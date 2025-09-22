Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama - žrtve se mogu javiti na anonimnu liniju

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama služi kao podsjetnik i upozorenje - nasilje nad ženama je sveprisutno i ima ozbiljne posljedice. Svaka četvrta žena u Hrvatskoj doživi neki oblik rodno utemeljenog nasilja tijekom života

U povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima pozvala je žene žrtve da se mogu javiti na anonimnu liniju 116 006 gdje će dobiti emocionalnu podršku, pravne i praktične informacije, a po potrebi ih se uputiti na institucije ili udruge.

"Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama služi kao podsjetnik i upozorenje - nasilje nad ženama je sveprisutno i ima ozbiljne posljedice. Svaka četvrta žena u Hrvatskoj doživi neki oblik rodno utemeljenog nasilja tijekom života", priopćila je u ponedjeljak Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna.

Poručili su da je upravo ovaj dan prilika za osvještavanje važnosti pružanja podrške svim ženama žrtvama

Anonimna linija 116 006 - "Obrati nam se - nisi sama!"

Također, taj je dan i poziv žrtvama da se mogu javiti na besplatnu i anonimnu liniju 116 006 Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, koja je dostupna 24 sata dnevno, svim danima uključujući vikendima, blagdanima i praznicima, dodaje se.

Linija je dostupna na području cijele Hrvatske te se podrška pruža na hrvatskom i engleskom jeziku.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima ističe da je od početka djelovanja linije od 2013. godine do danas zaprimljeno preko 20.300 poziva, a preko 70 posto pozivatelja su žene, najčešće žrtve nasilja u obitelji.

"Obrati nam se - nisi sama! Često je teško učiniti prvi korak i baš zato smo ovdje – na 116 006 liniji pružamo emocionalnu podršku, pravne i praktične informacije i po potrebi upućujemo na institucije i/ili udruge", poručila je Maja Štahan, koordinatorica 116 006 linije.

"Upravo jedan poziv može učiniti razliku i neka to bude poruka ovog Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – ne morate kroz ovo prolaziti same", rekla je Štahan.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj obilježava se od 2004. godine, kada su 22. rujna, tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja Ljiljana Hvalec, stranka u postupku Gordana Oraškić i njena odvjetnica Hajra Prohić. Ubio ih je suprug stranke te teško ozlijedio sudsku službenicu Stanku Cvetković.