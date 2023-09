5 razloga zašto su prijateljice koje vole tvoju djecu kao da su njihova tako posebne

Tete i stričevi, ali i ostala bliska rodbina imaju važnu ulogu u djetetovom odrastanju. Tete i stričevi s nećacima, recimo, mogu imati posebnu vezu koja traje cijeli život. Igraju se i brinu o njima, gotovo su im poput drugih roditelja, no često su dovoljno otvoreni da ih usmjere na pravi put.

Osim njih, u životu tvog djeteta posebno su važni tvoji cjeloživotni prijatelji. Oni s kojima si odrasla, prošla doslovno sve, a onda je vaše prijateljstvo obogaćeno jednim slatkim 'privjeskom'. Jako je vrijedno imati najbolju prijateljicu iz djetinjstva i mladosti koji su sada, u odrasloj dobi, izrazito bliski s tvojim mališanom. Možda tvoj klinac ili klinceza jedva čeka kad će ići na čuvanje k njoj, a još je ljepše ako prijateljica ima dijete sličnog uzrasta. Moguće je da će i pomladci postati dobri frendovi.

To je izrazito vrijedno u vremenu kad mnoga prijateljstva 'pucaju' čim nastupe brakovi i trudnoće. No s vama to nije slučaj. Budi sretna i ponosna, a evo i zašto.

POGLEDAJ VIDEO: Upoznaj Lidu i Ivanu - prijateljice koje su zajedno pokrenule posao

Ona je jedva dočekala novu ulogu

Imaš li dugogodišnju prijateljicu s kojom si prošla različite faze i još se držite zajedno, prava si sretnica. Od mladenačkih izlazaka i zaljubljivanja, posla, vjenčanja, a sada i majčinstva. Lijepo je vidjeti da je ta osoba uz tebe, da te podržava i da vam se putevi nisu razišli. Ona te zna poprilično dobro i sasvim je moguće da tvoje dijete voli (skoro) kao da je njeno. Ne smatra ga zaprekom za vaše prijateljstvo nego ti uskače u pomoć i svjesna je da vam se život promijenio. Upravo zato možda se jako veselila kad si joj rekla da si trudna – već je bila spremna za ulogu tete čuvalice.

Imaš povjerenja u nju

Vjerujemo da tvoja (najbolja) prijateljica rado pričuva tvog mališana ili ga odvede nekamo. Jasno, često odlazite i 'u kompletu'. Koliko se družite, ona zna što tvoje dijete voli pa ga uveseljava sitnicama i iznenađenjima. Vjerojatno zna i na što je tvoje dijete alergično pa nemaš brige kad je on kod nje na čuvanju. Ona je odgovorna i brižna.

S radošću promatra kako tvoje dijete odrasta

Baš zato što ste zajedno odrasle, sada to želi ponoviti u novom krugu. Poput druge mame, veseli je prvi dječji koraci i riječi, dani vrtića i škole, a već jedva čeka maturalnu večer tvog sina ili kćeri. Želi biti uključena u njegov ili njen život i dati svoj doprinos. Znaš da će ti se dijete uvijek imati kome obratiti.

Pritom će tvom djetetu nastojati biti dobra prijateljica

Koliko god da bi željela imati otvoren odnos s djetetom, uvijek je dobro imati i treću stranu – maminu prijateljicu koja će ih razumjeti i savjetovati. Bez osuda i 'cinkanja'. I to je sjajna stvar. Dopusti im da izgrade takav odnos.

A tebi najdraža 'desna ruka'

Roditeljstvo je često naporno, ali se vraća nevjerojatnom slatkoćom i ljubavlju. Još je bolje ako uz sebe imaš drage ljude koji tvojoj obitelji žele sve najbolje. U okruženju punom ljubavi tvoje će dijete biti sretno. Cijeni svaki doprinos svoje prijateljice i čuvaj je. Takvi su ljudi zlata vrijedni. Vraćaj uzajamno.