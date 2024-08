Najbolja self help literatura za ljetnju introspekciju i osobni razvoj

Osim uranjanja u osvježavajuća plavetnila mora i bazena, ljeto je pravo vrijeme za istraživanje dublje sfere vlastite psihe i uroniti u proces samorefleksije. Jedan od načina kojima to možemo postići je čitanjem dobre psihološke literature. Osim stručne psihološke literature, self help knjige ili knjige samopomoći postale su kamen temeljac osobnog razvoja, nudeći čitateljima alate, strategije i uvide za poboljšanje različitih aspekata života.

Iako se na njih ponekad gleda s podsmijehom, optužujući ih da trivijaliziraju određene probleme ljudske psihologije, ove knjige pokrivaju širok raspon tema te kao takve predstavljaju vrijedan alat u procesu spoznavanja i razumijevanja samog sebe. U pravoj poplavi self help literature posljednjih godina bitno je znati odabrati kvalitetne naslove, a u sljedećim recima vam donosimo naš izbor vječnih klasika, ali i trenutno najpopularnije self help literature.

Emocionalna inteligencija: Zašto je važnija od kvocijenta inteligencije? , Daniel Goleman

Revolucionarna knjiga koja je redefinirala pojam inteligencije i na velika vrata uvela važnost emocionalne inteligencije. Psiholog i znanstvenik Daniel Goleman briljantno spaja uvide iz psihologije i neuroznanosti i pruža novi, zapanjujući uvid u to kako razum i emocije oblikuju naš život. Oslanjajući se na revolucionarna istraživanja mozga i ponašanja, Goleman pokazuje čimbenike na djelu kada ljudi visokog IQ-a propadaju, a oni skromnog IQ-a prolaze iznenađujuće dobro. Ovi čimbenici, koji uključuju samosvijest, samodisciplinu i empatiju, doprinose drugačijem načinu inteligencije i nisu fiksno određeni pri rođenju. Iako je oblikovana iskustvima iz djetinjstva, emocionalna inteligencija može se njegovati i jačati tijekom naše odrasle dobi, s trenutnim dobrobitima za naše zdravlje, naše odnose i naš posao.

“Raspon onoga što mislimo i radimo ograničen je onim što ne primjećujemo. I zato što ne primjećujemo da ne primjećujemo, malo toga možemo učiniti da promijenimo sve dok ne primijetimo kako neprimjećivanje oblikuje naše misli i djela.”

“U vrlo stvarnom smislu imamo dva uma, jedan koji misli i jedan koji osjeća”

Čovjekovo traganje za smislom, Viktor E. Frankl

Objavljeni 1946., memoari psihijatra Viktora Frankla prikovali su generacije čitatelja svojim opisima života u nacističkim logorima smrti i poukama o duhovnom preživljavanju. Na temelju vlastitog iskustva i priča svojih pacijenata, Frankl tvrdi da ne možemo izbjeći patnju, ali možemo izabrati kako ćemo se s njom nositi, pronaći smisao u njoj i krenuti naprijed s novom svrhom. U središtu njegove teorije, poznate kao logoterapija, nalazi se uvjerenje da primarna ljudska želja nije zadovoljstvo, već potraga za onim što smatramo smislenim. "Čovjekova potraga za smislom" postala je jedna od najutjecajnijih knjiga ikada te i dalje nastavlja inspirirati čitatelje diljem svijeta da pronađu značenje u samom činu življenja.

“Sve se čovjeku može oduzeti osim jedne stvari: posljednja od ljudskih sloboda – odabrati svoj stav u bilo kojem danom skupu okolnosti, izabrati vlastiti put.”

"Kada više nismo u stanju promijeniti situaciju, izazvani smo da promijenimo sebe."

Granice, blizina, poštovanje , Jesper Juul

Jedan od vodećih autoriteta u području odgoja djece, obiteljski terapeut, pisac, supervizor i voditelj, donosi knjigu koju svaki roditelj treba pročitati. U jednom od svojih najpoznatijih djela, Jesper Juul nas podučava o temeljima obiteljskih odnosa i neizbježnim konfliktima. Umjesto korištenja sile za njihovo rješavanje, Juul nam pokazuje kako poboljšati obiteljsko ozračje i pretvoriti dom u mjesto gdje se i dijete i roditelj mogu zdravo razvijati i izgraditi poticajan odnos, pri čemu roditelj preuzima odgovornost za konflikte, umjesto da krivi djecu.

12 pravila za život – protuotrov kaosu , Jordan B. Peterson

Jordan Peterson pomogao je milijunima ljudi u različitim demografskim skupinama da slijede život pun odgovornosti i smisla. Njegova knjiga, "12 pravila za život", predstavlja dvanaest dubokih i praktičnih načela za život smislenim životom, crpeći iz njegovog rada kliničke psihologije i lekcija iz drevnih mitova i priča. Ovaj broj 1 Sunday Timesa i međunarodni bestseler nudi duboku i prosvjetljujuću mudrost, pokazujući čitateljima kako se uhvatiti u koštac sa suvremenim problemima s pomoću drevnih uvida. Petersonova načela kreću se od dovođenja vlastite kuće u red prije kritiziranja drugih do usporedbe s onim što ste bili jučer, a ne s drugima danas. Naglašava da je potraga za srećom manje važna od pronalaska smisla, koji služi kao obrana od inherentne patnje postojanja. S primjerima iz njegove kliničke prakse i osobnog života, kao i vrhunske psihologije i filozofije, "12 pravila za život" pruža čvrst okvir za snalaženje u složenosti modernog života primjenom bezvremenskih istina.

“Možete samo saznati u što zapravo vjerujete (a ne u ono u što mislite da vjerujete) gledajući kako se ponašate. Prije toga jednostavno ne znate u što vjerujete. Prekompleksan si da razumiješ sam sebe.”

“Možda precjenjujete ono što nemate, a podcjenjujete ono što radite.”

Atomske navike, James Clear

James Clear, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za formiranje navika, daje jasne upute i strategije o tome kako stvoriti vrijeme za nove navike (čak i kada nema vremena), kako izbjeći nedostatak motivacije i volje za promjenu navika, na koji način oblikovati svoje okruženje kako bi se olakšao uspjeh, kako se vratiti na put kada se skrene sa zacrtanog pravca i još mnogo toga. Knjiga "Atomske navike" bogata je alatima i strategijama koje će čitateljima pomoći da transformiraju svaku moguću naviku, bio to prestanak pušenja, mršavljenje, smanjenje stresa ili postizanje bilo kojeg drugog cilja. James Clear otkriva vrlo djelotvorne metode koje će čitatelje naučiti kako formirati željenu naviku, kako razbiti one loše i ovladati sitnim navikama koje vode do izvanrednih rezultata.

"Ljudi su toliko zaokupljeni činjenicom da imaju ograničenja da rijetko ulažu napor potreban da im se približe."

"Posao koji vas boli manje nego što boli druge je posao za koji ste stvoreni."

Mit o normalnom , Gabor Maté

U svojoj revolucionarnoj knjizi "Mit o normalnom: Trauma, bolest i iscjeljenje u toksičnoj kulturi", Gabor Maté vodi nas na epsko putovanje koje otkriva kako su naše emocionalno zdravlje i društvena povezanost usko povezani sa zdravljem i bolešću. Nakon četiri desetljeća rada u zdravstvenom sustavu, ovaj renomirani liječnik prepoznao je da, unatoč svojoj stručnosti i tehnološkoj sofisticiranosti, zapadna medicina često ne pristupa cjelovitoj osobi i zanemaruje znanstvenu činjenicu da današnja kultura stresira tijelo, opterećuje imunološki sustav i narušava emocionalnu ravnotežu. Gledajući iz šire perspektive, kronične duševne i tjelesne tegobe možda nisu odvojene i zasebne bolesti, već zamršeni, višeslojni procesi koji odražavaju (mal)adaptacije na kulturni kontekst u kojem živimo i na „normalne“ vrijednosti koje slijedimo. Maté razotkriva uobičajene mitove o tome što nas čini bolesnima, povezuje pojedinačne bolesti s općim zdravljem društva te nudi suosjećajni vodič za zdravlje i izlječenje. Napisana u suradnji s njegovim sinom Danielom, "Mit o normalnom" najambicioznija je i najhitnija knjiga Gabora Matéa do sada, s dubokim implikacijama za naš cjelokupni život.

“Bez obzira na to shvaćamo li to ili ne, naša je ranjenost ili način na koji se nosimo s njom ono što diktira velik dio našeg ponašanja, oblikuje naše društvene navike i oblikuje naše načine razmišljanja o svijetu.”

“Trauma nije ono što vam se dogodi, već ono što se dogodi u vama”

Dobar život, Robert Waldinger i Marc Schulz

Harvardsko istraživanje razvoja odraslih već više od osam desetljeća bavi se vječnim pitanjem: što čini život smislenim i ispunjavajućim? Iako se možda čini da je odgovor zamršen, istina je zapravo vrlo jednostavna: dobri odnosi. Dr. Waldinger i dr. Schulz, voditelji najdugovječnijeg istraživanja sreće, u ovoj knjizi donose važna saznanja na temelju priča stotina sudionika koje istraživači prate od adolescentske dobi sve do duboke starosti, kao i rezultate mnogih drugih istraživanja koja su se bavila pitanjem kvalitete života. Odnosi svih vrsta, bila to prijateljstva, ljubavne veze, obitelj, s poslovnim kolegama ili s članovima sportskog, pridonose sretnijem i zdravijem životu, a Dobar život pokazuje da nikad nije kasno da osnažimo odnose koje imamo ili izgradimo nove. Uz tople i mudre priče ova knjiga nam pokazuje kako da pronađemo smisao kroz povezanost s drugima.

"Dobar život je radostan... i izazovan. Pun ljubavi, ali i boli. I to se nikada striktno ne događa; umjesto toga, dobar život se odvija kroz vrijeme. To je proces"

“Dobri odnosi čine nas sretnijima, zdravijima i pomažu nam da živimo dulje.”

Misliti, brzo i sporo, Daniel Kahneman

U monumentalnom djelu slavnog nobelovca i jednog od najznačajnijih svjetskih psihologa, Kahneman nas vodi na putovanje koje će nam otkriti temelje funkcioniranja našega uma. Objasnit će nam način funkcioniranja dvaju sustava koji pokreću naše mišljenje i način na koji donosimo odluke. Sustav 1 je brz, intuitivan i emotivan. Sustav 2 je sporiji, savjetodavniji, racionalniji, logičniji. Kahneman razotkriva neobične sposobnosti brzog razmišljanja, ali i njegove zablude i predrasude. Ujedno upozorava na velik utjecaj koji intuitivni dojmovi imaju na naše misli i izbore. Uloga optimizma pri otvaranju novoga posla, značenje dobrog predviđanja mogućih rizika kod kuće i na poslu, poteškoće u predviđanju što će nas usrećiti u budućnosti, iluzija stručnoga mišljenja… Sve to moguće je razumjeti samo ako znamo kako dva sustava funkcioniraju zajedno prilikom oblikovanja naših procjena i donošenja odluka. Uvlačeći čitatelja u živahan razgovor o načinu na koji razmišljamo, Kahneman otkriva gdje možemo, a gdje ne možemo vjerovati našoj intuiciji i kako se služiti dobrobitima sporog mišljenja. Misliti, brzo i sporo promijenit će način na koji smo navikli misliti o mišljenju.

“Ništa u životu nije tako važno kao što mislite da jeste, dok o tome razmišljate."

"Naše utješno uvjerenje da svijet ima smisla počiva na sigurnom temelju: našoj gotovo neograničenoj sposobnosti da zanemarimo svoje neznanje.”