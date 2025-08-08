Može li hodanje zamijeniti teretanu? Odgovor bi te mogao iznenaditi

Ne moraš provoditi sate u teretani da bi bila zdrava – redovita šetnja, čak i u kraćim intervalima, može imati značajan utjecaj na tvoje tijelo i um

U svijetu prepunom raznih fitness trendova, osobnih trenera i HIIT treninga, često zaboravimo na jednu od najprirodnijih i najdostupnijih aktivnosti – hodanje. No, brojna istraživanja i iskustva potvrđuju: hodanje nije samo osnovni oblik kretanja, već moćan saveznik u očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja.

Zdravstvene prednosti hodanja

Hodanje ima brojne koristi za tijelo, čak i ako nije popraćeno znojenjem kao intenzivniji treninzi. Redovita šetnja može:

poboljšati kardiovaskularnu i plućnu funkciju

pomoći u kontroli krvnog tlaka, kolesterola i dijabetesa

ojačati mišiće i kosti, posebno u donjem dijelu tijela

ublažiti bolove u zglobovima i ukočenost

poboljšati ravnotežu i izdržljivost

smanjiti postotak tjelesne masnoće

Mnogi ljudi koji redovito hodaju također su primijetili bolji san, gubitak kilograma i veću mentalnu jasnoću.

Je li hodanje dovoljno umjesto teretane?

Za mnoge je hodanje jedini oblik tjelesne aktivnosti – i to može biti sasvim dovoljno za održavanje zdravlja. Ako ne težiš značajnom povećanju mišićne mase, osobito u gornjem dijelu tijela, hodanje može biti sasvim adekvatan oblik tjelovježbe. Osim toga, izvrsno je za razbijanje sjedilačkog načina života, izlazak na svježi zrak i smanjenje stresa.

Koliko koraka dnevno je dovoljno?

Iako se često spominje "pravilo 10.000 koraka dnevno", važno je znati da taj broj ne dolazi iz medicinskog istraživanja, već iz japanske marketinške kampanje iz 1960-ih, navodi piše Glamour Magazine. Liječnici danas ističu da već 7.000–8.000 koraka dnevno može znatno smanjiti rizik od srčanih bolesti i prerane smrti. Svaki korak se računa, osobito ako dolazi nakon dugog sjedenja. Ako ti je trenutno prosjek 3.000 koraka, povećaj broj postupno, npr. za 1.000 koraka tjedno. Dakle, ne treba se opterećivati “savršenim” brojem – puno je važnije kretati se redovito.

Koraci kao alat za motivaciju, a ne pritisak

Postavljanje dnevnog cilja (npr. 6.000, 8.000 ili 10.000 koraka) može biti koristan podsjetnik da ostaneš aktivna kroz dan. Umjesto da voziš, prošeći do trgovine ili izađi jednu stanicu ranije. Nije poanta u savršenstvu, već u dosljednosti i navikama.

Kako dodatno pojačati učinak šetnje?

Ako želiš više benefita iz šetnje:

dodaj utege za zapešća ili gležnjeve

hodaj bržim tempom

uključi uspon ili stepenice u svoju rutu

Promjenom terena i intenziteta, srce i pluća će dodatno raditi, čime se podiže razina kondicije.

Hodanje možda izgleda jednostavno, ali njegova moć je golema. Ne moraš provoditi sate u teretani da bi bila zdrava – redovita šetnja, čak i u kraćim intervalima, može imati značajan utjecaj na tvoje tijelo i um. Važno je kretati se svakodnevno, postaviti si realne ciljeve i uživati u pokretu.