Najbolja self help literatura za ljetnju introspekciju i osobni razvoj

Osim uranjanja u osvježavajuća plavetnila mora i bazena, ljeto je pravo vrijeme za istraživanje dublje sfere vlastite psihe i uroniti u proces samorefleksije. Jedan od načina kojima to možemo postići je čitanjem dobre psihološke literature. Osim stručne psihološke literature, self help knjige ili knjige samopomoći postale su kamen temeljac osobnog razvoja, nudeći čitateljima alate, strategije i uvide za poboljšanje različitih aspekata života.

Iako se na njih ponekad gleda s podsmijehom, optužujući ih da trivijaliziraju određene probleme ljudske psihologije, ove knjige pokrivaju širok raspon tema te kao takve predstavljaju vrijedan alat u procesu spoznavanja i razumijevanja samog sebe. U pravoj poplavi self help literature posljednjih godina bitno je znati odabrati kvalitetne naslove, a u sljedećim recima vam donosimo naš izbor vječnih klasika, ali i trenutno najpopularnije self help literature.

Emocionalna inteligencija: Zašto je važnija od kvocijenta inteligencije? , Daniel Goleman

Revolucionarna knjiga koja je redefinirala pojam inteligencije i na velika vrata uvela važnost emocionalne inteligencije. Psiholog i znanstvenik Daniel Goleman briljantno spaja uvide iz psihologije i neuroznanosti i pruža novi, zapanjujući uvid u to kako razum i emocije oblikuju naš život. Oslanjajući se na revolucionarna istraživanja mozga i ponašanja, Goleman pokazuje čimbenike na djelu kada ljudi visokog IQ-a propadaju, a oni skromnog IQ-a prolaze iznenađujuće dobro. Ovi čimbenici, koji uključuju samosvijest, samodisciplinu i empatiju, doprinose drugačijem načinu inteligencije i nisu fiksno određeni pri rođenju. Iako je oblikovana iskustvima iz djetinjstva, emocionalna inteligencija može se njegovati i jačati tijekom naše odrasle dobi, s trenutnim dobrobitima za naše zdravlje, naše odnose i naš posao.

“Raspon onoga što mislimo i radimo ograničen je onim što ne primjećujemo. I zato što ne primjećujemo da ne primjećujemo, malo toga možemo učiniti da promijenimo sve dok ne primijetimo kako neprimjećivanje oblikuje naše misli i djela.”

“U vrlo stvarnom smislu imamo dva uma, jedan koji misli i jedan koji osjeća”