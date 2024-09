Kako zaustaviti negativni tok misli? Trikovi koji nam mogu pomoći

Jeste li znale da naš um dnevno procesuira oko 70.000 misli? A većina njih se odnosi na prošlost ili budućnost. S jedne strane, mozak prolazi prošle događaje i situacije kojima baš nismo zadovoljne, i nastoji pronaći najbolja moguća rješenja. Iako prošlost ne možemo promijeniti. To konstantno prekopavanje onoga što se već dogodilo vrlo lako može izazvati osjećaj krivnje i srama. A to onda malo po malo počinje sijati sjeme uvjerenju da "nisam dovoljno dobra". S druge strane, um pokušava predvidjeti što nas sve čeka i dokučiti moguće ishode. Možemo slobodno reći da stvara svoj scenarij s najgorim ishodom u nadi da će nas pripremiti na moguće nedaće. Pa se svako malo počinje javljati pitanje: "Što ako?". A s tim pitanjem se počinje javljati osjećaj tjeskobe koji počinje kočiti osobu u ostvarivanju njezinih želja, ciljeva.

I na kraju dana shvatimo da smo iscrpljene i loše volje jer smo cijeli dan provele analizirajući svoje postupke ili brinući o mogućim problemima. Umjesto da smo živjele u trenutku i posvetile se onome što je tada u nama živo. A kako se to ne bi opetovano događalo, možemo se poslužiti osvještavanjem misli.

Vježbe za smirenje uma

Evo nekoliko vježbi koje pomažu u kontroli negativnog toka misli. Probajte uhvatiti misli koje vam se vrte tijekom dana. Osvijestite ih, promotrite i pustite. Poanta je da ih postanemo svjesne, ali da ne dozvolimo da u nama izazovu emotivnu reakciju. Recimo, pojavila se misao "baš sam blesava".Postanemo je svjesne, možemo reći i nešto poput "to mi ne treba ili to nije za mene" i pustimo je da prođe. U početku to može biti izazovno jer tih misli postanemo svjesne tek kada smo duboko potonule u neugodne osjećaje poput krivnje, žaljenja ili srama. Ovom vježbom malo po malo učite kako prepoznati te misli i kako ih zaustaviti prije nego se potpuno zapletete u njih.

Ono što uvelike pomaže i meni je pomoglo je rečenica "u danom trenutku sam napravila što sam najbolje mogla". Lako se kriviti i optuživati nakon proživljenog iskustva. Važno je shvatiti da tada kada nešto činimo, mi to iskustvo nemamo i činimo što najbolje znamo.

Ponašajte se prema sebi kako bi se ponašala prema najdražoj prijateljicI

Pozorno se slušajte što si govorite kada pogriješite. Naime, izgovaranje pogrdnih riječi može biti toliko automatsko da toga nismo ni svjesne. Zapisivanje tih riječi vam može dodatno pomoći da osvijestite ono što si govorite. Nakon toga, sjetite se prijateljice i razmislite što bi joj rekle i što bi napravile da je napravila isto što i vi zbog čega bjesnite na sebe. Upravo to napravite sebi. Nevjerojatno je kako smo u stanju biti nježne i brižne prema drugima, a opet tako grube prema sebi.