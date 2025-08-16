Nakon ljeta, koža i kosa traže dodatnu pažnju: Odabrali smo nekoliko dm proizvoda koji obnavljaju i vraćaju sjaj

Kako biste nakon ljetovanja što duže zadržali sjajni izgled s plaže, najnoviji dm katalog donosi sve što vam treba. Izdvajamo proizvode koji će nahraniti vašu kožu i održati svježinu i preplanuli sjaj te nekoliko proizvoda za kosu koji će joj udahnuti novi život, vratiti joj punoću i svilenkastu teksturu.

Znamo, prvi korak do svježeg, odmornog i zdravog izgleda uvijek je kvalitetna njega. To posebno dolazi do izražaja nakon povratka s ljetovanja, kada su naša koža i kosa više izložene suncu i ostalim vanjskim utjecajima koji ih mogu isušiti i oštetiti.

Najnoviji dm katalog koji vrijedi od 16. do 31. kolovoza donosi izvrstan izbor top proizvoda namijenjenih za obnovu i regeneraciju kože i kose nakon ljetovanja i koji nam postaju najbolji saveznik u održavanju summer glow looka još tjednima nakon povratka s godišnjeg odmora.

Uz to, novi dm katalog, kao i uvijek, donosi niz kvalitetnih proizvoda provjerenih dm robnih marki, ali i mnoštvo drugih uglednih brandova preparativne i dekorativne kozmetike i još mnogo toga, pa ovdje zaista možete pronaći sve što vam treba. Kao i do sada, dm katalog dostupan je u dm prodavaonicama, dm online shopu i u aplikaciji 'Moj dm'.

Mi smo iz dm kataloga izdvojili nekoliko naših favorita koji su se pokazali kao pun pogodak u održavanju ljetnog sjaja s kojima ćete još dugo nakon povratka s mora izgledati kao kraljica plaže.

SUNDANCE Intesiv fluid poslije sunčanja

Promo

Unatoč korištenju proizvoda za zaštitu od štetnog UV zračenja, nakon izlaganja suncu vašoj je koži potrebna dodatna njega i hidratacija. Poznata dm robna marka SUNDANCE ima odličnu liniju proizvoda za njegu poslije sunčanja, a jedan baš takav je SUNDANCE Intesiv fluid poslije sunčanja.

Ovaj fluid sadrži kombinaciju sastojaka poput aloe vera i hijaluronske kiseline te smiruje osunčanu i isušenu kožu lica i dekoltea, hrani i vraća sjaj.

Već pri prvom nanošenju, ovaj preparat dizajniran za kožu nakon sunčanja donosi olakšanje, revitaliziraju i uklanja osjećaj zatezanja i suhoće, čineći vašu kožu mekom i nahranjenom.

SUNDANCE After Sun Golden Glow ulje

Promo

Kvalitetna njega kože nakon sunčanja čuva barijeru kože, štiti od stvaranja bora i pomaže da što dulje zadržimo preplanuli ten.

Jedan od preparata koji savršeno odrađuju tu zadaću je SUNDANCE After Sun Golden Glow ulje s bisabololom i buritijem koji hrani kožu i čuva onaj savršeni brončani ton, dok sezam, tamanu i tirozin dubinski hrane kožu. Lagani shimmer hvata svjetlo baš kako treba, pa efekt kao da ste upravo stigli s plaže ostaje još uvijek na vašem licu.

alverde NATURKOSMETIK Ulje za čišćenje lica Sensitiv

Promo

Za zdravu kožu koja sjaji, ključno je temeljito čišćenje lica navečer koje će ukloniti ostatke kreme za sunčanje, šminku, znoj i sve nečistoće koje se zadržavaju na površini kože.

Mi preporučujemo alverde NATURKOSMETIK Ulje za čišćenje lica Sensitiv koje je prikladno i za osjetljivu kožu na bazi s kamilicom i uljem sjemenki grožđa temeljito uklanja sve što prije spavanja više ne treba biti na vašem licu, uključujući kreme sa SPF faktorom i vodootpornu šminku, a istovremeno umiruje i hidratizira kožu.

Balea Aloe Vera gel za tijelo

Promo

Osim kože lica i dekoltea, nakon povratka s plaže pojačana njega potrebna je i koži cijelog tijela. Idealan izbor nakon tuširanja je Balea Aloe Vera gel za tijelo jer sadrži čak 90 posto aloe vere koja hidratizira, hladi i obnavlja kožu.

Brzo se upija, pa nema osjećaja ljepljivosti koji se zadržava na koži, a najbolje od svega je što odgovara svim tipovima kože.

Aloe vera pruža dubinsku hidrataciju koja pomaže koži zadržati vlagu, umiruje osjetljivu i iritacijama sklonu kožu, djeluje antibakterijski i protuupalno, pomaže kod sitnih prištića i blažih upalnih procesa te potiče prirodnu regeneraciju.

Dr. Althea 345 Relief Cream

Promo

Jedna od nuspojava izlaganja kože suncu je i pojava mrljica, a kod onih koji imaju problematičnu kožu kombinacija sunca, znoja i krema za sunčanje može izazvati pojačanu pojavu prištića i nepravilnosti na koži. Za sve kojima su ti problemi itekako dobro poznati, tu je Dr. Althea 345 Relief Cream, lagana gel krema koja briše mrljice, hrani i smiruje kožu.

Kombinacija niacinamida, pantenola i ekstrakta indijske smokve djeluje na više razina – ublažava vidljivost mrljica, ujednačava ton kože, regulira lučenje sebuma, smanjuje crvenilo te jača otpornost kože na vanjske utjecaje.

Bez umjetnih boja i mirisa, pruža svilenkast, nemastan osjećaj i dugotrajnu hidrataciju, što je čini idealnim izborom i za osjetljivu kožu.

Precious Argan Repair šampon za kosu s arganovim uljem

Promo

Za temeljitu njegu koja će joj vratiti svilenkastu teksturu i sjaj, važno je izabrati i pravi šampon koji će temeljito i nježno očistiti vlasište te njeguje kosu već tijekom pranja.

Šampon Precious Argan Repair nježno čisti kosu i intenzivno je njeguje već tijekom pranja. Prirodno arganovo ulje obnavlja oštećenu kutikulu te vraća kosi mekoću, podatnost i glatkoću.

Obogaćen je profinjenim marokanskim mirisom, a formulacija bez alkohola i konzervansa koji oslobađaju formaldehid čine ga pogodnim za osjetljivu i oštećenu kosu.

Balea PROFESSIONAL Brilliant Blond leave-in serum

Promo

Održavanje sjajne i elastične kose za vrijeme i nakon ljetovanja može biti poseban izazov za plavokose. Ako kosu bojite u plavu boju, kosa može postati poroznija, što je čini sklonijom isušivanju, lomljenju i gubitku sjaja. Kod obojene plave kose UV zrake, klor i morska sol brže razgrađuju pigment, zbog čega boja može poprimiti žute, narančaste ili izblijedjele tonove.

Čak i prirodno plava kosa često teže podnosi ljetne uvjete, jer sadrži znatno manje melanina, pigmenta koji prirodno štiti kosu od UV zračenja, pa je osjetljivija na sunce i ostale vanjske utjecaje.

Balea PROFESSIONAL Brilliant Blond leave-in serum pruža ciljanu njegu plavoj kosi, bilo da je riječ o pramenovima, balayageu ili potpunom posvjetljivanju. Blond-Reflex sustav pomaže spriječiti nove ispucale vrhove i smanjuje lomljenje, dok jojobino ulje vraća mekoću, sjaj i vitalnost. Rezultat je glatka, obnovljena kosa s briljantnim odsjajem.

Svi odabrani proizvodi iz dm-a donose poseban ritual njege koji revitalizira kožu i pruža onaj opuštajući osjećaj, kao da ste upravo stigli s godišnjeg. Spoj visoke kvalitete i pristupačne cijene čini ih savršenim izborom, a uz njih u dm-u vas čeka i bogata ponuda vlastitih robnih marki te proizvoda renomiranih brandova.

Sve možete istražiti u novom dm katalogu, aplikaciji 'Moj dm', dm online shopu ili u najbližoj dm prodavaonici i uz njih uživati u dugom toplom ljetu bez ograničenja!

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a.