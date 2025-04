Najavljen simpozij 'Sex(i)dijagnoza': Spolno zdravlje žena oboljelih od raka ne smije biti tabu

Seksualnost, bliskost i ljubav ne smiju prestati onkološkom dijagnozom – upravo to je poruka simpozija Sex(i)dijagnoza – život, strast i borba protiv raka, koji će se održati 8. svibnja 2025. u zagrebačkom hotelu Zonar, povodom Svjetskog dana borbe protiv raka jajnika.



Simpozij će se baviti spolnim zdravljem žena oboljelih od raka, a organizira ga udruga Nismo same u suradnji s agencijom In Vida i Hrvatskim društvom za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ-a.



Prije Simpozija Udruga je provela anonimnu anketu na koju je pristiglo 288 odgovora, od čega je 89,6 posto anketiranih žena reklo da osjećaju promjene u seksualnoj želji i zadovoljstvu nakon dijagnoze. Iako njih samo 0,7 posto nema partnera, svaka treća vodi ljubav svega nekoliko puta godišnje.



Većina se osjeća manje ženstveno, neprivlačno, imaju negativnu sliku o sebi. Primjerice, jedna onkološka pacijentica kojoj su odstranjeni maternica, jajnici i jajovodi, napisala je da osjeća veliku tugu i prazninu zbog gubitka maternice i saznanja da ne može više roditi. Često joj se dogodi da se rasplače kad misli o tome i rijetko vodi ljubav. Najveći problem koji navode žene su suhoća rodnice i strah od boli.



Događanje su danas na konferenciji za medije najavile Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge Nismo same, Goranka Perc, dopredsjednica Udruge, Ivana Vidušin, CEO agencije In Vida te doc. prim. dr. sc. Dražan Butorac, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije te uži specijalist ginekološke onkologije, pročelnik Zavoda za opću i onkološku ginekologiju Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC-a Sestre milosrdnice te predsjednik Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Hrvatskog liječničkog zbora.

Foto: Suzana Arslani



Život i seksualnost nakon dijagnoze – stvarni izazovi žena



Tema spolnog zdravlja u kontekstu onkoloških bolesti još uvijek je rijetko spominjana, iako se mnoge žene suočavaju s fizičkim i emocionalnim promjenama koje značajno utječu na njihov intimni život. Udruga Nismo same, koja već godinama podržava žene oboljele od raka kroz različite humanitarne i edukativne projekte, odlučila je otvoriti ovu važnu temu kroz sveobuhvatan i stručan program.

„Ovo nije tema o kojoj se puno govori, ali je zato toliko važnija. Spolno zdravlje je dio ukupnog zdravlja i kvalitete života – i žene koje prolaze kroz ili su završile onkološko liječenje imaju pravo na informaciju, podršku i razumijevanje“, istaknula je Ivana Kalogjera.



Stručnjaci, pacijentice i iskustva iz prve ruke



„Spolno zdravlje dio je cjelokupnog zdravlja svake žene, bez obzira na dijagnozu. U kliničkoj praksi često svjedočimo koliko su žene prepuštene same sebi kada je riječ o posljedicama liječenja na njihovu intimu i samopouzdanje. Ni mi liječnici o tome nemamo puno informacija, zato ovaj simpozij smatram izuzetno važnim – jer spaja struku i iskustva pacijentica, donosi informacije, ali i potiče empatiju. Vrijeme je da prestanemo šutjeti o temama koje ženama znače – jer imaju pravo znati, pitati i osjećati se viđeno“, naglasio je doc. prim. dr. sc. Dražan Butorac, dr. med.



Program simpozija uključuje panele i predavanja stručnjaka iz područja psihologije, ginekologije, onkologije.



„Govoriti o seksu kada si pacijentica nije lako. A još je teže kada nemaš informacije, kad se ne osjećaš viđeno ni pitano. Zato je ovaj simpozij toliko važan – on daje glas ženama. Kod slaganja programa vodili smo posebnu brigu o tome da kroz predavanja i panele odgovorimo na većinu pitanja koja su nam u anketi postavile pacijentice. Njihovi glasovi bit će u središtu simpozija –jer tko može bolje govoriti o izazovima i potrebama žena oboljelih od raka, nego one same“, naglasila je Goranka Perc, koja će i sama govoriti na simpoziju.



„Simpozij Sex(i)dijagnoza za nas nije samo projekt – to je poziv na promjenu načina na koji govorimo o ženama koje prolaze kroz jedno od najtežih životnih iskustava. Kroz naš rad s Udrugom Nismo same svjedočili smo koliko je važno otvoriti prostor za razgovor o temama koje su i dalje tabu, poput seksualnosti tijekom i nakon liječenja. Vjerujemo da komunikacija može biti alat za osnaživanje – i upravo zato smo ovdje, da podržimo žene da glasno i hrabro ispričaju svoje priče”, dodala je Ivana Vidušin,CEO agencije In Vida.

Foto: Suzana Arslani



Ljepota iznutra i izvana



Glavni pokrovitelj simpozija je brend Catrice, koji će kroz radionicu s profesionalnim vizažistom Kostom Miljkovićem i mini panelom o ljepoti kao obliku terapije dodatno obogatiti program događanja. Poruka brenda „Own Your Magic“ savršeno se uklapa u duh simpozija koji slavi žensku snagu, ranjivost i ljepotu.



Otvorene prijave i program



Simpozij Sex(i)dijagnoza održat će se u četvrtak, 8. svibnja 2025. u hotelu Zonar u Zagrebu, a prijave su otvorene na stranici Udruge Nismo same i društvenim mrežama. Više informacija, detaljan program i prijavnica dostupni su na sljedećem linku: https://nismosame.com/sexidijagnoza/simpozij-sexidijagnoza-zivot-strast-i-borba-protiv-raka-powered-by-catrice/



Posebna zahvala sponzorima

Simpozij se održava pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ te uz potporu Predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića.

Održavanje simpozija Sex(i)dijagnoza – život, strast i borba protiv raka ne bi bilo moguće bez podrške naših sponzora kojima od srca zahvaljujemo što su prepoznali važnost ove teme i odlučili stati uz žene koje se suočavaju s dijagnozom raka – i svim izazovima koje ona nosi, uključujući one o kojima se najtiše govori. Zahvaljujemo brendovima i tvrtkama: Catrice, Vagisan, Vinarija Kutjevo, Bipa, MSD, Bauerfeind, Farmacia, Hrvatski poljoprivredni zadružni savez, AstraZeneca, Autan, Neoviderm, Vichy, Majc event & graphics solutions, L'adria i Zott.