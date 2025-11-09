Mango je lansirao party kolekciju za blagdane: Glamur, sloboda i moderna elegancija

Dok se mnogi brendovi tek pripremaju za najljepši dio godine, Mango je među prvima predstavio svoju party kolekciju – capsule liniju koja donosi savršen spoj suvremenog stila, profinjenosti i onog neodoljivog blagdanskog šarma.

Pred nama je blagdanska sezona – razdoblje kada se sve više okrećemo svjetlucavim detaljima, elegantnim krojevima i modnim komadima koji bude onu posebnu, svečanu energiju. Brojni brendovi već su počeli predstavljati svoje party kolekcije, a među prvima koji su zakoračili u blagdanski ritam je Mango, čija nova party capsule kolekcija u suradnji s Kaiom Gerber donosi savršenu ravnotežu između klasike, glamura i suvremene sofisticiranosti.

Mango

Kolekcija je osmišljena za žene koje žele izgledati posebno, ali i osjećati se ugodno. Mango pritom nudi sve što ti treba za jednostavne, a upečatljive blagdanske kombinacije – od svečanih haljina s prorezima, čipkastih bodija, sakoa inspiriranih smokingom pa do lepršavih maxi haljina koje odišu lakoćom i ženstvenošću. Crna boja dominira kolekcijom, a kao kontrast pojavljuje se midnight blue jakna od umjetnog krzna koja unosi dozu glamura i šarma.

Mango

Kao i uvijek, Mango se pobrinuo i za detalje – srebrni i crni modni dodaci, štikle špičastog vrha, oversized nakit i mini torbice inspirirane 90-ima savršeno nadopunjuju elegantne komade. U fokusu su profinjene baršunaste haljine i čipkasti komadi, a tu su i traperice s blistavim detaljima te svjetlucave slip haljine od šljokica za one večeri koje traže dodatni sjaj.

Nova Mango party kolekcija slavi slobodu izražavanja i individualnost, pozivajući te da blagdane dočekaš u svom najraskošnijem izdanju – bez kompromisa između udobnosti i elegancije. Sve modele možeš pronaći na službenoj Mango stranici, a neke od naših favorita otkrij u nastavku.

Mango, sako - 159,99 €

Mango, haljina - 59,99 €

Mango, top - 89,99 €

Mango, bunda - 199,99 €

Mango, sako - 99,99 €

Mango, haljina - 99,99 €

Mango, torbica - 29,99 €

Mango, haljina u stilu sakoa - 159,99 €

Mango, bodi - 59,99 €

Mango, suknja - 59,99 €

Mango, haljina - 59,99 €

Mango, balerinke - 59,99 €

Mango, haljina - 39,99 €

Mango, traperice - 69,99 €

Mango, top - 22,99 €

Mango, kombinezon - 59,99 €