji.

Stigmatizacija u društvu

Jedan od najvećih problema zasigurno je stigma. U nekim društvima pojedinci su skloni dijeliti ljude na "prirodne" i "urađene" te prema tome suditi i njihove druge kompeticije ili osobine. Ljudi i dalje imaju potrebu osuđivati druge koje se odluče na korekciju. Ali moramo biti svjesni da zli komentari nisu gotovo nikoga spriječili da ode na operaciju, samo su ih natjerali da to rade u tajnosti, u tišini i bez adekvatne pripreme. Ako želimo sačuvati zdravlje društva onda moramo shvatiti da je edukacija oko zahvata kao i otvoren razgovor jedini siguran način da se estetske korekcije rade racionalno i sigurno. Širenje tabua i srama neće nikome pomoći.

Ja govorim i kao liječnica i kao žena. I sama sam imala estetske operacije i korekcije. Nisam ih radila nepromišljeno. Dugo sam vagala, istraživala, razgovarala sa stručnjacima. Znam da nije bez rizika i upravo zato sam ih shvatila vrlo ozbiljno. Također sam svjesna i benefita koje mi je to donijelo. Nisam to radila da bih ugodila drugima nego sebi. I danas ne žalim zbog tih odluka.

Ne mislim da svatko mora nešto mijenjati na sebi. Ali isto tako ne mislim da je u redu osuđivati one koji se na taj korak odluče. Ako nekome smeta oblik i veličina nosa i odluči ga operirati, to je njegov izbor. Ako netko želi ostati potpuno prirodan i to je jednako vrijedan izbor.

Ono što želim naglasiti jest da estetska kirurgija nikako ne bi smjela postati ovisnost ili utrka s tuđim očekivanjima. Operirati nos ako vas on smeta ima smisla. Ali to ne znači da uz nos morate "odraditi" i grudi, i obraze, i bradu. Sve ima mjeru. U trenutku kad se zahvati gomilaju samo zato što stalno gledamo tuđe fotografije i uspoređujemo se, ulazimo u začarani krug iz kojeg je teško izaći.

Društvena osuda u svemu tome ne pomaže. Zlobni komentari neće natjerati ljude da odustanu od operacija. Naprotiv, guraju ih u skrivanja i laži. Umjesto toga, puno korisnije je edukacija i otvoren razgovor. Kad se estetski zahvati demistificiraju, ljudi ih koriste racionalno, u mjeri i sa znanjem što zapravo rade.

Na kraju dana, svatko ima pravo na svoj izbor. Netko će reći: "Ne bih nikad ništa mijenjala, prihvaćam se kakva jesam." I to je sasvim u redu. Drugi će reći: "Oduvijek me smeta nos i odlučila sam ga operirati." I to je jednako u redu. Nitko ne bi smio nametati svoje mišljenje, jer tijelo je naše.

Moja poruka je jednostavna: estetske operacije nisu ni zlo ni spasenje. One su alat. Kao i svaki alat, mogu biti korisne ako se koriste pametno, ali i opasne ako se koriste nerazumno. Zato odluku treba donijeti smireno, uz dobru pripremu, i isključivo uz stručnjaka.